- Medicul Ion Vasile, fost prefect, senator si ambasador, a murit vineri dimineata la locuinta sa, dupa o suferinta provocata de o boala necrutatoare. Important politician de stanga de la inceputul anilor `90, fost ambasador, Ion Vasile se retrasese din viata publica in urma cu cativa ani, dupa plecarea…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 1997 a fost semnat infamul Tratat cu Ucraina. Inainte de aderarea la UE sau, in cazul de fata, de acceptare in NATO, tara trebuia sa-si clarifice, sa-si soldeze diferendele si contencioasele cu toti vecinii. Trei oameni politici – Emil Constantinescu, presedinte, Petre Roman,…

- In noaptea de sambata spre duminica s-a stins din viata fostul fruntas PNTCD Liviu Barbu. El avea 69 de ani si iesise la pensie. Liviu Barbu a fost mult timp presedinte al PNTCD Timisoara, in perioada in care organizatia judeteana era condusa de catre Gheorghe Ciuhandu. The post A murit fostul prefect…

- Premierul Viorica Dancila a oferit un raspuns extrem de dur cu privire la colaborarea cu apropiata lui Dragnea, Anca Alexandrescu, una dintre figurile toxice care s-au lipit de premieri mai ales, incepand cu Adrian Nastase. „Exclus”, a spus șefa PSD legat de pastrarea acesteia in echipa. Nici „creierul…