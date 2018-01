Buzău: Cinci tineri ce au jefuit o femeie pe stradă, depistaţi de poliţişti Cinci tineri cu varste intre 12 si 20 de ani care au sustras noaptea trecuta, in municipiul Buzau, geanta unei femei in timp ce aceasta se deplasa catre serviciu, lucrand in schimbul al treilea, au fost depistati de politisti, unul dintre ei aflandu-se sub control judiciar tot pentru comiterea infractiunii de furt, a anuntat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).



Prejudiciul estimat de persoana vatamata se ridica la aproximativ 1.000 de lei si a fost recuperat partial.



"Fata de tanarul de 20 de ani, politistii au dispus masura retinerii pentru o perioada de 24… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care mergea miercuri seara spre locul de munca a trecut prin clipe de groaza in timp ce se afla pe o strada slab iluminata din Buzau. Cinci indivizi, intre care patru minori, au tabarat pe femeie si i-au smuls geanta cu o suma importanta de bani. Evenimentul s-a produs in cartierul Dorobanti.

- Una dintre cele sase victime ale accidentelor produse vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, a decedat in cursul noptii la spital, potrivit unui comunicat de presa remis sambata de Inspectoratul de Politie Judetean (IP) Bistrita-Nasaud. Este vorba despre…

- Isi cauta vechimea in munca sub mormane de moloz. Demersul unei femei din Buzau de a-si completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste statiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperis si feresetre, pe jos fiind imprastiate dosarele…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…

- Accident de circulatie pe trecerea de pietoni, pe strada Otelarilor, din Galati. O femeie si copii ei, care se pare ca treceau strada alaturi de mama, dar erau pe trotinete, au fost loviti de o masina. ”Un sofer in varsta de 33 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe strada Otelarilor,…

- Paula Abrudean, o tânara din Florești, a anunțat ca i-a fost furat telefonul în decursul zilei de miercuri și ca dispozitivul a fost conectat la o rețea wireless pe strada Porii, cu numele rețelei Tudor O’Brien. Anunțul a fost postat pe un grup de Facebook al locuitorilor din comuna.…

- La data de 23 decembrie a.c., ora 13.07, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați de catre o femeie, de 27 ani, din comuna Sihlea, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in incinta unui restaurant din municipiul Focșani, i-au fost sustrase portofelul și un telefon mobil…

- Politistii din cadrul Politiei Mioveni, cu sprijinul politistilor Sectiei de Politie Rurala Bascov, au identificat pe C. Alberia, de 42 de ani, din Baiculesti, banuita de savarsirea infractiunii de furt. Aceasta este banuita ca, in cursul zilei de 20 noiembrie a.c., ar fi sustras persoanei vatamate…

- Crima pe strada Marasti din municipiul Buzau. O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa chiar de soțul ei, dupa ce acesta a lovit-o de mai multe ori cu un cuțit. Se pare ca totul a plecat de la un conflict spontan. UPDATE O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa in aceasta dimineata de sot, dupa…

- O femeie in varsta de 54 de ani, din Buzau, a fost ucisa cu brutalitate de soț. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Maraști din municipiul Buzau. Intre cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Crima in Buzau! Femeie ucisa cu brutalitate apare…

- Crima pe strada Marasti din municipiul Buzau. O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa chiar de soțul ei, dupa ce acesta a lovit-o de mai multe ori cu un cuțit. Se pare ca totul a plecat de la un conflict spontan. Revenim cu detalii!

- O femeie de 72 de ani, din orașul Criuleni, a fost agresata fizic și deposedata de bani, de un minor de 17 ani, chiar in ograda victimei, anunța IP Criuleni. Suspectul a forțat femeia sa intre in casa și a silit-o sa dea banii pe care ii deținea. Faptașul a luat cu el 5000 lei, 40 dolari, 100 euro și…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat ca, in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 87 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere,…

- Ieri, 13 decembrie 2017, in jurul orei 7.45, o femeie de 51 de ani, din municipiul Aiud, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure, imprejurare in care a fost acrosata de un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, din Aiud. In urma accidentului, femeia a suferit…

- Accident rutier produs ca urmare a nerespectarii regulilor privind traversarea. I.P.J. Alba recomanda pietonilor sa fie prudenți, atunci cand traverseaza strada. La data de 13 decembrie a.c., in jurul orei 7.45, o femeie de 51 de ani, din municipiul Aiud, s-a angajat in traversarea strazii prin loc…

- Polițiștii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agenție de pariuri din municipiul Reșița, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin. ''În jurul…

- Un barbat a trecut prin momente de groaza, cand a fost atacat, batut si talharit pe o strada dintr-o localitate timiseana. S-a intamplat la Iecea Mare, victima ramanand fara telefonul mobil pe care il avea asupra sa. Polițiștii Secției 2 Rurale Sacalaz au demarat imediat cercetarile, reușind in scurt…

- O tanara in varsta de 18 ani din Ramnicu Sarat a decedat in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier produs pe DJ 202, in localitatea Fotinu, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un caz tragicomic s-a întâmplat în sectorul Aerodromul Vechi din Podgorița, Muntenegru, relateaza Sputnik Armenia. Un necunoscut a atacat o femeie în strada, încercând sa-i smulga geanta din mâna. Un maidanez care statea pe marginea drumului a reacționat…

- Situatie ingrijoratoare la Gorj. O situatie prezentata de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) arata ca, in primele zece luni ale acestui an, au fost raportate circa 300 de infractiuni de violenta in familie. Daca la incepu...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe strada Primaverii. Din primele informatii in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule, un taxi si doua volkswagen. O femeie a fost ranita si a fost transportata la spital. Politistii fac cercetari la fata locului…

- O femeie in varsta de 61 de ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de un șofer care nu i-a acordat prioritate de trecere. Accidentul s-a petrecut joi, la ora 17.30, pe strada Uniri din municipiul Vatra Dornei.Din primele cercetari ale polițiștilor rutieri rezulta ca un șofer in varsta de 45…

- Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost solicitat ieri dupa-amiaza la o stație de autobuze din orașul Cahul, pe motiv ca o femeie naște in strada. Femeia a nascut inainte ca echipa de asistența medicala sa ajunga la fața locului, deși, potrivit unui comunicat, au sosit in circa patru minute.

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea va fi condus in continuare de aceeasi echipa. Zilele trecute, inspectorului sef al IPJ Vrancea, comisarul sef Remus Nica, dar si celor doi adjuncti ai sai, comisarul sef Daniel Tulbure si comisarul sef Vasile Marin, le-au expirat imputernicirile. Cei trei…

- Polițiștii din Argeș au finalizat cercetarile in dosarul privind luptele de strada, care au avut loc pe 26 septembrie in comuna Bascov, in care au fost inculpate 31 de persoane. Ancheta, care a vizat savârșirea infracțiunilor de distrugere, încaierare și tulburarea…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean, la data de 13 noiembrie, ora 00.20, un barbat in varsta de 29 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Decebal din Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Walter Maracineanu, iar la intersectia cu bulevardul Mircea nu a respectat indicatia…

- Un barbat de 49 de ani din comuna valceana Pietrari a fost retinut si va fi prezentat joi instantei cu propunere de arestare preventiva dupa ce miercuri, la numai o zi de la eliberarea din penitenciar, a amenintat cu moartea mai multe persoane din localitatea mentionata, a informat Inspectoratul…

- O turma de oi a fost furata din gradina unui localnic dintr-un sat de pe Valea Sebesului si dusa peste munti, la o stana din Jina, judetul Sibiu, de catre doua persoane, un barbat si o femeie, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres,…

- Turma a fost furata de un barbat și de o femeie, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au retinut doua persoane, un barbat, de 46 de ani, din Jina, si o femeie, de 27 de ani, din Sasciori, banuite de comiterea furtului unei turme…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea o vinde pe Gula, o femela rasa Ciobanesc german, in varsta de 11 ani și patru luni. Cainele polițist, care le-a fost camarad oamenilor legii preț de mulți ani, iși cauta acum un nou stapan. Polițiștii spun despre Gula ca este o cațea frumoasa și ascultatoare,…

- Pe strada Miraslau, din Cluj-Napoca, s-a produs, in cursul zilei de marți, un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane. Un barbat, de 53 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Miraslau, a surprins și accidentat o femeie in varsta de 73 de ani. „Un barbat,…

- Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, in aceasta seara, pe strada Baicului din Capitala. Potrivit informațiilor prevenite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov, o persoana a murit, iar o alta prezinta arsuri grave ale cailor aeriene. In accident au fost…

- Soferul aflat sub influenta alcoolului care a accidentat mortal un biciclist, marti dimineata, pe Podul de la Maracineni, si apoi a parasit locul faptei a primit mandat de retinere pentru 24 de ore pentru infractiuni la regimul circulatiei, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat care se afla intins pe partea carosabila, pe DN 61, pe raza comunei Corbii Mari, a fost accidentat mortal, luni seara, de un autobuz, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- Un barbat care se afla intins pe partea carosabila, pe DN 61, pe raza comunei Corbii Mari, a fost accidentat mortal, luni seara, de un autobuz, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. In autobuz se afla doar soferul, un barbat de 54 de ani, din Bucuresti. Acesta nu l-a vazut…

- O femeie moarta a zacut mai multe ore in strada, in județul Valcea. In stare de șoc, localnicii spun ca au sunat la Ambulanța, insa medicii au plecat fara sa ridice cadavrul din drum.Incidentul șocant a avut loc, duminica, in satul Gorunești, județul Valcea.

- O persoana a decedat și alte trei au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica seara pe DN 2C Buzau-Slobozia, pe raza localitații Caldarușanca, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). "Din primele informații, un autoturism cu patru ocupanți,…

- Imaginile video care au aparut in mediul online au fost filmate in Ribeirao Preto, Brazilia. In ele apare o tanara care muncea pe strada si care, la un moment dat, isi iese din fire si agreseaza un barbat

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) s-a sesizat dupa aparitia, pe o retea de socializare, a unui filmulet in care preotul Traian Mazare, de la Biserica "Sfintii Constantin si Elena" din Braila bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, subinspector…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Duminica trecuta, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de 3 cetateni care au reclamat faptul ca au fost abordati de escroci. O femeie a cazut…

- O femeie din Vrancea care mergea catre casa dupa ce a fost externata de la un spital din Capitala a murit, luni, intr-o benzinarie de la iesirea din municipiul Buzau catre Focsani. Femeia era pasagera in masina condusa de fiica sa, i s-a facut rau, iar echipajele medicale au incercat minute intregi…

- O femeie care se intorcea acasa dupa ce a fost externata, luni, dintr-un spital din Bucuresti, a murit intr-o benzinarie din Buzau. O femeie de 65 de ani din Vrancea, care circula in masina condusa de fiica sa de la Bucuresti catre Focsani, a murit intr-o benzinarie situata la iesirea din municipiul…

- O mama a fost filmata in timp ce iși tara practic fiul pe strada cu lesa. Așa cum puteți vedea și in imagini, copilul este prabușit la pamant, in timp ce femeia nu se oprește din mers. Imaginile s-au viralizat.

- Pompierii din Alba Iulia intervin vineri dimineața la deblocarea ușii unui apartament situat intr-un bloc de pe strada Marcus Aurelius din Alba Iulia. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența, o femeie in varsta a cazut in casa și nu s-a mai putut ridica. Femeia are…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava a realizat o analiza cu privire la accidentele grave petrecute pe drumurile din judet de la inceputul acestui an, iar datele arata ca multe dintre tragedii nu se mai petrec pe principalele doua drumuri nationale care strabat judetul. Principalele doua…

- O femeie a fost accidentata mortal, joi dimineata, in apropierea garii Aiud, de un tren InterRegio (IR) care circula pe relatia Cluj Napoca - Bucuresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Trenul IR 1836, care a plecat la ora 7,02 din Cluj Napoca si ar fi trebuit sa ajunga…

- Astazi, societatea de salubritate a inceput, in cartierul Micro III, lucrarile de infințare a primei din cele 11 platforme ingropate prevazute in planul pentru aceasta toamna. Anul trecut s-au amenajat trei astfel de platforme pe strada Tunel, langa Biserica Greci și la Hotel Coroana. Cele 11 platforme…

- O femeie in varsta de 35 de ani a fost ranita grav, luni dimineata, dupa ce a fost acrosata de o masina in timp ce trecea strada pe o trecere de pietoni din municipiul Resita, au informat...

- O femeie a fost accidentata mortal, duminica dimineata, in timp ce traversa DN2, in localitatea buzoiana Posta Calnau. O femeie a fost lovita mortal de un autoturism condus de o soferita in varsta de 41 de ani din judetul Mehedinti, la Poșta Calnau, pe DN2(E85), cunoscut și ca ”drumul crucilor”. „Accidentul…