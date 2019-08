Stiri pe aceeasi tema

- A doua intalnire, in acest mandat, dintre președintele Iohannis și președintele Trump este un semnal puternic de apreciere și incredere fața de Romania și fața de Klaus Iohannis, susține europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, vicepreședinte național al partidului. El este de parere ca ”Vizita…

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara, ora 21 in Romania, pe Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua intalnire oficiala intre cei doi sefi de stat. „Americanii ii iubesc pe romani”, a subliniat Donald Trump in declaratiile facute in fata presei din Biroul Oval. Liderul american…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri seara, la TVR1, ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. El susține ca România a avut un președinte extra jucator în persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar în situații de criza, în…

- Printre discuții, s-ar numara și subiectul alegerilor prezidențiale. Liderul PNL, Ludovic Orban, a fost contactat de DCNews cu privire la aceasta posibila intalnire, la care, spun unele surse, ar urma sa fie prezent chiar și Rareș Bogdan, dar și Alina Gorghiu și Cristian Bușoi. Președintele…

- Klaus Iohannis a propus partidelor politice semnarea unui Acord Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Primele formațiuni care au raspuns pozitiv sunt cele din opoziție.Joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la pierderea de catre Romania a poziției de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, ca pierdem „pe banda rulanta” oportunitați din cauza PSD-ALDE, pentru ca partenerii externi nu mai au incredere in țara noastra condusa de coaliție.CITESTE…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.CITEȘTE…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…