Busolele de la Greenwich vor indica pentru prima oară Nordul adevărat, după 360 de ani Unghiul pe care il face acul busolei intre adevaratul nord si nordul magnetic se numeste declinatie. Deoarece campul magnetic se schimba permanent, la fel se modifica si declinatia, indiferent de zona. In ultimele cateva sute de ani, in Marea Britanie declinatia a fost negativa, ceea ce inseamna ca acele tuturor busolelor au indicat spre vest fata de nordul adevarat.



Linia de declinatie magnetica zero - agonica - se muta spre vest intr-un ritm de circa 20 de kilometri pe an, conform expertilor. Pana luna viitoare, pentru prima prima oara in circa 360 de ani, acul de busola va indica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

