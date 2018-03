Stiri pe aceeasi tema

- Ca raspuns la acuzațiile doamnei Primar General ca eu și PNL ne-am opune la proiectele administrației Firea, sunt necesare urmatoarele precizari:• De aproape doi ani, administrația Firea nu face nimic nici pentru trafic, nici pentru rețeaua de termoficare, nici pentru parcari și, in general,…

- Primarul General, Gabriela Firea, ii cere lui Cristian Busoi sa nu priveze Bucurestiul de parcari sau de masurile de imbunatatire a traficului, propuse de actuala administratie O serie de proiecte vitale pentru dezvoltarea Capitalei, menite sa continue implementarea unor mai bune servicii publice in…

- SCOLI INCHISE IN BUCURESTI VINERI, 23 MARTIE 2018 Toate scolile, gradinitele si liceeele din Bucuresti vor fi inchise din cauza conditiilor meteo, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Edilul a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune…

- Școlile, gradinitele si liceele din Bucuresti vor fi inchise din cauza vremii, vineri, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. „In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri…

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise.Potrivit unui comunicat al Primariei Bucuresti masura a fost luata avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului.Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa…

- Gradinitele, scolile si liceele din Capitala vor fi inchise vineri, in conditiile in care meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului, a anuntat primarul Gabriela Firea. Ea a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene…

- Cum in urmatoarele zile este anunțata vreme rea, cu ger napraznic și alte ninsori, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca analizeaza impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca este cazul sa inchida școlile joi si...

- "Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%. Avand in vedere ca ninge in continuare, operatorii de deszapezire actioneaza permanent…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept.

- Gabriela Firea a facut un apel catre colegii de partid, dupa congresul care se presupune ca a transat apele in PSD. Presedintele organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov sustine ca eventuale tabere in cadrul partidului ar face mult rau intregii organizatii. Firea vine in acest sens si cu un mesaj…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a avut astazi o intrevedere oficiala cu primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea.Cele doua au ales sa poarte iile pe care și le-au facut reciproc cadou in cadrul intrevederii de la București.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti. "Daca voi avea sustinerea colegilor de la Bucuresti si din Organizatia de femei pentru un post de vicepresedinte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx PSD, ca ia in calcul sa candideze pentru un post de vicepresedinte al PSD, insa ameninta ca daca proiectele Capitalei nu vor fi duse la indeplinire intr-un timp rezonabil, va demisiona din functiile politice.…

- Recent, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, in Piața Constituției, despre modul in care se desfașoara operațiunea de deszapezire. Edilul-șef a punctat ca s-au luat masurile necesare inca de la primele avertismente ale meteorologilor.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la comandamentul de iarna, ca scolile si gradinitele din Bucuresti, care apartin de sistemul de stat, vor fi inchise toata saptamana, din cauza viscolului si a gerului. -continua-

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de meterorologi.

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, se afla de astazi intr-o vizita oficiala la București pana in data de 15 februarie. Edilul a fost invitat de omologul sau, Gabriela Firea. Cei doi primari vor avea o intrevedere bilaterala.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost primit, astazi, de premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoriei. Intalnirea s-a incheiat dupa aproximativ o ora, noteaza Agerpres. Ambasadorul Hans Klemm a venit luni, in jurul orei 10,00, la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia „legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Cele doua acțiuni sunt promovate de Cristian Bușoi, președintele PNL București, și primarul Gabriela Firea, aflați pe poziții antagonice in ceea ce privește zona in care ar trebui construit spitalul. Se pare ca va mai trece mult timp pana cand va fi pusa prima caramida la temelia viitorului spital…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca liberalii și cei de la USR s-au opus proiectului Spitalului Metropolitan. Firea susține ca președintele PNL București, Cristian Bușoi, i-a amenințat pe consilierii generali ai PNL ca vor fi excluși din partid, daca vor vota proiectul spitalului.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Cu toate ca in proiectul de hotarare se precizeaza ca Executivul nu a oferit un raspuns in ceea ce priveste solicitarea municipalitatii pentru transmiterea in subordinea sa a terenului SRTV, la inceputul sedintei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca este vorba de ambele terenuri, care…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Dupa ce Gabriela Firea a cheltuit 150 de milioane de euro pe petreceri si concerte in Bucuresti, edilul Capitalei a decis ca nu este de ajuns, asa ca extinde, intr-o miscare unica in ultimii 28 de ani, bugetul si pentru orase din provincie. Suma? 570.000 de lei. Prima petrecere? In Alexandria.…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- In 2016, Spitalul Colentina din București era unul a premierelor medicale, cea mai rasunatoare fiind o operație pe creier in timp ce pacienta picta. La 9 ianuarie 2017, insa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il demitea brusc pe managerul Bogdan Andreescu. Motivul invocat: ca doctorul ținuse…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt "o dezinformare", in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate. "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.