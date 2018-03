Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Precipitațiile abundente au activat alunecarile de teren din zona de munte. In cursul nopți, cantitați mari de roca desprinsa de pe versanți au acoperit o porțiune de cațiva metri din DN 10, in zona viaductelor de la Siriu. Unul dintre bolovani are zeci de tone, potrivit autoritaților, și cel mai probabil…

- UPDATE Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis inchiderea unei portiuni de drum pe DN 10, din cauza faptului ca apa a ajuns foarte aproape de partea carosabila. De asemenea, este foarte posibbil ca in zona respectiva apele sa creasca, iar circulatia ar deveni imposibila.…

- Circulatia rutiera a fost oprita, miercuri dimineata, pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau-Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte…

- Apar primele restrictii de circulație dupa avertizarile cod roșu de inundații in amonte de Siriu. Miercuri dimineața, autoritațile din Covasna au inchis traficul pe DN 10 Buzau-Brașov. La Cislau exista un filtru instituit de politie pentru a informa soferii cu privire la utilizarea rutei ocolitoare…

- Autoritatile au emis aseara un alt COD ROSU hidrologic, pentru depasirea cotelor de pericol pe raul Buzau ndash; aval Vama Buzaului ndash; amonte acumularea Siriu judetele Brasov, Buzau si Covasna, valabil in intervalul 13.03.2018, ora 21.45 ndash; 14.03.2018, ora 06.00. Conform avertizarii se pot produce…

- Potrivit infotrafic, in Buzau sunt restrictii pe Dn 10 impuse de Covasna. La Cislau este filtru de politie instituit pt a informa soferii cu privire la utilizarea rutei ocolitoare( pe Cheia - Brasov)

- Restrictii pe Dn 10 impuse de Covasna. La Cislau exista un filtru instituit de politie pentru a informa soferii cu privire la utilizarea rutei ocolitoare ( pe Cheia – Brasov) si inca un filtru la Siriu pentru a nu permite circulatia catre Covasna, unde sunt restrictiile instituite. Vom reveni cu amanunte!

- Efectivele MAI raman in continuare mobilizate in teren iar Centrul Operational a fost completat cu grupa operativa a IGSU dupa ce hidrologii au emis marti seara o noua avertizare cod rosu, pentru depasirea cotelor de pericol pe raul Buzau - aval Vama Buzaului - amonte acumularea Siriu/judetele Brasov,…

- Potrivit unei informari emise de IGSU la ora 22:09, a fost declarat Codul Roșu de inundații pentru județele Brașov, Covasna și Buzau, pentru intervalul 13 martie ora 21:45 – 14 martie 06:00. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00. In același timp, pana la orele 00.00, este in vigoare un cod roșu de inundații…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- Centrul InfoTrafic al Politiei din Romania informeaza ca la aceasta ora nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident rutier, nefiind semnalate nici probleme in ceea ce priveste fluenta traficului pe aceste artere.

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Arges, efectueaza…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Circulatia este blocata, marti dimineata, pe DJ 712 în zona localitatii Branesti, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns în sant, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dâmbovita.

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Avand in vedere conditiile meteorologice din aceasta perioada, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba recomanda conducatorilor de autovehicule sa circule, atat in localitati, cat ...

- Circulatia rutiera a fost oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova.Potrivit…

- Circulatia rutiera va fi oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova. Potrivit…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Cateva zeci de persoane au fost evacuate si circulatia a fost oprita, miercuri, pe o strada din localitatea Dumbravita, pe drumul dintre municipiul Timisoara si Aeroportul International "Traian Vuia", dupa ce un sofer a intrat cu masina intr-o magistrala de gaz pe care a fisurat-o, existand pericol…

- Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ, cu depunere de strat de zapada consistent in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Cele 14 judete care se vor afla sub cod galben de vreme…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sâmbata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara catre Brașov. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures. Din primele informatii, TIR-ul…

- In ultima perioada, consumul de droguri si etnobotanice a devenit o problema spinoasa la nivelul judetului Buzau. Un deces si mai multe prezentari la UPU, i-a determinat pe factorii de decizie si care au posibilitatea sa ia masuri sa se aseze la discutii si sa caute masuri de prevenire a consumului…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Prezentarea informarii anuale a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) in plenul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) s-a transformat intr-un scandal in toata regula. ATOP s-a intrunit pentru prima data in acest an avand ca unic punct pe ordinea de zi respectivul raport.

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- Cinci tineri cu varste intre 12 si 20 de ani care au sustras noaptea trecuta, in municipiul Buzau, geanta unei femei in timp ce aceasta se deplasa catre serviciu, lucrand in schimbul al treilea, au fost depistati de politisti, unul dintre ei aflandu-se sub control judiciar tot pentru comiterea infractiunii…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.Conform Centrului Infotrafic al Politiei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineața, un cod galben de ceața in Brașov și in alte șase județe din țara. Atenționarea de tip nowcasting este valabila pana la ora 10. Potrivit meteorologiulor, pana la ora 10.00, județele Brasov, Covasna, Arges, Dambovita, Buzau, Prahova si Gorj…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…