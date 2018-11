Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca spera sa nu continue „cursa excluderilor” la ședința CExN de luni, dar depinde și de ce iși dorește Gabriela Firea, el menționand ca s-ar putea ca primarul Capitalei sa vrea sa-și piarda calitatea de membru de partid.„In…

- SUPARATI…Tot mai multe voci in PSD Vaslui sustin ca liderul partidului, care este si presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, este rupt de tot ce inseamna activitate in judet, stand mai mult pe la Bucuresti. Asta, in conditiile in care salariul de 200 de milioane de lei vechi ii este platit…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca evaluarea ministrilor social-democrati va fi facuta dupa doua criterii, liderul judetean fiind de parere ca unul dintre acestea va fi ”imaginea”...

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ii recomanda lui Liviu Dragnea sa nu ii dea afara din partid pe nemulțumiți dupa votul de incredere din CExN, fiind de parere ca "marea arta" a unui lider este sa ii țina pe aceștia in interiorul formațiunii și sa ii conduca.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca in partid nu exista „un moment statutar” care sa conduca la schimbarea din funcție a președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, iar in aceste condiții „doar un grup inconștient” ar incerca schimbarea șefului PSD.„Scrisoarea…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca Gabriela Firea a greșit abordarea in cadrul Comitetului Executiv, pentru ca a culpabilizat oameni din PSD pentru violențele din 10 august. Buzatu susține ca mulți lideri ai partidului s-au suparat din acest motiv și de aceea Firea nu a avut parte…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, referitor la scrisoarea deschisa trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD, ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, iar aceste lucruri vor...

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, unul dintre cei mai importanti si influenti sustinatori al lui Liviu Dragnea, îi cere acestuia sa ofere mai multe detalii despre presupusa tentativa de asasinat.