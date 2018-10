In satul Amara, comuna Balta Alba, a fost identificat luni al patrulea focar de pesta porcina africana, conform unui comunicat al Prefecturii Buzau. 'Virusul PPA a fost confirmat la un porc domestic mort intr-o gospodarie din satul Amara, comuna Balta Alba, unde exista un numar de trei suine. Un al doilea porc care a murit in aceeasi gospodarie nu prezinta semne de infestare cu pesta porcina africana, iar al treilea - de asemenea fara simptome de PPA - a fost sacrificat preventiv", a precizat sursa citata. Potrivit aceleiasi surse, s-a dispus dezinfectia totala atat in gospodaria mentionata,…