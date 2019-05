Buzatu (PSD Vaslui): Mitingurile trebuie desfăşurate într-un climat de ordine şi respect reciproc "Eu sper ca toti cei care se deplaseaza la Iasi, pe care i-am si instruit direct sau indirect, prin intermediul reprezentantilor nostri in teritoriu, sa aiba o conduita corecta, disciplinata si sa contribuie la mentinerea ordinii publice pe timpul acestei manifestatii. Celor care ne tot ameninta cu contramanifestatii, le-am transmis ca noi nu participam la niciun fel de miting sau adunare a opozitiei. Nu dorim sa provocam turbulente, violente si alte lucruri. Mitingurile sunt actiuni de promovare a formatiunilor politice, pe care cred ca trebuie sa le desfasuram intr-un climat de ordine si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul va fi sub „asediu" maine: social-democratii au intrat pe ultima suta de metri in organizarea mitingului electoral. Ordinul de mobilizare s-a dat in toate filialele din nord-estul tarii. Intre timp, la Vaslui, PSD s-a facut de ras: un miting al organizatiei locale a atras doar cateva zeci…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari cod galben de vant pentru sase judete din zona Moldovei, valabile pana la ora 15.00. Potrivit ANM, atentionarile cod galben de vant vizeaza judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Botosani, Iasi si Neamt. In aceste judete vor…

- Campania se desfasoara in toata zona Moldovei si cuprinde judetele Iasi, Botosani, Suceava, Vaslui. Moldovenii pot castiga premii instant ce constau in: marele premiu - un autoturism Dacia Logan, 50 vouchere cadou de 100 lei, 1500 Franzela alba feliata 500 gr sau unul dintre cele 200 de pixuri personalizate…

- Meteorologii au emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabila in zone din regiunea Moldovei, in orele urmatoare, potrivit agerpres.ro.Citește și: Poșta Romana a devenit agent electoral pentru PSD! Cat costa intreaga operațiune . Conform…

- PROGRAM… In perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitatii Sale se desfasoara la invitatia Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, care a adresat aceasta invitatie prima data in luna mai 2015, cu prilejul aniversarii…

- LOVITURA…Nu mai putin de opt spitale din regiunea Moldovei sunt propuse pentru a fi inchise in masterplanul regional de servicii de sanatate, elaborat de Ministerul Sanatatii. De exemplu, Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi ar urma sa devina centru de ingrijire paliativa, iar Spitalul Municipal din…

- Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni din judetul Iasi, conacul Alexandrescu din judetul Botosani si conacul Dimachi-Arghiropol din judetul Vaslui sunt scoase la vanzare prin Artmark, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO EMOȚIONANT − cel mai mare insucces al Laurei Codruța Kovesi: un copil…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 20 – 13 februarie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații in general moderate cantitativ și intensificari temporare ale vantului Zone afectate: Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Galati In intervalul menționat, temporar…