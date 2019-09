„Buy Local Day” – târg de produse locale Targul va avea loc sambata, 21 septembrie, intre orele 11:00 – 20:00, in incinta Crișul Shopping Center, in sala multifuncționala a hub-ului gestionat de Fundația Comunitara Oradea, la etajul I (situata langa lifturile dinspre intrarea laterala). Vizitatorii targului vor putea achiziționa prajituri, gemuri, sosuri, perne decorative, ghirlande, produse din lemn lucrate migalos, jucarii autentice, sacoșe textile pentru a reduce impactul nociv al plasticului și multe altele. Intrarea la eveniment este libera. Yatta.ro (http://www.yatta.ro/ ) este o comunitate a artiștilor și meșterilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

