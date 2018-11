Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați noaptea trecuta sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin. Acesta este al doilea incendiu la aceeași gospodarie, in decurs de doua luni. In plus pompierii spun ca focul ar fi fost pus intenționat. ”Azi noapte, in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina la Navodari. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii un incendiu a cuprins o locuinta de pe strada Berzei. ...

- Un puternic incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza, 21 octombrie 2018, intr-o localitate olteana, un fermier pierzand mare parte din munca de peste vara. Pompierii inca intervin pentru lichidarea focarelor.

- Incendiu de proportii in Timis in aceasta dimineata, in jurul orei 4:50. O hala dezafectata din localitatea Jimbolia in interiorul careia se aflau 4.000 de baloti de paie si aproximativ 300 de tone de deseuri din lemn s-a aprins. Aproape totul a fost mistuit de flacari. Pompierii sositi la fata locului…

- Pompierii ISU Buzau intervin, la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins o suta de tone de furaje, in apropierea unei stane. Focul si fumul pot fi observate de la iesirea din municipiul Buzau, aflat la o distanta de cativa kilometri. Focul se manifesta la depozitul de…

- Pompierii intervin cu patru autospeciale sa stinga un incendiu in desfasurare pe acoperisul unui imobil de pe Strada Teiului, din centrul municipiului Focsani, pana in prezent nefiind inregistrate victime, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea citat de Agerpres.ro. La fata locului…

- Panica in aceasta dimineața, la marginea municipiului Buzau. Un autoturism a luat foc din senin, pe strada Stadionului, cel mai probabil din cauza unui incendiu la instalația electrica a mașinii. Din fericire, n-au fost victime, iar pompierii au stins in scurt timp incendiul. Autoturismul se afla parcat…

- Gospodarie cuprinsa de flacari, intr-o localitate din Banat. Pompierii au fost solicitați in aceasta dimineața sa intervina pentru a stinge un incendiu in Ticvaiu Mare din județul Caraș-Severin. Din fericire nu s-au inregistrat victime. ”Azi dimineața, in jurul orei 07:00, doua echipaje ale Secției…