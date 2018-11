Cel mai așteptat moment al Centenarului Marii Uniri, este, fara indoiala, ziua de 1 Decembrie. In ultimii doi ani, autoritațile, dar in special, diferite ONG-uri romanești, desfașoara o serie de evenimente culturale, menite sa marcheze cei 100 de ani de la Marea Unire. In județul Covasna, Centenarul este marcat prin lansari de carți, simpozioane, excursii in punctele […] Articolul Bustul Preotului Gheorghe Cerbu, dezvelit la sfarșitul lunii, la Intorsura Buzaului apare prima data in Mesagerul de Covasna .