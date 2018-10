Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a parut sa admita ca schimbarile climatice reprezinta o realitate, desi a continuat sa puna la indoiala ca acestea ar fi provocate de activitatea omului, intr-un interviu citat luni de dpa. Citește și: SONDAJ CURS Klaus Iohannis domina topul prezidențiabililor,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu a baut niciodata alcool. Declaratia vine in contextul in care Brett Kavanaugh, candidatul lui Donald Trump la Curtea Suprema, a afirmat, in timpul audierii sale din Comisia Juridica a Senatului american, ca ii place sa bea bere. "Nu sunt un consumator…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca el a fost educat la țara și va merge la referendum și va vota DA. "PSD face o serie de acțiuni, o informare a populației pentru a ințelege care este scopul acestui referendum. Au fost discuții in ultimele zile ca este neclara intrebarea la referendum,…

- In contextul in care se vorbește despre activarea articolului 7 contra Romaniei, situație invocata și de catre președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a afirmat ca nu se va ajunge in aceasta situație, dar recunoaște ca este totuși o problema doar daca se discuta despre acest aspect cu privire…

- Ponta publica o noua fotografie in care apar Dragnea, Maior și Kovesi: ”Sa terminam definitiv cu aceasta minciuna și ipocrizie”, spune fostul premier, care il ironizeaza pe liderul PSD pentru afirmațiile privind lupta cu statul paralel. Este a doua fotografie prezentata de Ponta cu cei doi, dupa ce…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra sa se comercializeze pe piata…

- Donald Trump a afirmat pentru prima data ca fiul sau s-a intalnit cu un avocat care are legaturi cu Kremlinul, in 2016, pentru a colecta informatii despre Hillary Clinton. Presedintele SUA a insistat ca...

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu atenționeaza ca președintele Romaniei nu poate obliga Parlamentul sa revizuiasca o lege deja promulgala. Atenționarea vine in contextul in care, ieri, Klaus Iohannis cerea public Parlametului sa reanalizeze una din legile justiției.„Nu cunosc o lege, o reglementare…