- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- PSD Bacau il va sustine pe actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, la conducerea PSD, potrivit unei rezolutii adoptate, duminica, de Conferinta extraordinara a organizatiei judetene. Potrivit unui comunicat de presa transmis de PSD Bacau, decizia a fost adoptata cu unanimitate de voturi…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Fostul eurodeputat Adrian Severin a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva si a fost luata de Tribunalul Bucuresti, miercuri, 28 februarie.Tribunalul Bucuresti mentine astfel decizia Judecatoriei Sectorului 5, care a admis in ianuarie cererea de eliberare conditionata formulata…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni, 26 februarie, pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare cu executare, sentinta putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ibrahim, in varsta de 40 de ani, care locuia in comuna argeseana…

- Dupa aproape un an si jumatate de la pronuntarea sentintei pe fond, dosarul „Maternitatea“ revine pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intre timp au fost inregistrate toate apelurile in cauza, inclusiv cel al DNA, depus initial fara motivare, iar dosarul a fost inregistrat, marti, la Completul…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi, 22 februarie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe fostul deputat PNL Mircea Rosca la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Rosca a fost trimis in judecata in urma cu fix doi ani fiind acuzat ca a cerut de la un om de afaceri, care l-a denuntat, 20.000 de euro pentru…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Fost primar de Campulung și deputat PDL in mandatul 2008-2012, Sorin Gheorghe Buta e un personaj nu foarte cunoscut in sportul romanesc. In același timp, este probabil cel mai controversat președinte de federație. In 2011, Inalta Curte de Casație și Justiție a confirmat ca șeful Federației Romane de…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- 'Nu sunt mandatat sa ofer niciun fel de comentariu in privinta acestui subiect. Daca Guvernul Romaniei va avea ceva de spus, cu siguranta o va face si va anuntam', a declarat Nelu Barbu, intrebat de jurnalisti daca are vreun mesaj din partea premierului Viorica Dancila referitor la situatia consilierului…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva.Completul care l-a condamnat…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot, condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare, a formulat un recurs in casatie. Actiunea medicului va fi solutionata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Primul termen a fost stabilit pentru data…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta Kovesi. "Vorbea in oglinda Dragnea,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum. Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasoara un nou termen al dosarului…

- Unul dintre profesorii universitari anchetati pentru luare de mita si-a primit pedeapsa. Lucian Paiusan, caci despre el este vorba, a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare de catre Tribunalul Arad. Cadrul didactic a intrat sub lupa legii in vara anului 2017, cand procurorii…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. El a anunțat ca daca va fi inculpat, va demisiona din funcția de ministru. ”Daca voi fi inculpat in acest dosar, imi voi da demisia…

- Pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut o problema suplimentara dinspre DNA. De data aceasta nu este el direct vizat, ci vicepremierul Paul Stanescu, Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Fostul ministru al Internelor, Gabriel Berca, a fost condamnat, definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Senatorul PNL Marius Petre Nicoara a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an de inchisoare cu suspendare dupa ce a condus beat si a facut accident. Magistratii l-au obligat pe senatorsa presteze munca in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Asociatia Filantropica…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica, ramane in Penitenciarul Aiud. Carabulea și-a retras luni, la Tribunalul Alba, contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Aiud care, luna trecuta, i-a respins ca „inadmisibila” cererea de…

- Vasile Balint zis Sile Camataru a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 6 luni inchisoare cu executare, intr un dosar de infractiuni de violenta santaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, informeaza Agerpres.ro. In acelasi dosar,…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza Agerpres.ro. Cristian Rizea a primit 3 ani pentru…

- Astfel, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Nelei Petrisor si a lui Constantin Branzan si din functia de procuror sef Sectie judiciara la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a lui Mihai Dan Chirila. Acesti…

- Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul ministru de Interne Crisitan David la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.