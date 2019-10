Stiri pe aceeasi tema

- Un site palpitant, sub forma de puzzle, facut de polițiști din 21 de țari UE e destinat prinderii infractorilor internaționali care au ucis, fac trafic de droguri sau/și de persoane, fura sau fraudeaza. Multe studii au examinat modul in care genul joaca un rol in criminalitate. Majoritatea…

- Propunerile, atat pentru candidatul Romaniei, cat si pentru cel al Ungariei, sunt in proces de evaluare, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE). Pe de alta parte, o sursa din cadrul CE a afirmat ca presedintele-ales Ursula von der Leyen asteapta mai multe nume din partea…

- Procurorii olandezi au transmis ca nu exista indicii ca șoferul ar fi observat ca este urmarit. Echipa de observație așteapta semnalul din partea autoritaților din Romania pentru a trece la arestarea suspectului. In acel moment aveau loc consultari intre autoritațile din Olanda și Romania.…

- Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Valeriu…

- Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, a carei poveste a impresionat o intreaga țara, este poate un inger pazitor care a salvat, prin curajul ei, nu numai alte fete de aceeași varsta, dar și pe noi, ca țara, pentru ca ne-a transmis mesajul ca nu numai corupția ucide, cum a fost cazul la…

- Finantatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a explicat decizia de a ataca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv decizia FRF privind obligativitatea infiintarii unor formatii de fotbal feminin, declarand, marti, pentru AGERPRES, ca este "contra firii" ca federatia sa-l oblige sa sustina acest sport daca nu este…