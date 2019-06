Bustul lui Șirianu, încă o încercare Ianuarie 2014. Bustul lui Ioan Rusu Șirianu, de langa Palatul Cultural, greu de aproape o suta de kilograme, a fost furat. Poliția promitea ca „continua cercetarile pentru a se stabili imprejurarile si persoanele care se fac responsabile pentru furtul bustului de bronz”. Nici pana astazi, n-au fost stabilite nici imprejurarile, nici persoanele care au furat bustul. In 2015, cațiva politicieni din opoziție atrageau atenția ca Primaria Municipiului Arad n-a facut nimic in legatura cu bustul disparut. A venit și anul 2016, atunci cand municipalitatea anunța prima incercare de realizare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

