Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Federatia “Sanitas” picheteaza Ministerul Finantelor, marti, de la ora 11:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor la 30% care ar crea sporuri inechitabile in randul personalului din sistemul de sanatate. La protestul de azi vor fi prezenti si memebrii ai Sindicatului Sanitas Arges…

- O noua ipoteza in cazul otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia. Neurotoxina ar fi fost introdusa in sistemul de ventilație al mașinii barbatului.ABC News citeaza surse anonime din cadrul serviciilor secrete americane in sprijinul acestei teorii.

- “Suntem contrariați de ceea ce se intampla acum cu lefurile din sanatate, avand in vedere ca Liviu Dragnea a tot dat asigurari ca nu vor scadea. De fapt, s-a angajat ca salariile vor crește cu 25 de procente inca din ianuarie. In aceste zile, chiar purtam discuții pentru a obține o noua intrevedere…

- In Monitorul Oficial de marti a fost publicata OUG nr. 15/2018 care aduce clarificari aferente asigurarilor sociale. In perioada in care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud Est, la Congresul extraordinar al partidului, care are loc sambata la Sala Palatului din București. Au fost 623 voturi pentru și 8 voturi nule. Sistemul ''ticalos'' trebuie…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii indemnizatiei pentru cresterea copilui, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- La cei 8 ani impliniti, Iuliana Alexandra Paramanov, din Botosani, poate rosti un singur cuvant: mama. In urma cu cinci ani a fost diagnosticata cu o boala rara, care a impiedicat-o sa se dezvolte ca un copil normal, sa poata vorbi sau sa poata merge singura. Si, ca si cum nu ar fi fost indeajuns, pe…

- In urma cu cateva zile, am participat la o intalnire cu presedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitara Cluj, domnul Radu Vasile, care reprezinta peste 3000 de angajatii din 6 judete: Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Sibiu, Arad si Timisoara. In Federatia Solidaritatea Sanitara Romania sunt inscrisi peste…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Incepand de azi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate cresc direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. Sunt majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca ordonanta de urgenta referitoare la concediile medicale, care va fi aprobata de Executiv, cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor in sistemul public de sanatate, acestea aplicandu-se pana la 30 iunie 2018, prim-ministrul…

- Traditie seculara la cativa kilometri de Bucuresti: biciuire pentru sanatate. Reportaj deasupra unui cuib de cuci, celebri la Branesti din 1770 http://bit.ly/2EZhFEz Post-ul evz.ro: Traditie seculara la cativa kilometri de Bucuresti: biciuire pentru sanatate. Reportaj deasupra unui cuib de cuci, celebri…

- Probleme la zi: Centru de medicina nucleara la Spitalul Militar Central Foto: MApN. Realizator: Alexandra Andon - În contrast deplin cu situatia generala a investitiilor în sectorul public românesc, Spitalul Militar Central "Carol Davila" din Bucuresti a inaugurat astazi…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti. Este cel mai performant centru de acest tip din Europa iar investiția s-a ridicat la peste 4,3 milioane de euro. Romania are de miercuri…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din…

- In ultimii ani afacerile furnizorului de servicii medicale private Sanador au crescut organic. Anul trecut veniturile companiei au crescut cu 22% fata de 2016, atingand o cifra de afaceri de 74 milioane euro. Totodata, compania reinvesteste profitul (2,8 mil. euro in 2017) pentru dezvoltarea unitatilor…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, ii indeamna pe jucatori și pe fanii echipei sa nu se lase pacaliți de rezultatele mai slabe ale lui Lazio, care vine la București dupa patru meciuri fara victorie. "Nu ne incalzește ca Lazio vine dupa 3 infrangeri in campionat. Nu știm cum vor trata dubla cu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca personalul medical din sistemul de sanatate va avea cresteri de la 70 la 170%, astfel un medic primar va ajunge sa castige net, de la 1 martie, peste 9.000 de lei, in timp ce medicii legisti vor primi chiar si 4.000 de euro.

- Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a afirmat, la manifestarile dedicate Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Cancerului, ca la sfarsitul anului anului 2016 s-au introdus doua noi subprograme vizand diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne, respectiv diagnosticul si monitorizarea bolii minime…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara intr-un interviu televizat, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, dupa ceremonia de investire a membrilor Guvernului Dancila, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis „minciuni” comisarilor europeni,…

- Carla’s Dreams revine pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane, din București, pe data de 5 mai, incepand cu ora 19:00, in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records!

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Vlad Voiculescu a realizat un scurt bilanț al mandatului pe care Florian Bodog l-a avut la conducerea ministerului Sanatații. Voiculescu spune ca tot ce a lasat in urma ministrul de la PSD este un sistem puternic politizat in care profesionalismul și demnitatea nu mai conteaza. Vlad Voiculescu, intr-o…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- PSD Bucuresti va face propuneri, vineri, în sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pentru portofoliile de la Sanatate, Educatie si Cultura, respectiv pe Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu, a anuntat presedintele organizatiei, Gabriela Firea. Ea a spus ca decizia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Andre Vivan da Silva, care a condus timp de un an compania GSK Romania, a preluat pe 1 ianuarie 2018 pozitia de Vicepresedinte & Cluster Area Director Europa de Sud Est in acelasi grup, el urmand sa continue sa activeze din sediul companiei aflat in Bucuresti. El va continua sa coordoneze…

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Cele doua acțiuni sunt promovate de Cristian Bușoi, președintele PNL București, și primarul Gabriela Firea, aflați pe poziții antagonice in ceea ce privește zona in care ar trebui construit spitalul. Se pare ca va mai trece mult timp pana cand va fi pusa prima caramida la temelia viitorului spital…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- Senatorul Scarlat Iriza anunța plecari masive din ALDE Gorj, in cazul in care Dian Popescu nu va fi indepartat de la conducerea organizației. Numarul membrilor de partid la Gorj este și așa destul de mic, susține senatorul din cauza ca nu au mai fost organizate alegeri, iar șefia ALDE este asigurata…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Sistemul informatic pe care funcționeaza cardul de sanatate, și care se blocheaza aproape saptamanal, nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai.

- "Salutam propunerile privind procesul de debirocratizare. Consideram ca propunerile anuntate in comunicatul CNAS se refera mai ales la ameliorarea accesului pacientilor la servicii de sanatate si raspund in mare masura multiplelor noastre solicitari legate de respectarea drepturilor pacientilor,…

- Marți, 9 ianuarie, Mihai Tudose a participat impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog la ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat, joi seara, in dosarul medicului Mihai Lucan, conform vicepresedintelui Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor, Emanuel Ungureanu. ”Sunt uluit! Am primit acum o veste care imi zdruncina foarte serios increderea in seriozitatea structurii centrale…

- Aproape doua treimi dintre medicii de familie vasluieni au refuzat, deocamdata, sa semneze contractul cadru pe anul in curs cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. Ei se declara nemulțumiți de legile proaste, de sistemul informatic neperformant implementat pe bani publici, de ingradirea accesului…

- * Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa medicii care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie), ce vor putea fi incheiate la…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…

- * Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, invocand motive de sanatate. 'Va aducem la cunostinta faptul ca astazi, 3 ianuarie 2018, doamna Adriana Doina Pana i-a inaintat prim-ministrului Romaniei, domnul Mihai Tudose, demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani va avea loc luna aceasta pe data de 31 ianuarie și va fi vazuta puțin și din Romania, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va avea loc…

- Lipsa unui Acord Cadru intre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si medicii de familie priveaza pacientii de servicii medicale compensate si gratuite. Consecintele se extind si in...

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...

- Medicii de familie anunța Apocalipsa la inceputul anului 2018. Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018.