Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza luni, 26 martie, si marti 27 martie 2018 activitati culturale dedicate celebrarii Unirii Basarabiei cu Romania, manifestari desfasurate sub sigla Anului Centenarului. Actul Unirii Basarabiei, consfintit in sedinta Sfatului Tarii din 27 martie 1918,…

- In aceasta perioada in Partidul Mișcarea Populara (PMP) au loc alegeri interne. In prezent, partidul funcționeaza in plan local pe interimate, atat la nivelul organizației județene, cat și municipale sau comunale. Președintele Constantin Scripaț declara ca alegerile pentru municipala PMP vor avea loc…

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala, desfașurata marți seara, la Ateneul Roman, și-a desemnat caștigatorii. Evenimentul este organizat, in fiecare an, de catre Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR) pentru a marca Ziua Mondiala a Asistenței Sociale și a rasplati munca…

- Duminica, 25 martie, cu incepere de la ora 10,00, la magazinul de produse locale Degustarium, din centrul comunei Ghimeș-Faget, are loc a treia ediție a Expoziției Concurs de Oua Incondeiate, inițiata in urma cu doi ani de omul de afaceri local Petru Pal. Cei dornici de a dobandi deprinderile tehnice…

- Elita energeticienilor romani s-a reunit marți, 20 martie, in Bacau pentru a-l cinsti aniversar pe inginerul Gheorghe Șchiopu, personalitate marcanta a energeticii romanești, supranumit „Omul rețelelor electrice”, care aniverseaza 85 de ani de viața. Manifestarea a avut loc la sediul filialei Transelectrica,…

- Consilierii judetfeni ai PNL Bacau au depus, astazi, la Consiliul Judetean Bacau o Declaratie de Reunire cu Republica Moldova pentru a fi adoptata in urmatoarea sedinta de plen. “Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean Bacau sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei…

- Intre declinul sistemului sanitar romanesc și exodul in strainatate al specialiștilor din acest domeniu am descoperit o raza de lumina, un licar de speranța, la cațiva kilometri de Bacau, in Comanești. Chiar la Spitalul Orașenesc „Ioan Lascar”, o unitate sanitara care are un colectiv tanar și dornic…

- Aflat la ultima din cele patru mobilitati – evenimente de formare pe termen scurt – dupa activitațile din Germania, Romania si Italia, parteneriatul strategic Acțiunea Cheie 2, „Educational Integration of Refugees: A Classroom Approach” – 2016-1-IE01-KA201-016869, finantat de Comisia Europeana prin…

- – liceul bacauan este gazda in aceasta saptamana pentru cea de a patra mobilitate cu profesori și elevi in acest proiect Proiectul coordonat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacau este acum la a patra intalnire la care participa 23 de elevi și 9 profesori din Polonia, Lituania, Italia și…

- Am cunoscut-o pe Anastasia Ciobanu la un spectacol organizat, de 8 Martie, pe scena Ateneului, de Ansamblul „Busuiocul”, unde a recitat o poezie si a cantat o melodie care a impresionat publicul prin mesaj, dar mai ales prin voce. Am invitat-o la redactie, impreuna cu tatal ei, Remus Ciobanu, si am…

- Lucratorii Companiei de Apa au lucrat toata noaptea pentru repararea conductei magistrale care aprovizioneaza Bacaul, dupa avaria de ieri care a lasat orașul fara apa. Pierderile din sistem au fost identificate ieri la pranz, iar echipele de intervenție ale CRAB au sondat terenul in comuna Margineni…

- Declarația Unica va inlocui șapte declarații fiscale, iar in acest an poate fi depusa pana pe 15 iulie Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, sambata, 3 martie, pe site-ul propriu (mfinante.ro) proiectul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele…

- „Promovarea moștenirii culturale”. Așa se intituleaza proiectul pe care l-a inițiat prof. Calin Boamba, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacau. Un proiect internațional, care are ca scop promovarea valorilor locale și naționale din Romania și Ucraina, prin obiective clare, programe…

- Filmul “The Shape of Water”, regizat de mexicanul Guillermo del Toro, a fost duminica seara principalul castigator al celei de a 90-a editiei a premiilor Academiei americane de film, cu patru statuete in palmares. Pelicula a mai castigat statuetele pentru cea mai buna scenografie, cea mai buna coloana…

- „Astazi e ziua ta”, „Multumesc iubita mama”, „Mama-i glas de inger sfant”, „Iubesc femeia” au fost doar cateva din melodiile care au deschis ieri dupa-amiaza spectacolul dedicat Zilei Femeii, de la Sala Ateneu. „Astazi, chiar daca ma cunoasteti ca solista de muzica populara, voi canta, in prima parte,…

- Perioada de valabilitate a vizei anuale de exercitare a profesiei contabile a membrilor Consiliului Național al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) aferente anului 2017 a fost prelungita pana pe 31 martie, inclusiv. Masura a fost luata de Consiliul Superior al organizației…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Duminica, 4 martie, de la ora 15.00, in Sala Ateneu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” ofera domnisoarelor si doamnelor un concert extraordinar de muzica si poezie, dediat Zilei de 8 Martie. Pe scena vor evolua artisti ai cunoscutului ansamblu bacauan, actori ai Teatrului „Bacovia” si formatii…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- O casa a luat foc, astazi, in satul Pargarești din comuna cu același nume. Șapte autoutilitare de pompieri au ajuns la fața locului și au stins incendiul care a mistuit o suprafața de circa 300 de metri patrați ai imobilului. Articolul VIDEO: Incendiu in comuna Pargarești apare prima data in Deșteptarea-…

- Toata presa din Romania a vuit zilele acestea de faptul ca un libian de 23 de ani, fiul unui oficial al Ambasadei Libiei la București, și-a ucis iubita, pisica acesteia și un vecin, prin injunghiere. Povestea a gravitat mai mult in jurul tanarului libian care se pare ca era drogat in momentul in care…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- Coridorul european de transport al gazelor naturale Eastring care urmeaza a fi construit din anul 2020 intre Slovacia și Bulgaria ar putea avea o ramificație prin zona Onești. Compania Transgaz a semnat un memorandum cu societatea Eustream din Slovacia privind dezvoltarea coridorului Eastring, care…

- Fata de ceea ce cotidianul „Desteptarea” a facut cunoscut in editia de vineri sub titlul „Dragobetele saruta fetele la Beresti-Tazlau”, se cuvine sa transmitem cateva impresii de la fata locului. Manifestarea a avut loc in sala de festivitati a Scolii Gimnaziale Enachesti, un spatiu pe care orice unitate…

- Dupa o viața inchinata zborului, generalul (r) Gheorghe Moraru lasa in urma peste 5.600 de ore de zbor și sute de piloți militari carora le-a pus manșa in mana, plecand spre zarile albastre. Dragostea pentru inalțimi, harul pedagogic și demnitatea de militar i-au fost coordonate intr-un parcurs de viața…

- Victorie clara pentru divizionara C Aerostar Bacau in penultimul amical dinaintea inceperii campionatului. Ieri, lidera Seriei I s-a impus cu 5-0 pe terenul gruparii de liga a patra, Ceahlaul Piatra Neamț. Succesul a fost asigurat inca din prima parte a intalnirii, pauza gasind Aerostarul in avantaj…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” a gazduit miercuri seara cea de-a III-a ediție a evenimentului „Concert Fara Sfarșit”, un proiect lansat in 2015 de prof. Dana Birzu. Practic, „Concert Fara Sfarșit” a reprezentat ultima manifestare din cadrul programului „Zilele Colegiului Național de Arte «George…

- S-a dat startul votului online pentru stabilirea caștigatorilor Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala, organizata de catre Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR). Prin acest eveniment este marcata Ziua Mondiala a Asistenței Sociale și recompensata performanța și excelența…

- Circa 2.500 de credincioși din județul Bacau și din alte județe ale țarii, dar și peste 100 de preoți, calugari și maicuțe l-au condus, marți, 20 februarie, pe ultimul drum pe parintele arhimandrit Arsenie Voaideș, starețul Manastirii „Schimbarea la Fața” – Sf. Sava din Berzunți și duhovnicul Manastirii…

- Instituția bacauana de invațamant va reprezenta Romania la CM Școlar ce va debuta saptamana aceasta, la Doha In 1973, Bacaul reușea o performanța sportiva de rasunet: echipa de fotbal al Liceului Sportiv caștiga prima ediție a Campionatului Mondial Școlar! Organizata sub egida Federației Internaționale…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau a gazduit marți, 13 februarie, spectacolul „Chipul din oglinda apei”, pus in scena de Trupa Osono a asociației Bolyongo Szinhazi Egyesulet, un eveniment teatru-documentar organizat in parteneriat cu Federația Tinerilor din Bacau. Inaintea spectacolului…

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru I.(25 de ani) si Eveline C. (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea pana la…

- Aflata sub sancțiuni economice și transformata in Bau-Bau mondial, Coreea de Nord a avut o prestație surprinzatoare cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, reușind sa surprinda intreaga lume. Phenianul a oferit o lecție de diplomație din care Romania ar avea multe de invațat. Conform Reuters, in mai…

- La Teatrul Municipal „Bacovia” sunt in faza finala pregatirile pentru prima premiera a anului 2018. Dumitru Lazar Fulga a pus in scena piesa “Uciderea lui Gonzago”, o adaptare dupa Nedealko Iordanov, dramaturg bulgar, in traducerea Elvirei Rimbu. „Uciderea lui Gonzago” este titlul piesei pe care printul…

- Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va intalni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunitați din județ in care fundația va face investiții in beneficiul copiilor. „Organizam intalniri cu reprezentanții comunitaților cuprinse in proiectul «Suport pentru infrastructura…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau a crescut, anul trecut, la 425.733 de pasageri, de la 414.676 in anul 2016 – conform datelor facute publice de Asociația Aeroporturilor din Romania. Creșterea a fost, insa, de numai 2,66% și plaseaza aeroportul pe poziția a șaptea…

- O lansare recenta de carte – ,,Implozia lui Melec”, Viorel Savin – a cunoscut și alte doua accente, pe langa cele pe care le-am semnalat deja in ,,Deșteptarea”. Primul dintre ele a fost prezentarea editurii ieșene Princeps Multimedia, Iași, de catre Filomena Corbu, director, și poetul Daniel Corbu.…

- Județul Bacau va incheia ințelegeri de cooperare și infrațire cu Raioanele Strașeni, Florești și Ialoveni din Republica Moldova și Raioanele Belgorod-Dnestrovkii și Ovidiopol din Regiunea Odessa, Ucraina. In acest fel, Consiliul Județean (CJ) participa la campania „Centenar prin infrațiri”, inițiata…

- Alertata de cazurile de pesta porcina africana aparute in Romania, Ucraina și Republica Moldova, Prefectura Bacau i-a convocat pe membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor in sala mare a Palatului Administrativ. Ședința a fost condusa de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, in calitate…

- Se spune ca invatatorul este acela care face sa creasca doua idei acolo unde exista doar una, el iti deschide usa, insa tu insuti trebuie sa treci prin ea. Mi-am amintit aceste lucruri, dupa ce am stat de vorba cu un invatator, care, de la inceput, m-a cucerit cu sinceritatea si consistenta gandurilor…

- Caricaturistul Victor Eugen Mihai (VEM) implineste (nu va vine sa credeti) fix 50 de ani, pe 30 ianuarie. De ziua lui, artistul isi face (ne face) un cadou pe masura: expozitia de caricatura „VEM – 50”, care va fi deschisa publicului marti, 30 ianuarie, ora 17.00, la Galeriile ALFA Bacau. Prima caricatura,…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacau, a decis ca numarul angajaților care raspund de inmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor auto sa fie marit in prima jumatate a anului 2018. Concret, prefectul a dispus ca de luni, 15 ianuarie, șase lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar…

- Șase preoți au oficiat joi, 11 ianuarie, o slujba de pomenire la Rafo Onești, atat pentru cei circa 100 de salariați care mai lucreaza in rafinarie, cat și pentru cei care și-au pierdut viața de-a lungul anilor in aceasta intreprindere. Preoții și toți cei prezenți s-au rugat, insa, și pentru ca rafinaria…

- Direcția Județeana pentru Cultura Bacau, in colaborare cu Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Garnizoana Bacau, organizeaza cu ocazia „Zilei Culturii Naționale” in data de 15 ianuarie 2018, ora 13.00, in amfiteatrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan…

- La inceput de an, artistul fotograf Romeo Marandici, pastrand de acum tradiția (suntem la a IV-a ediție), menține larg deschise porțile Atelierului fotografic din vila situata langa Tribunal. Invitație pentru toți pasionații de fotografie, indiferent de varsta sau profesie, ca astazi, la ora 16.30,…

- L.F.G., din Moinesti, a fost trimis in judecata, anul trecut, cu acuzatia de ultraj, dupa ce a lovit cu piciorul un agent de politie. Desi este cunoscut cu antecedente penale, barbatul s-a bucurat de indulgenta instantei. Pe 29 mai 2016, in jurul orei 21.00, agentul de politie O.V., impreuna cu un coleg,…

- Am o intrebare la care nu multa lume va putea sa raspunda: Cine a ajuns la putere printr-o lovitura de stat in Romania, cine a interzis toate partidele politice din țara, mai puțin unul, cine și-a bagat in inchisoare dușmanii politici iar pe alții a ordonat sa fie asasinați, cine și-a pus presa in slujba…

- Constantin Scripaț, viceprimarul municipiului Bacau, a constatat ca Legea 215 lipsește instituțiile publice, ONG-urile și pe cetațeni de dreptul de a participa activ la ceremoniile organizate cu prilejul unor zile cu semnificație istorica pentru Romania și pentru romani. Astfel, asociațiile de veterani,…