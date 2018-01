Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul activitatilor intreprinse, au fost depistati, cu sedere ilegala, trei cetateni straini, cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani, din Vietnam si Serbia. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca strainii au intrat legal in Romania, insa, la expirarea perioadei dreptului…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Atelierul-concurs „Icoana, Poarta spre Rai”, ediția a IV-a, se va desfașura sambata, in 27 ianuarie, incepand cu ora 10, la sediul Școlii Gimnaziale ”Sfantul Antim Ivireanul” din Timișoara (Bv. Liviu Rebreanu nr. 35). „Prin acest proiect ne propunem identificarea, stimularea si valorificarea…

- Milan Mitrovic (37 de ani) a primit viza și va fi prezent sambata la Galați, unde echipa oradeana se va duela cu Poli Iași in etapa a XIV-a din Liga Naționala de Baschet Masculin. „Ultimul meci oficial susținut de CSM CSU Oradea cu Milan Mitrovic pe banca tehnica dateaza din 11 noiembrie 2017,…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- Cosmin Olaroiu este in cautarea unei echipe care sa-i ofere un salariu pe plac, dupa despartirea de Al-Ahli Dubai. Imediat dupa despartirea de acum doua saptamani, Al-Ahli Jeddah a intrat pe fir si l-a ofertat, dar antrenorul roman le-a cerut un salariu urias: 4.5 milioane de euro. Acesta…

- Oradeanul va fi „secundul” lui Marius Baciu la Juventus Bucuresti, echipa clasata pe ultimul loc in prima liga, misiunea celor doi fiind sa incerce salvarea de la retrogradare. Baciu si Lincar au mai colaborat la Concordia Chiajna in anul 2015. Lincar a activat in acest sezon in Liga…

- Autoarea omorului de la stația de metrou Dristor 1, Magdalena Serban , si-a reclamat de mai multe ori sefa, adminstratorul unei societați comerciale ce deține un ghiosc in Gara de Nord Bucuresti, acuzand-o de discriminare. Surse apropiate anchetei susțin ca Magdalena Serban era nemulțumita de faptul…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Deschidem varianta de bilet a zilei cu un peste 2.5 goluri in super-derby-ul de pe Anfield dintre Liverpool și Everton. Vom avea fața in fața doua echipe extrem de puternice pe fazele de construcție și finalizare. Defensiv, insa, rivalele din Liverpool mai au inca…

- In acest an Ștefan Hrușca revine in țara pentru un turneu aniversar, iar publicul timișorean va avea ocazia sa se bucure de cele mai frumoase melodii precum „Florile Dalbe”, „Trei Pastori” și „Ziurel de ziua”, interpretate de artistul din inima Maramureșului cu aceeași emoție cu care l-a…

- Hagi a pus lucrurile la punct in legatura cu alegerile FRF de la anul: ”Ati vazut vreun lider sa fie in barca cuiva? Eu am fost lider. Cum sa fiu in barca cuiva?!”. Gica Hagi spune ca nu are nici un favorit pentru alegerile FRF din 2018, dar anunta ca e dispus sa sustina pe oricine va promite revenirea…

- Romania a debutat cu 29-17 in fata echipei Paraguay la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar pentru o prima zi si-a atins scopul. Ambros Martin a rulat toate echipele si a incercat sa pregateasca deja si ceea ce va urma, partida cu Slovenia de duminica (ora 15:00, in direct la Telekom Sport).…

- Craiova, 1 dec /Agerpres/ - Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, vineri dimineata, intr-un microbuz, aproximativ 210.000 petarde in valoare de 41.000 lei, ascunse in spatele unor saci cu textile, cu intentia de a fi introduse ilegal in Romania.…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! ACTUALIZARE 30 noiembrie. Primul antrenament al tricolorelor la Trier. Atmosfera excelenta și incredere in randul echipei inaintea meciurilor din grupa preliminara CM2017. Antrenorul Romaniei, Ambros…

- Europarlamentarul PPE, Siegfried Muresan, a comentat, marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Bruxelles, reactia autoritatilor romanesti la mesajul dur venit din partea guvernului american cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit eurodeputatului, pozitia SUA este justificata,…

- Chiar daca in plenul Senatului majoritatea PSD-ALDE a respins propunerea legislativa privind interzicerea exploatarii masei lemnoase din parcurile nationale, deputatul PNL Glad Varga nu renunta: „Proiectul de lege urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor, unde il voi sustine in calitate de initiator”.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a incheiat pe locul doi turneul amical Trofeul Carpati, desfasurat la Craiova, in Sala Polivalenta. Astazi, Cristina Neagu si colegele sale au invins Brazilia, cu scorul de 24-23. Romania: Dedu, Dumanska – portari; Neagu ...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins astazi selectionata Macedoniei, cu scorul de 31-18, in al doilea meci disputat de elevele lui Martin Ambros la Trofeul Carpati, competitie gazduita de Sala Polivalenta din Craiova. In primul joc al zilei ...

- "Un obiectiv pe care ni-l dorim ar fi locurile 1-6 la Mondialele din Germania, pentru a intra in programul Samurai 2020 al COSR. Dar, sincer, in acest moment un obiectiv civilizat ar fi locurile 1-8 pentru Romania. Avem o echipa in formare, care merita credit, sper sa ne surprinda placut pe toti", a…

- Romania are ca obiectiv atingerea unui deficit de 1,5% din PIB pe termen mediu și lung, dar a pornit pe o tendința de creștere accelerata a acestuia, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, economistul Aurelian Dochia. Potrivit acestuia, reducerea deficitului va fi dificil de realizat anul…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi afirma ca pierderea relocarii Agenției Europene pentru Medicamente in Romania este urmare a unui lobby prost și a unui dosar superficial intocmit. * UPDATE Orașul Amsterdam va gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului "Pierderea…

- Potrivit salvamontistilor prahoveni, este viscol in Muntii Bucegi, vantul bate cu putere si ninge, omatul depus atingand aproximativ 30 de metri, dar pe vai stratul masoara un metru. Salvamontistul Claudiu Vasilescu le atrage atentia turistilor ca vremea pe platoul Bucegilor este inrautatita…

- Sorin Moisa: Demisionez din PSD. Dragnea, o pata pe obrazul romanilor Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a declarat, sambata, ca demisioneaza din PSD, afirmand ca partidul arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de trecut, precizand ca situatia in care se afla liderul…

- Sportul romanesc este in stare de soc. Un celebru antrenor a incetat din viata la doar 49 de ani. Este vorba despre Dumitru Baluța, antrenor emerit de tenis de masa din cadrul CSU Craiova a incetat din viața care a murit dupa ce a suferit un atac de cord.Citeste si: Se negociaza aducerea lui…

- Romania a pierdut categoric amicalul de marți seara cu Olanda, 0-3, iar fanii au inceput deja sa se indoiasca de selecționerul Cosmin Contra: mii de fani au parasit Arena Naționala dupa golul trei al olandezilor, reușit de Luuk de Jong in minutul 81, aceștia fiind extrem de nemulțumiți de jocul Romaniei. …

- Politicile Guvernului care vizeaza creșterea veniturilor romanilor reprezinta un obiectiv strategic fundamental de care depinde dezvoltarea economica a țarii, a declarat marți președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Venitul mediu din România raportat la venitul…

- Cristian Busoi, europarlamentar PNL, a declarat sambata la Iasi ca este ”criminal si iresponsabil” sa nu faci din construirea celor trei spitale de urgenta regionale un obiectiv prioritar al actualei guvernari. Potrivit acestuia, exista pericolul pierderii finantarii de 150 milioane de euro. Cristian…

Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a declarat sambata la Iasi ca este ''criminal si iresponsabil'' sa nu faci din construirea celor trei spitale de urgenta un obiectiv prioritar al actualei guvernari, precizand ca existand pericolul pierderii finantarii de 150 milioane de euro.

Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a declarat sambata la Iasi ca este ''criminal si iresponsabil'' sa nu faci din construirea celor trei spitale de urgenta un obiectiv prioritar al actualei guvernari, precizand ca existand pericolul pierderii finantarii de 150 de milioane de euro.

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a declarat sambata, la Iași, ca actuala guvernare nu considera o prioritate Sanatatea. ''Cred ca e nevoie sa facem ceva rapid. Exista o așteptare a românilor ca lucrurile sa se îmbunatațeasca. Din pacate, nu vad niciun semn din…

- ''Cred ca e nevoie sa facem ceva rapid. Exista o asteptare a romanilor ca lucrurile sa se imbunatateasca. Din pacate, nu vad niciun semn din partea actualei guvernari din care sa reiasa ca Sanatatea ar fi luata ca si prioritate, ca s-ar face cu adevarat ceea ce s-a promis in programul de guvernare…

- La inceputul lunii noiembrie, Adient Trim Pitesti a fost desemnata cea mai performanta companie ce opereaza in segmenul industrial la nivelul judetului Arges, in virtutea performantelor inregistrate la nivelul anului 2016. Premierea a avut loc in cadrul celei de-a XXII-a editii a Galei „Topul Firmelor…

- Ioana Isac a ajuns la Tel Aviv marți, insoțita de partenerul ei. La sosirea pe aeroportul Ben Gurion a fost intampinata de ministrul Turismului, Yariv Levin. Pe covorul roșu și inconjurata de baloane și flori, romanca a aflat ca este turistul cu numarul 3 milioane in Israel, in anul 2017.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au desfașurat, joi, o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale. „Astfel, in jurul orei 18:00, au observat, pe directia localitatii de frontiera Nadlac, la aproximativ 100 de metri de linia de frontiera, mai multe persoane…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Oradea, ca partidul pe care il reprezinta va demara o ''ampla'' serie de actiuni impotriva masurilor fiscale preconizate de guvernanti, ce ar putea include si proteste in strada. Citeste si: Constructia celei mai scumpe autostrazi din…

- Petrecarețul Ionuț Nedelcearu, premiat cu o convocare la tineret. Fundașul dinamovist a fost inclus de Daniel Isaila in lotul U21 pentru dubla cu Portugalia și Țara Galilor din preliminariile Euro 2018. Romania va primi vizita Portugaliei, cea mai puternica echipa din grupa, pe 10 noiembrie, la Ovidiu.…

- „Cred ca solicitarea lor este justificata. Elevii trebuie sa aiba acces facil la sali de sport, sportul de masa trebuie sprijinit prin infrastructura. Am discutat deja cu primarul Gheorghe Falca si a fost deschis, dispus sa ne sprijine in acest demers. Urmeaza sa demaram un proiect pentru constructia…

- Iesenii au revenit luni la antrenamente, dupa cele doua zile libere primite ca urmare a victoriei din Copou cu Concordia Chiajna. Tehnicianul Flavius Stoican a avut la dispozitie intreg lotul, mai putin pe Gabi Bosoi si Kizito, ambii absentand din motive medicale. Primul se afla in plin proces de…

- Autor al unui gol, cel de 2-0, veteranul Filipe Teixeira e foarte multumit de atitudinea pe care el si colegii lui au avut-o in meciul cu CS U Craiova. Veteranul spune ca Nicolae Dica si fotbalistii pe care-i antreneaza au venit cu temele facute la Severin, iar acest lucru s-a…