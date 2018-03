Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost declarata…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, in urmatorul an. Suma prevazuta este de 44,27 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Guvernul ia in discutie criza de imunoglobulina si intentioneaza sa aloce bani din fondul de rezerva pentru achizitia de doze. Sumele urmeaza sa ajunga catre compania nationala Unifarm, care se va ocupa de achizitia dozelor necesare.

- Potrivit proiectului de ordonanța de urgența, C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru cumpararea acestei substanțe. Premierul Viorica Dancila a vorbit, in urma cu doua saptamani, in sedinta de Guvern, despre criza imunoglobulinei. „O alta problema la care doresc sa ma refer este…

- Guvernul discuta Ordonanța privind lipsa imunoglobulinei in spitale. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului se afla un proiect de Ordonanța pentru incredintarea catre C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general in vederea realizarii activitatii de aprovizionare cu medicamente necesare…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „problema va fi rezolvat…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca “problema va fi rezolvat cat…

- "Avem deja o comanda ferma, avem contractul deja semnat, avem banii pregatiti, bani de la Unifarm. Din fondul de rezerva abia saptamana viitoare se vor debloca pentru completare. Problema va fi rezolvata cat de curand", a declarat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea a anuntat luni ca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. -continua-

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- Unica firma de distributie a Ministerul Sanatatii, Unifarm, va avea, in ziele urmatoare, ser antirabic disponibil, astfel ca, Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi va beneficia de comenzile solicitate. In acest moment, unitatea nu mai are pe stoc ser antirabic. Acesta lipseste de aproximativ…

- Criza imunoglobulinei este din ce in ce mai mare. Ministerul Sanatații a luat decizia declanșarii Mecanismului European de protecție civila in vederea asigurarii cantitații necesare de imunoglobulina pentru tratamentul pacienților romani. Mama unei fetițe de 12 ani din Timișoara care necesita tratament…

- Criza imunoglobulinei nu afecteaza, momentan, bolnavii de la Iasi. Cele doua spitale din Iasi in care bolnavii diagnosticati cu imunodeficienta primara primesc imunoglobulina umana prin programul national de boli rare au pe stoc medicamentele necesare. „Va informam ca unitatile sanitare si-au evaluat…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s a intalnit astazi cu cele 5 mari companii producatoare de imunoglobulina umana reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. Potrivit Ministerului Sanatatii, in cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca…

- Criza imunoglobulinei a atins cote maxime. Mii de pacienți sufera de luni de pe urma lipsei acestui tratament de luni bune, iar Ministerul Sanatații a declanșat Mecanismul European de protecție civila pentru a asigura cantitatea necesara de imunoglobulina. Otilia Stanga, mama unei fetițe de 12 ani din…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o solutie.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea Mecanismului European de Protectie Civila si ma refer la imunoglobina (imunoglobulina - n.r.). Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru al Sanatatii, Sarina Pintea, pentru declansarea Mecanismului European de Protectie Civila din…

- Maia, fiica Otiliei Stanga, a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu imunodeficiența primara, o boala care o ține izolata de restul lumii, daca nu primește tratament. La sfarșit de februarie, fetița a primit tratament dupa șapte luni de așteptare. Mama fetiței a scris pe Facebook, miercuri,…

- Apel disperat al autoritatilor romane catre comunitatea internationala in criza imunoglobulinei, medicament vital pentru viata a sute de pacienti diagnosticati cu imunodeficienta primara. Fara nici macar o singura doza de ser in depozite, Ministerul Sanatatii au decis sa declanseze mecanismul de protectie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati si ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila,

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a facut prima declaratie dupa ce Ministerul Sanatații a luat decizia de a declanșa Mecanismul European de protecție civila pentru asigurarea cantitații de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populației.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca Romania cere ajutorul UE si al NATO pentru criza de imunoglobulina din cauza incompetentei si a populismului PSD. "Din cauza incompetentei si populismului, Romania cere ajutorul UE si NATO pentru criza de imunoglobulina. Sute de pacienti…

- Imunoglobulinele (denumite si gamaglobuline sau globuline imune serice) sunt substante obtinute din plasma sanguina umana, explica pentru Libertatea, prof dr Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, din Capitala. In Romania ar fi nevoie de 5.000 de flacoane…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atat Ministerul Sanatatii cat si Guvernul in incercarea de gasi solutii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autoritatile nu au raspuns, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.

- Ministerul Sanatații a primit aviz de la premier ca sa declanșeze mecanismul special de protecție civila, Romania cerand ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. Asta inseamna ca solicitam intervenția Uniunii Europene și NATO pentru a rezolva criza. Ministrul Sanatații spune ca,…

- Romania a cerut, oficial, tarilor din UE si NATO ajutor pentru a gasi anticorpii fara de care mii se oameni care sufera de boli rare sunt in pericol. Solicitarea de ajutor a fost activata luni seara, potrivit declaratiei ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. “Este o solicitare de ajutor prin mecanismul…

- Avem nevoie de intervenția Uniunii Europene și NATO pentru a rezolva criza imunoglobulinei. Ministerul Sanatații a primit, luni seara, aviz de la premierul Viorica Dancila sa declanșeze Mecanismul european de protecție civila.

- 'Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, luni seara, ca a luat decizia de a declansa mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei.

- Ministerul Sanatatii a activat mecanismul de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina, o substanta obtinuta din plasma sanguina umana care protejeaza organismul impotriva bolilor, prin care Romania va primi ajutor din partea statelor membre europene pentru a acoperi necesarul…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi sustine ca Romania pierde banii europeni pentru spitalele regionale si subliniaza ca la Ministerul Sanatatii trebuie constituit un grup de lucru din specialisti. "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedeste dezinteres total. Pe…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi a anuntat marti ca liberalii vor sustine proiectul in baza caruia Spitalul Metropolitan ar urma sa fie construit pe Soseaua Pipera in masura in care Consiliul General va adopta si un alt proiect, pentru identificarea unor suprafete de teren in vederea construirii…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cristian Grasu, a declarat, la sfarsitul saptamani trecute, ca producatorii de imunoglobulina au inceput sa solicite reinscrierea pe piata din Romania, criza acestor produse urmand sa se indrepte catre o rezolvare. „Au inceput sa ...

- Dupa luni de zile de criza in aprovizionarea spitalelor cu imunoglobulina, 1000 de doze pentru tratamentul cu imunodeficiente primare au intrat in tara Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) saluta interventia noului Ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, și evitarea…

- Compania Nationala "Unifarm" SA a informat Ministerul Sanatatii ca au intrat in tara luni si urmeaza sa fie distribuite catre spitale o mie de doze de imunoglobulina pentru tratamentul imunodeficientelor primare.Compania Nationala ”Unifarm” SA a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul diminetii de…

- Ministerul Sanatații a fost informat de catre Compania Naționala ”Unifarm” SA ca, in cursul zilei de luni, au intrat in țara și urmeaza sa fie distribuite catre spitale o mie de doze de imunoglobulina pentru tratamentul imunodeficiențelor primare, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES. ”Compania…

- Compania Nationala "Unifarm" SA a informat Ministerul Sanatatii ca, in cursul zilei de luni, au intrat in tara si urmeaza sa fie distribuite catre spitale o mie de doze de imunoglobulina pentru tratamentul imunodeficientelor primare, se arata intr-un comunicat transmis de MS. "Compania Nationala "Unifarm"…

- Ministerul Sanatații a anuntat ca in cursul acestei dimineți au intrat in țara și urmeaza sa fie distribuite catre spitale un numar de o mie de doze de IGVena. Ministerul Sanatatii anunta ca vor mai fi aduse prin Unifarm alte 600 de flacoane de imunoglobulina (INTRATECT). Ambele medicamente sunt utilizate…

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…

- O mie de doze de imunoglobulina au ajuns in tara luni dimineata, acestea urmand sa fie distribuite catre spitale. Ministerul Sanatatii anunta ca vor mai fi aduse prin Unifarm alte 600 de flacoane de imunoglobulina.

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a declarat luni, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, ca este „un moment de criza” in partid care trebuie rezolvat, și a atras atenția ca exista riscul unei „manelizari” atat a actualei guvernari cat si a PSD. Și vicepreședintele Ecaterina…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a declarat luni ca este "un moment de criza" in partid care trebuie rezolvat, altfel existand riscul unei "manelizari" si a actualei guvernari si a PSD. "E un moment de criza pe care trebuie sa-l rezolvam, pentru ca altfel manelizam si guvernare si partid…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi considera ca raspunsul Ministerului Sanatatii în cazul copilului decedat în octombrie anul trecut la Spitalul Pantelimon reprezinta o tergiversare birocratica, iar problema infectiilor nosocomiale este ''bagata sub pres''. "Cazul bebelusului…

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi afirma ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul trebuie sa adopte urgent un pachet de masuri pentru eliminarea birocratiei si cresterea fondurilor pentru medicina de familie. "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este…