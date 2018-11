Stiri pe aceeasi tema

- Au fost clipe dramatice marți seara (6 noiembrie), la spectacolul Central Park, in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova! Florin Busuioc s-a prabușit in timpul piesei, dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au resuscitat și l-au dus la Spitalul Județean de Urgența, unde a fost operat. Dupa primul…

- Paul Trașca este unul din medicii care l-au operat noaptea trecuta pe Florin Busuioc și i-au salvat viața. Acesta a declarat ca Busu a venit la spital in stare foarte grava și ca, daca nu era operat de urgența, șansele sale de supraviețuire ar fi fost minime. „Florin Busuioc a venit la spital in stare…

