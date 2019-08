Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis, marti, extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, cat si a urmarii penale in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea…

- Barbatul care a ucis cinci pacienti si a ranit alti opt cu un stativ de perfuzie la spitalul Sapoca este sub tratament si pazit intr-o camera izolata. A fost inceputa și urmarirea penala in rem pentru neglijenta in serviciu, acuzații care vizeaza activitatea personalului medical. „S-a dispus extinderea…

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul...

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, procurorul Catalin Radu. "In cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul infractiunii…

- Potrivit unui comunicat, remis duminica presei de Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, barbatul acuzat de agresiunile comise la Spitalul de Psihiatrie Sapoca este inca internat in unitatea medicala, sub paza lucratorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al IPJ Buzau. „Urmeaza…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, la data de 13 august, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a dispus efectuarea urmaririi penale fata de o femeie, suspectata de comiterea infractiunii ucidere sau vatamare a nou-nascutului savarsita de…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal nu le-au interzis politistilor sa patrunda in locuinta lui Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal nu le-au interzis lucratorilor de politie sa patrunda in domiciliul…

- Procurorii anticorupție desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in funcția de consilier personal sa iși incaseze drepturile salariale…