Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la Ostrava, Romania incearca sa treaca de reprezentativa Cehiei si sa se califice in semifinalele Fed Cup. Simona Halep si Mihaela Buzarnescu vor da piept cu Karline Pliskova, respectiv Katerina Siniakova.

- Azi se decide invingatoarea duelului Cehia - Romania din turul I al Grupei Mondiale la Fed Cup. Dupa prima zi, scorul este egal, 1-1. In primul meci al zilei, de la ora 14:00, se vor intalni cele mai bune jucatoare ale ambelor echipe: Simona Halep, locul 3 WTA, și Karolina Pliskova, locul 5. Cum dupa…

- CEHIA ROMANIA FED CUP 1-1. Simona Halep a declarat ca a jucat ceea ce a trebuit in partida din Fed Cup cu Katerina Siniakova, pe care a invins-o, sambata, cu 6-4, 6-0. SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA 6-4, 6-0 si ROMANIA-CEHIA este 1-1 dupa prima zi din FED CUP 2019 CEHIA ROMANIA FED…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ostrava dupa infrangerea suferita in fata Karolinei Pliskova in cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Cehia si Romania, ca serviciul a fost "arma" adversarei sale in acest meci. "A fost un…

- Mihaela Buzarnescu (29 WTA) o întâlneste pe Karolina Pliskova (5 WTA) în primul meci de simplu al întâlnirii dintre echipele României si Cehiei, din primul tur al Grupei Mondiale, care se va desfasura

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu (29 WTA) o intalneste pe Karolina Pliskova (5 WTA) in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Cehiei, din primul tur al Grupei Mondiale, care se va desfasura in sambata si duminica la Ostrava, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri.…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (numarul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (28 WTA), Irina Camelia Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) si Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate de Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup, pentru intalnirea cu Cehia, din primul tur al…

- Petra Kvitova, care de luni va fi numarul 2 mondial, a declarat forfait pentru meciul pe care Cehia il va disputa cu Romania, in sferturile de finala ale Cupei Federatiei, informeaza presa ceha, citata de Le Figaro.