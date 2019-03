Stiri pe aceeasi tema

- O pensiune din localitatea Sambata de Sus, județul Brașov, a ars aproape in intregime in timpul nopții de miercuri spre joi. Nu au fost persoane ranite, doar proprietarul avand nevoie de ingrijiri medicale din cauza unui atac de panica, scrie Mediafax.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al…

- Vasluienii, mari favoriti in fata unui adversar modest FARA EMOTII… O noua misiune usoara pentru CSM Vaslui. Handbalistii vasluieni intalnesc, pe teren propriu, pe CSM Botosani, echipa aflata pe ultimul loc al clasamentului. Elevii pregatiti de Leonard Bibirig vin dupa victoria cu CNOT Brasov (42-24),…

- Traficul rutier pe autostrada A2, pe sectorul București - Drajna Noua, a fost reluat, dupa ce a fost oprit mai bine de 12 ore din cauza poleiului. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca se circula in condiții de iarna, așa ca șoferii sunt sfatuiți sa circule cu…

- Au inceput inscrierile la școlile militare. 636 de locuri sunt disponibile in Pitești. Cei care doresc o cariera militara pot opta pentru admiterea in invațamantul universitar, postliceal sau liceal militar. In total, sunt disponibile 2570 de locuri, iar dosarele pot fi depuse pana la 1 martie 2019.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri seara, o avertizare cod galben de ninsori pentru mai multe județe, inclusiv Cluj. In avertizare, specialiștii menționeaza ca in anumite zone va fi vant, iar in altele va ploua și vor fi precipitații mixte. Noua avertizare cod galben de fenomene…

- Gerul a pus stapanire pe Romania, in noaptea de sambata spre duminica. In București au fost -15 grade spre dimineața, chiar și mai frig in alte regiuni ale țarii. Meteorologii au inregistrat temperaturile minime ale acestui sezon iar vremea nu se va schimba prea mult in urmatoarea perioada. S-au inregistrat…

- Cel putin 30 de lucratori intr-o mina de aur din nordul Afganistanului au fost ucisi duminica din cauza unei alunecari de teren, a anuntat politia din provincia Badakhshan, potrivit agentiei Reuters preluata de Agerpres. Alte 20 de persoane au fost ranite in urma prabusirii minei, a precizat…

- Conform unei raportari a societații Electrica, in acest moment este intrerupta furnizarea energiei pentru 16.300 de abonați din 70 de localitați situate in zona de campie a județului Buzau. In majoritatea cazurilor, avariile s-au produs ca urmare a vantului foarte puternic. Echipele Electrica se afla…