- Caz grav la Ramnicu Sarat. O femeie a fost injunghiata chiar in centrul in care se refugiase ca sa scape de bataile concubinului. Ranile sunt atat de grave, incat medicii au decis sa o transfere la un spital din Capitala.

- Daniel Ionascu suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Avocatul a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala. Avocatul vedetelor a ieșit din operație, iar starea lui este stabila in acest…

- Israela Vodovoz a murit din cauza unei puternice hemoragii digestive. Medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au dat un prim verdict in cazul morții Israelei Vodovoz, gasita fara suflare in apartamentul ei din Capitala. In urma necropsiei s-a stabilit ca moartea femeii nu a fost violenta, ci a fost…

- Proiectul de restaurare a fostei inchisori de la Ramnicu Sarat este gata, insa pentru a fi pus in practica, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului are nevoie de finantare. Asta in timp ce obiectivul se afla intr-o stare avansata de degradare. Pentru a limita efectele infiltratiilor, in toamna…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Conform anumitor surse, este vorba despre angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand a fost…

- Senatorul PSD Bacau Miron-Alexandru Smarandache a salutat adoptarea noilor prevederi privind protejarea victimelor violentei in familie, si a cerut, intr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, lamuriri suplimentare referitoare la modificarile…

- Politistii postului comunal Cupseni au impartit ajutoare sub forma de imbracaminte si jucarii unor familii sarace din localitate, gest caritabil primit cu mare bucurie, a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Florina Metes."A…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- F. T. Pentru prima data in Romania, in noaptea de luni spre marți, Poliția Romana și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au activat mecanismul “Alerta Rapire Copil”, ca urmare a faptului ca, in dupa-amiaza zilei de 5 martie, mama a doi minori – un baiețel in varsta de 8 ani și…

- Un pieton aflat in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal de catre o autoutilitara, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Pietonul in cauza, un barbat de 49 de ani, din orasul Draganesti-Olt, a fost…

- Un pieton aflat in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal de catre o autoutilitara, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, pentru AGERPRES.Citeste si: Un mare ACTOR roman, internat DE URGENTA…

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost lansate programele de prevenire pentru anul 2018, respectiv Programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizarii minorului, Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și Programul de prevenire a violenței in familie.…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Viceprimarul municipiului Targoviste, Monica Ilie a vorbit despre importanta majora pe care o are ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice. Mai mult, viceprimarul municipiului Targoviste, Monica Ilie a tinut sa puncteze cateva aspecte foarte…

- «Violența in familie» este o realitate dura, chiar și intr-un județ pașnic precum Ialomița. Statistic, de la un an la altul, numarul cazurilor crește semnificativ. La nivelul județului, toate victimele primesc ingrijire și suport psihologic in cadrul serviciilor specializate ale Direcției Generale de…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Dupa mediatizarea cazului unei directoare de gradinita privata din Capitala care a fost injunghiata mortal de fostul sau sot si la presiunile societatii civile, Guvernul a aprobat, joi, o modificare legislativa, fiind introdus Ordinul de protectie provizoriu. Cu ajutorul acestui instrument politistii…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- La data de 5 februarie, polițistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție au dispus reținerea unui barbat, de 33 de ani, din Cluj-Napoca, pentru nerespectarea hotararii judecatoresti si amenințare. In fapt, cel in cauza ar fi luat legatura telefonica cu fosta concubina, o tanara…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, ca a cerut urgentarea adoptarii legii privind combaterea violentei in familie dupa ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice. ”Am primit…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 Valea Oltului intre localitatile Calimanesti si Brezoi, relateaza AGERPRES. In urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Conform Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), dintre cele 1.011 cazuri de nerespectare a ordinelor de protectie inregistrate anul trecut, 650 au fost in mediul urban, iar 361 in mediul rural. Ministrul de Interne a declarat luni ca anul trecut au fost emise peste 3.000 de ordine…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- Fostul sot al directoarei unei gradinite private din Bucuresti a fost arestat preventiv, dupa ce si-a injunghiat fosta sotie chiar la locul de munca al acesteia. Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre…

- Un tanar de 18 ani, care a patruns joi noapte in casa unei femei din orasul Faurei si a talharit-o, apoi a incuiat-o in propria locuinta, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. Politistii…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud care vineri seara s-a urcat baut la volanul unei camionete si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 a primit, duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Bistrita, care a stabilit ca…

- Polițiștii bacauani vor actiona, suplimentar fața de dispozitivul curent, astfel incat cetațenii sa petreaca in siguranta de Boboteaza. Pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), politisti rutieri și de ordine…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- Reprezentantii Directiei Silvice Giurgiu, împreuna cu cei ai Directiei Sanitar-Veterinare si ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) efectueaza cercetari dupa ce un cetatean a sesizat autoritatilor faptul ca inginerul de vânatoare din cadrul Ocolului Silvic Bolintin ar fi împuscat…