Buzău: 200 de persoane aflate în proximitatea zonei incendiului vor fi evacuate ISU Buzau a decis, din motive de siguranta, evacuarea a 200 de persoane aflate in proximitatea zonei de manifestare a incendiului care a izbucnit marti dupa-amiaza la o hala a unei societati comerciale pe strada Transilvaniei din municipiul resedinta, in care erau depozitati mai multi recipienti cu combustibil. Buzoienii au fost informati prin sistemul RO-Alert ca in zona de nord a orasului a izbucnit un incendiu la un depozit cu deseuri materiale combustibile, cu degajari mari de fum. Cetatenii sunt sfatuiti sa evite sau sa ocoleasca zonele expuse, sa inchida geamurile locuintelor si sa acceseze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500 de persoane si o manastire de pe insula Evia au fost evacuate marti din cauza unui violent incendiu forestier, al carui fum inecacios a ajuns la Atena, au declarat marti autoritatile, citate de AFP potrivit Agerpres. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa ora 3 dimineata (00.00 GMT) si…

- Circa 500 de persoane si o manastire de pe insula Evia au fost evacuate marti din cauza unui violent incendiu forestier, al carui fum inecacios a ajuns la Atena, au declarat marti autoritatile, citate de AFP. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa ora 3 dimineata (00.00 GMT) si s-a raspandit rapid…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate luni noaptea din Caracal dupa ce s-au inregistrat scurgeri de la un vagon incarcat cu propilena, care se afla in zona Garii, autoritatile emitand un mesaj RO-Alert pe o raza de doi kilometri.

- Un numar de 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Constanta, vineri, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera, proprietarul locuintei respective fiind transportat la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)

- Aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate de pe insula Pag, Croația, din cauza unui incendiu. Incendiul a izbucnit noaptea tarziu. In momentul izbucnirii incendiului, pe plaja Zrce, de langa Novalja, se desfasura festivalul "Fresh Island". Flacarile au amenintat mai multe cluburi de pe plaja,…

- Pompierii, politistii si jandarmii au salvat opt persoane din calea viiturilor si au evacuat alte 263 de persoane, in ultimele 24 de ore, in judetele Arges, Arad, Bihor, Botosani, Buzau si Timis, informeaza Ministerul Afacerilor Interne.

- Pompierii din județul Bihor au intervenit in aceasta dupa-amiaza in urma fenomenelor meteo extreme ce au dus la producerea mai multor inundații. Mai multe gospodarii au fost inundate in localitațile Hontișor, Gura Vaii, Hasmas și Barzava. Conform reprezentanților ISU Arad, au fost emise doua…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc de locuinte din municipiul Resita, judeul Caras- Severin. In urma incendiului, proprietarul apartamentului unde a izbucnit focul, a fost gasit decedat, intoxicat cu fum. 24 de persoane au fost evacuate, unele…