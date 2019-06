Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Prefectului si Consiliul Judetean Buzau au solicitat finantare din Fondul de rezerva al Guvernului, prin intermediul unui raport trimis la Bucuresti zilele recute. Potrivit documentului, 90 de milioane de lei este suma necesara pentru refacerea infrastructurii rutiere in judet. utoritatile…

- In urma ploilor din ultimele zile, conform bilanțului intocmit de ISU Buzau, au fost afectate/inundate 11 locuințe și 46 de anexe gospodarești din Nehoiu, Catina, Magura și Lopatari, precum și 3 obiective social-economice (1 camin cultural și 2 magazine satești). DN 10 Buzau-Brașov a fost blocat temporar…

- Treptat, ploile afecteaza tot mai multe localitați din județul Buzau. Dupa ce saptamana trecuta localitațile Viperești și Tisau au fost lovite de viituri, astazi, locuitorii din alte zone ale județului au avut parte de clipe de groaza. Viiturile au lasat in urma dezastru in urma la Nehoiu, Siriu, Lopatari,…

- Situație fara precedent in județul Buzau. Ploile torențiale din ultimele zile fac prapad, treptat, in mai toate localitațile de munte. Dupa Viperești și Tisau, la sfarșitul saptamanii trecute, astazi, viiturile au lasat in urma de,astru la Nehoiu, Siriu, Lopatari, Colți, Catina și Magura. In acest moment…

- Zeci de case, anexe gospodaresti, poduri si podete, precum si drumuri comunale si judetene au fost afectate de inundatiile produse in judetul Buzau la sfarsitul saptamanii trecute, cele mai afectate fiind comunele Viperesti, Tisau, Lopatari, Ciliile si Canesti, potrivit Agerpres. "Potrivit primelor…

- 'Potrivit primelor estimari ale Comitetului Judetean de Urgenta Buzau au fost afectate un numar de 47 de locuinte, 40 la Viperesti si sapte in comuna Tisau, 27 de anexe gospodaresti, tot la Tisau', a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma. Sursa…

- Un barbat din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un avion de mici dimensiuni, prabușindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate. Autoritatile confirma prabusirea aeronavei si precizeaza ca doua persoane si-au piedut viata in accident. Victimele sunt doi oameni de afaceri romani. Cercetarile…