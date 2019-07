Stiri pe aceeasi tema

- Buzatu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca dubla crima de la Caracal a pus PSD in situatia de a fi culpabilizat pentru actiunile criminalilor. 'Intr-o asemenea presiune, cum este aceea mediatica si politica creata in ultimele zile si in conditiile in care in permanenta apar tot felul de…

- Ziarul Unirea DEMISIE din Guvernul Dancila, in urma scandalului legat de crimele din Caracal. A rezistat doar 6 zile in fotoliul de la minister In urma unei convorbiri cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, ministrul de la Interne, Nicolae Moga, a declarat marți ca iși va da demisia din funcție…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, în legatura cu cei câțiva protestatari de la sediul partidului luni seara, ca sistemul trebuie schimbat, însa acest lucru nu se întâmpla „în special din cauza dânșilor, a celor care țipa și se…

- Uniunea Salvati Romania cere demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga, considerand ca acesta "nu poate duce MAI spre depolitizare si reforma profunda" si dezaproba modul in care reprezentantii Politiei Romane au tratat Parlamentul in contextul audierilor convocate la Comisia de aparare din Camera…

- ”​Vreau sa va mulțumesc ca ați acceptat sa fac o declarație de presa. Nu e o conferința de presa- am luat niște masuri pe care vreau sa vile comunic. Am dispus masuri privind evaluarea actului managerial la toate unitațile IPJ Olt. Voi propune în ședința de miercuri alte propuneri de înlocuire”,…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca urmareste indeaproape cazul de la Caracal, iar ministrul de Interne, Nicolae Moga, va sta acolo ”atat cat este necesar”. ”STS a raspuns in cel mai iresponsabil mod la toate intrebarile”, a scris Dancila pe Facebook, care i-a solicitat directorului serviciului lamuriri…

- Drama Alexandrei Maceșanu, tanara care a sunat de trei ori la 112 de pe un telefon gasit in casa rapitorului ei, a revoltat o țara intreaga. In mediul online s-a lansat deja invitația la un protest la Caracal impotriva instituțiilor statului care au știut ce se intampla, dar n-au putut s-o scoata pe…

- Ministrul de interne Nicolae Moga se deplaseaza la Caracal, impreuna cu secretarul de stat Nucu Marin."Avand in vedere gravitatea situației de la Caracal, in urma discuțiilor cu prim-ministrul Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe…