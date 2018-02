Buzău: Femeie dispărută de acasă la începutul săptămânii, găsită decedată la marginea unui pârâu Cadavrul unei femei in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa acum cinci zile, a fost gasit sambata seara intr-o rapa de la marginea paraului Calnau, in apropierea localitatii buzoiene Coconari. "Cativa localnici au fost cei care au zarit cadavrul femeii si au anuntat politia. Anchetatorii au stabilit ca este vorba de o femeie in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa in data de 5 februarie, a.c.", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, agentul sef Mihai Draghiciu. Potrivit sursei citate, femeia suferea de o afectiune psihica si a plecat de acasa in mod voluntar, avand asupra ei documentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia data disparuta in urma cu cateva zile a fost gasita decedata pe marginea unei ape din localitatea Coconari, comuna Posta Calnau. Cațiva localnicii au zarit cadavrul și au sunat de urgenta la 112. Autoritatile face cercetari pentru a stabili imprejurarile in care femeia a ajuns in acel loc și…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- Alerta in judetul Buzau, dupa ce o femeie a fost data in urmarire generala. Oamenii legii au fost alertati dupa ce in cursul zilei de 5 februarie, Burlacu Georgeta Adriana, femeia din Buzau data disparuta, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei Burlacu Georgeta Adriana, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. La data plecarii, femeia era imbracata cu o geaca de fas, de culoare…

- Corpul neinsufletit al pilotului rus Roman Fillipov, care a fost ucis dupa ce avionul sau a fost doborat de rebelii din nord-vestul Siriei, a fost repatriat, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, care a precizat ca acest lucru a fost posibil cu ajutorul autoritatilor turce.

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Femeia gasita decedata ieri seara la Hotelul Ibis din Constanta este un cunoscut medic de familie din Galati. Aceasta fusese data disparuta de prieteni cu o zi inainte pe Facebook. "Prietena mea Iofcea Cristina este disparuta din data de 29.01.2018 ....va rog frumos daca cineva are informatii despre…

- Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au fost chemate echipajul de prim ajutor al SMURD din Lechinta si un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ). Potrivit medicului SAJ Calin Ganea, care a intervenit la caz, femeia a fost gasita in stare de hipotermie…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au…

- O femeie a fost gasita moarta azi (19 ianuarie) dimineața la Stadionul „Unio” din Satu Mare. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție. Anchetatorii iau in calcul și posibilitatea unei crime. Trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit intr-o locuința improvizata de sub stadion, chiar de catre…

- O eleva, de 16 ani din comuna gorjeana Prigoria, este cautata de politie dupa ce a disparut de acasa. Sectia 6 Politie Rurala Targu Carbunesti a fost sesizata ieri de un barbat de 40 de ani, din comuna Prigoria, cu ...

- Sfarsit cumplit pentru o batrana de 84 de ani din Buzau. Aceasta a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil focul a izbucnit de la soba cu care batrana se incalzea. Cadavrul a fost descoperit aproape de usa, semn ca victima incercase sa iasa din casa.

- O femeie in varsta de 70 de ani a fost prinsa la furat in magazinul Profi din cartierul George Enescu al municipiului Suceava. Furtul a fost sesizat la Poliția municipiului Suceava miercuri, in jurul orei 14.00, de catre șeful de magazin.La fața locului a fost identificata o femeie in varsta de 70…

- Ani de munca irositi printre ruine. E povestea unei femei din judetul Buzau, care nu poate iesi la pensie. Ii lipsesc dovezile pentru cei sase ani in care a muncit la Statiunea de Cercetare Pomicola din Candesti. Fosta ferma este in paragina, iar arhiva a fost abandonata.

- Anul 2017, in judetul Galati, s-a terminat sub semnul crimei si a inceput tot cu o crima. La Pechea, in ultimele zile ale anului trecut, un barbat si-a ucis mama in bataie, iar la Branistea, in primele zile ale anului acesta, un alt barbat si-a ucis, tot in bataie, concubina. Costel Lungeanu din Pechea…

- Descoperire socanta in Neamt! O femeie in varsta de 50 de ani a fost gasita spanzurata in zona localitatii Dobreni. Din primele informatii, se pare ca aceasta fusese data disparuta in urma cu o saptamana, pe 30 decembrie.

- Caz infiorator. Cadavrul unei femei in varsta de 35 de ani a fost descoperit intr-o groapa. Aceasta a fost bagata acolo de catre concubinul ei cu care traia de aproape 17 ani. Cei doi aveau impreuna mai multi copii minori, iar unul dintre acestia chiar ar fi fost obligat de catre tatal lui sa sape groapa…

- In prag de Craciun, o familie a facut disperata un apel catre oricine poate ajuta la gasirea fiicei lor in varsta de 15 ani, care a disparut subit de acasa. Emanuela disparuse fara urma, iar fetita a fost data in urmarire si cautata cu disperare de toata lumea , conform observator.tv.ro . Astazi, politistii…

- In urma cu putin timp la 112 s-a primit un apel conform caruia in camera unei pensiuni situata pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare a fost gasit barbat fara suflare. La fata locului s-a deplasat imediat un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Maramures, dar si echipaje de politie. Cadrele…

- Un accident grav a avut loc vineri seara pe un drum din Buzau. O tanara de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei a murit pe loc.

- O femeie a adoptat șapte copii in faza terminala pentru a avea grija de ei inainte de a muri. Mama a opt copii, Cori Salchert spune ca a invațat sa se bucure de faptul ca i-a avut pe acești copii in viața ei, chiar și pentru o perioada scurta de timp. Cori Salchert, in varsta de 51 de ani, și soțul…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- UPDATE Femeia a fost gasita de catre un echipaj al Poliției Locale și a fost condusa la domiciliu. -----------------------O femeie, în vârsta de 70 de ani, a disparut de acasa, miercuri dimineața, de e strada Brateș, din Cluj-Napoca, în…

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din Buzau a fost retinut marti, dupa ce si-a ucis sotia in varsta de 54 de ani, care a parasit domiciliul conjugal in urma cu cateva saptamani. Barbatul, avand ocupatia de taximetrist, fara antecendente penale, a injunghiat-o pe femeie, care a intentat proces de divort,…

- Crima pe strada Marasti din municipiul Buzau. O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa chiar de soțul ei, dupa ce acesta a lovit-o de mai multe ori cu un cuțit. Se pare ca totul a plecat de la un conflict spontan. UPDATE O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa in aceasta dimineata de sot, dupa…

- O femeie de 83 de ani a decedat iar fiica ei de 65 de ani a fost transporata la Spitalul Județean de Urgența Constanța in urma unui incendiu izbucnit, in aceasta seara, la o casa din cartierul Inel II.

- Apel disperat dupa ce o femeie de 35 de ani a disparut de acasa. Politistii o cauta pe Sofia-Loredana Pascuta, din Timis, care ar fi disparut in urma cu cateva zile, potrivit Ziua de Vest.

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- O femeie in varsta de 42 de ani a reclamat, vineri dimineata, la Politie faptul ca ar fi fost amenintata de catre o alta femeie in statia de metrou Unirii 2. Supecta a fost prinsa. Este vorba de o femeie in varsta de 57 de ani. Anchetatorii o audiaza la aceasta ora la Politia Capitalei. [...]

- O tanara, de 24 de ani, din Mateesti, Valcea, disparuta de acasa pe 5 decembrie, a fost gasita astazi de politistii gorjeni, in Gara Targu Jiu. Tanara a fost internata in Casa de Adapost Social „Iris”, din municipiul Targu Jiu. ...

- UPDATE 15:02 Persoana cautata intr-un canal de desecare din Nedeia a fost gasita decedata. Este vorba de un tanar de 22 de ani. Mai multe amanunte puteti citi in editia de miercuri a Gazetei de Sud. 12:17 Garda de Intervenție Bechet ...

- Cadavrul femeii era acoperit cu o patura, iar picioarele erau legate cu un cearsaf. Principalul suspect este chiar sotul femeii care a batut-o pana a ucis-o, apoi a aruncat-o in drum. Sotul femeii a fost retinut si urmeaza sa fie dus in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva.

- O imagine macabra avea sa-i marcheze pe cei care au trecut, ieri dimineata, pe drumul comunal din satul Giurgesti al comunei Vulturesti. Cadavrul unei femei a fost gasit in drum, in jurul orei 08.30, de un barbat care a sunat de urgenta la 112. La fata locului a ajuns de urgenta o patrula de ...

- Descoperire infioratoare intr-o comuna din Suceava. O femeie a fost gasita moarta pe marginea drumului, acoperita cu o patura. Victima avea pantalonii trasi in jos, pana la nivelul genunchilor, picioarele legate si prezenta leziuni la nivelul capului si al corpului.

- O femeie din comuna Vulturești, Suceava, a fost gasita moarta pe marginea unui drum din satul Giurgești, fiind acoperita cu o patura, cu pantalonii trași în jos pâna la nivelul genunchilor, picioarele legate cu un cearșaf și cu leziuni la niveulul capului

- O femeie a fost gasita decedata pe marginea unui drum din judetul Suceava, politistii spunand ca ea locuia la cativa pasi de locul unde a fost descoperita. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Suceava, marti, in jurul orei 8:30, un cetațean a sesizat prin SNUAU 112 ca pe raza satului Giurgești din…

- Suspectii in cazul crimei din Calarasi au fost prinsi, fiind vorba de doi adolesecenși de 16 și, respectiv 18 ani. UPDATE ora 22:00 Conform surselor Libertatea, tanarul de 18 ani implinise aceasta varsta zilele trecute și dorea sa iși cumpere o mașina, iar minorul, in varsta de 16 ani, dorea sa faca…

- Disperata ca sotul si-a gasit o amanta, Marina Vornicu din Chisinau a apelat la o vrajitoare. Astfel spera sa-si intoarca barbatul acasa. Numai ca vrajitoarea i-a dat un verdict neasteptat.

- Minora in varsta de 15 ani, care a plecat de la domiciliu miercuri dupa-amiaza, a fost gasita de polițiștii dejeni. Alexandra Cristina Nagy, in varsta de 15 ani, a disparut miercuri dupa-amiaza. Atunci, minora care e in clasa a IX-a la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Dej, a anunțat ca se intoarce…

- Alexandru Arșinel, distrus de durere dupa moartea Stelei Popescu. Actorul a ajuns in urma cu doar cateva minute acasa la regretata artista. Vizibil indurerat, acesta abia a putut scoate cateva cuvinte in fața celor prezenți. ”Am primit o MACIUCA in cap! Nici nu mai știu cand am vazut-o ultima oara,…

- Actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a fost gasita moarta, joi, la domiciliul ei. Decesul a fost a confirmat de viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Potrivit reprezentantilor SMURD, Stela Popescu a fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul acesteia.…

- O femeie a fost gasita decedata in Lacul Fundeni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Cauzele decesului sunt inca necunoscute. Trupul neinsuflețit al unei femei in varsta de aproximaiv 50 de ani a fost gasit in Lacul Fundeni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului…

- Scafandrii au actionat duminica, pentru scoaterea unei femei, in varsta de 40-50 de ani, gasita decedata in lacul Fundeni, au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.Femeia a fost observata la aproximativ doi metri de malul lacului. La fata locului au mai fost trimise o ambulanta…

- Dispariția unei fete de 28 de ani din Cluj-Napoca a declanșat un val de solidaritate pe Facebook. Foarte mulți oameni au încercat sa dea o mâna de ajutor. S-a ajuns la situația în care a fost atașata o poza cu o tânara gasita în Italia,…