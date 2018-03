Buzatu, secera si ciocanul judetului | PAMFLET | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mozaicuri in care apar simbolurile comunismului, precum secera și ciocanul, s-au pastrat pe holurile Consiliului Județean Vaslui, la mai bine de 28 de ani de la schimbarea sistemului social, politic și economic care a marcat Romania postbelica. Niciunul din cei cinci conducatori de pana acum…

- Daniel Iordachioaie a marturisit ca ascensiunea sa in muzica a inceput de la doua perechi de palme pe care le-a primit de la tatal sau. Daniel Iordachioaie, care in urma cu cațiva ani s-a luptat cu o boala crunta , s-a facut remarcat pe scena muzicala din țara noastra inainte de Revoluția din 1989.…

- CINE STIE?… O afirmatie a lui Marian Vanghelie, fost vicepresedinte al PSD, prin care acesta spunea ca, in 2014, exista o lista cu 15 nume de politicieni importanti din partid care urmau sa fie ridicati de DNA, ar putea fi legatura dintre ancheta inceputa la Consiliul Judetean, in urma cu patru ani,…

- Nici bine nu s-a racit Taru, ca tiganii sai s-au gandit la un inlocuitor, mai baro decat a fost regele lor. Ca daca tot e la moda cu Habemus Papa, de ce sa nu incerce si ei, Havemus Regele! Asa ca, au tintit sus de tot si la inmormantare s-au dus la presedintele lor de [...]

- ACTUALIZARE: “Sunt onorata ca am fost aleasa sa fiu prefect al judetului Neamt. Numirea va avea loc conform procedurilor, probabil va fi trimis cineva de la Bucuresti, dar mai intai hotararea trebuie sa apara in Monitorul Oficial. Imi voi face ca si pana acum datoria cu onoare si demnitate si voi face…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra a anuntat ca va merge saptamana viitoare la Bucuresti, la Compania Nationala de Investitii pentru a vedea ce se intampla cu noua Sala Polivalenta ce urmeaza sa fie construita la Timisoara. Dobra frace insa din nou apel la liberali sa nu blocheze proiectul,…

- CJ Cluj cheltuie 1 milion de lei pentru servicii topografice și de cadastru Consiliul Județean Cluj a incheiat acordul cadru privind achiziționarea serviciilor de topografie și cadastru pentru inscrierea in evidențele cadastrale și de carte funciara a imobilelor și drumurilor județene aflate in inventarul…

- Cu emotii mari, Tudorel Buzatu a pasit sfios prag Guvernului, unde doamna il astepta cu un zambet larg. Florile il cam incurcau, dar a fost dorinta Gabrielei. Degeaba s-a batut cu fundul de pamant pana la Bucuresti. “Mamica” a fost de neinduplecat. Era si 8 Martie si nu ar fi fost frumos sa vina fara…

- Iata ce anunța Consiliul Județean, instituția in subordinea careia funcționeaza ADD: „Pentru ambele loturi s-au inscris cate 10-10 firme de proiectare. Dupa parcurgerea etapelor de licitație și pana pe data de 7 martie 2018 nefiind depuse contestații, au fost declarate caștigatoare…

- Județul Iași are buget pentru anul in curs. In paralel, specialiștii de la Consiliul Județean elaboreaza proiecte pentru investiții pe care le inainteaza instituțiilor financiare internaționale, pentru obținere de fonduri din partea Uniunii Europene, sume care, cel puțin parțial, nu vor afecta bugetul.…

- Județul Iași are buget pentru anul in curs. In paralel, specialiștii de la Consiliul Județean elaboreaza proiecte pentru investiții pe care le inainteaza instituțiilor financiare internaționale, pentru obținere de fonduri din partea Uniunii Europene, sume care, cel puțin parțial, nu vor afecta bugetul.…

- La final de iarna, Consiliul Judetean a reusit sa atribuie contractele pentru deszapezirea drumurilor judetene. Chiar daca acestea au fost anuntate mult prea tarziu pentru iarna aceasta, macar suntem acoperiti pentru urmatoarele trei ierni, contractele fiind de data aceasta valabile pana in iarna 2020…

- Antal Francisc, bistrițeanul care a mers pe jos, din Bistrița pana in București, pentru a participa la un protest, va duce steagul județului, tot pe jos, pana la Chișinau, cu ocazia Centenarului Unirii.

- „Pentru zona Bozovici am inceput o licitație in iunie 2015, am publicat-o pe SEAP, a doua publicare pentru zona Pojejena a fost in 7 iulie 2015, la care nu s-a prezentat nimeni, nici un operator care sa fie interesat pentru aceste doua zone. Caietele de sarcini pentru zonele respective nu…

- Alesii judeteni au fost convocati de presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, in sedinta ordinara marti, 27 februarie, cu incepere de la ora 12.00, pe ordinea de zi fiind 25 de proiecte de hotarare. Dintre acestea, 23 au fost votate in unanimitate, iar doua au fost retrase de pe borderou,…

- Muzeul ASTRA, instutuție emblematica pentru cultura Sibiana și... nu numai, s-a implicat activ in aceasta perioada in sprijinul turismului din județul Sibiu. Mai precis, o echipa de 18 specialiști din Muzeu se afla de saptamana trecuta la Romexpo, in București, la Targul de Turism al Romaniei, ediția…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, cele doua femei, cu varste de 21 de ani, respectiv 23 de ani, au fost prinse in flagrant cand incercau sa vanda cinci kilograme de cannabis."Din ancheta, au rezultat indicii ca drogurile ar fi provenit,…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Pentru ca in judet, lucrarile la mai multe tronsoane de drum au ramas nerealizate din cauza unor firme ce nu si-au onorat obligatiile contractuale, Consiliul Judetean a gasit o solutie mai simpla pentru 2018. „Vrem sa impartim drumurile pe loturi. La nivelul Directiei Judetene de Drumuri…

- Conducerea judetului a purtat discutii pe rand cu ambele parti implicate in scandalul de pe Muntele Mic. Li s-a explicat si autoritatilor locale din Turnu Ruieni si omului de afaceri care sunt punctele slabe ale fiecaruia si ce trebuie sa indrepte fiecare. Deocamdata, este nerealizabil, din punct…

- Lucrari de reabilitare și modernizare pe 304 km de drumuri, la Cluj FOTO/LISTA Consiliului Județean Cluj a aprobat luni, lista celor 26 de drumuri județene pe care se vor executa in 2018 lucrari complexe de modernizare și reabilitare. Potrivit Consiliului Judetean Cluj, este vorba de lucrari…

- Povestea vinde cel mai bine, e prima regula pe care o invața specialiștii in marketing și vanzari. Pe acest principiu se bazeaza, cel mai probabil, Consiliul Județean, care pregatește anul acesta un brand al județului.

- Congresul organizat pe repede inainte al PSD miroase ca acela pe care, in urma cu 28 de ani, nea Nicu l-a organizat. Adica a mult caca! Speram sa nu avem gura aurita. La Vaslui, pregatirile sunt in toi, iar copiii de suflet ai lui Buzatu, Solomon, Stativa, Ramona si Roxana, isi calca de zor costumele…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Companiile aflate in subordinea Consiliului Judetean Arad vor fi puse la plata. Unele vor plati din propria activitate, altele vor primi bani de la CJA pentru ca, ulterior, sa ii trimita inapoi de la CJA. In ultima sedinta a Consiliului Judetean, a fost adoptata hotararea prin care se stabilesc redeventele…

- Culmea este ca parlamentarii PSD Arad au votat acest jaf, iar acum, unul cate unul, ies sa ne povesteasca cum ar fi investit ei banii Aradului. Cei pe care i-au taiat de la Arad! Atunci cand trebuia sa apere interesul Aradului, au votat impotriva aradenilor, din slugarnicie fața de Liviu Dragnea. De…

- Iuliana Radu, judecator al Sectiei Penale din Tribunalul Constanta, va analiza azi cauza privind cadastrarea judetului Constanta In dosar, Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Titi Cenusa, fostul arhitect sef din cadrul Consiliului Judetean Constanta, dar…

- Gripa a mai facut ieri o victima, ridicand la 17 numarul deceselor inregistrate in aceasta iarna. Majoritatea erau copii si varstnici, sufereau si de alte afectiuni si nu erau vaccinati antigripal. Virusul a fost confirmat pana acum prin analize de laborator in 300 de cazuri, cele mai multe fiind in…

- Ca sa fie bani de salarii nesimtite, Buzatu a decretat. In institutia pe care o conduce nimeni nu are voie sa aiba Duster, decat el si seful sau pe linie masonica, Armeanu de la Protectia Copilului. Altfel nu ar mai sti poporul cine-s cu adevarat stapanii judetului. In curtea CJ-ului sunt insa multi…

- Se discuta despre BANI! Și nu oricum! Joi, 15 februarie, consilierii județeni sibieni sunt convocați in ȘEDINȚA EXTRAORDINARA. Dezbaterile vor avea loc incepand cu orele 15.00. Read More...

- „Reprezentanții Consiliului Județean Arad au acum o șansa unica sa aduca pe aeroport curse regulate, dupa retragere celor de la Blue Air de pe Timișoara. In urma neințelegerilor dintre Blue Air și Aeroportul „Traian Vuia“, practic, Moldova nu mai are legatura spre vestul țarii, ceea ce reprezinta…

- NERVI… Reactie vehementa a conducerii judetene PNL, dupa imparteala scandaloasa de la Consiliul Judetean, din urma cu doua zile. Doar 33 de comune au primit bani din manuta lui Buzatu, ceea ce i-a suparat pe consilierii PNL. “Solidarizam cu acei primari vitregiti de sumele alocate, iar aceste alocari…

- Replica PNL Cluj pentru deputatul Horia Nasra: "De ce nu v-ați batut pentru alocarea de fonduri pentru proiectele județului Cluj?" PNL Cluj a dat o replica liderului interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a criticat modul in care conducerea liberala a judetului a impartit banii din impozitul…

- Scandalul in legatura cu reabilitarea secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț a izbucnit in legatura cu achiziția de mobilier și alte dotari necesare secției. Șefa secției, dr. Suzana Constantinescu, a venit cu exemple clare, de genul pat necesar pentru Anestezie și Terapie…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu a primit astazi vizita Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București. La intalnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia. Discuțiile au fost caracterizate de un mare interes de colaborare,…

- Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București, a facut vineri o vizita in Bacau, unde s-a intalnit cu președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu. La intalnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierul social democrat isi bazeaza demonstratia pe date concrete, din anexa la hotararea CJA privind repartizarea din impozitul pe venit pe anul 2018 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale Municipiului Arad, oraselor si comunelor din estimarea sumelor ce vor fi repartizate din cote…

- Ioan Lucian, presedinte al Uniunii Nationale a Patronatului Roman din anul 2016 a inceput, in urma cu un cateva luni, un turneu prin tara, stabilind intalniri cu primarii municipiilor resedinta de judet, dar si cu reprezentantii conducerilor judetene. Maramures este cel de-al 25-lea judet vizitat, iar…

- Gabi Serbanoiu a castigat in vara anului 2016 mandatul de primar al comunei Stalpeni. Acesta a reusit sa duca la bun sfarsit cateva dintre obiectivele propuse, dar spune ca nu se va opri din muncit nici in acest an 2018. Mai mult, am stat de vorba cu edilul, ieri, asta dupa ce tocmai venea de la…

- Consilierul judetean liberal Mihnea Boerescu, 45 de ani, este cercetat in arest la domiciliu de politistii din Giurgiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, fiind banuit de comiterea infractiunii de camata. "La data de 5 ianuarie 2018,…

- Vizita lui Dragnea de la Vaslui a avut mai multe conotatii. Nu pentru a arata greilor din PSD ca El Lidero este tatic in fiefurile social-democrate, ci ca mitul, cum ca Buzatu ar fi bun de presedinte in locul acestuia, sa fie spulberat. Presedintele vasluian s-a mai exprimat in trecut pe aceasta tema…

- Intr-o conferinta de presa, sustinuta vineri la Consiliul Judetean, presedintele institutiei Emil Radu Moldovan a facut vorbire, printre altele, de legile justitiei si impactul pe care il au acestea asupra societatii romanesti. Totodata, acesta a afirmat faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna,…

- In cel de-al patrulea an, De la abdicarea lu’ Traian, La Vaslui e veselie, In a lu’ Buzatu imparatie. Al batran se pregateste, Palatul si-l primeneste, Pentru printul Tudorel, Sa ajunga sef si el. Numai ca la colt, la panda, Sta un nene ca sa-l prinda, Pe al nostru voinicel, Printisorul Tudorel. E un…

- Incepand din luna ianuarie a.c., Federatia Romana de Fotbal ndash; prin Directia Competitii ndash; organizeaza operatiunile privind acordarea vizelor anuale pentru jucatorii seniori si juniori participanti in competitiile organizate, se arata pe site ul oficial al FRF. Echipele din judetul Constanta…

- CU BUZATU LA PROCES… Deranjata de faptul ca nu primeste salariul la nivelul inaltelor sale titluri academice, inclusiv cel de profesor doctor (sac!), directoarea Muzeului Vaslui, Ramona Mocanu, a dat in judecata Consiliul Judetean, adica tocmai institutia in subordinea careia isi desfasoara activitatea.…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov anunta ca doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, intr-o actiune desfasurata in localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si in municipiul Bucuresti, de la trei barbati care ar fi…

- Doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, intr-o actiune desfasurata in localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si in municipiul Bucuresti, de la trei barbati care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice catre persoane…