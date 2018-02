Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care ofera angajatilor abonamente medicale la clinicile private din Romania trebuie sa urmareasca si calitatea, nu doar cel mai mic pret, iar suma de 10 euro lunar pentru un abonament medical nu este suficienta pentru a acoperi nevoile unui abonat, a spus Wargha Enayati, actionar principal…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice Mercedes-Benz, pentru a face fata cererii in crestere, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza…

- In Romania, Samsung Galaxy S9 si S9+ sunt disponibile pentru precomanda la partenerii selectați, incepand cu data de 25 februarie 2018, ora 20:00, in 3 culori: Midnight Black, Coral Blue și Lilac Purple.

- Alba Iulia ar urma sa devina, la finalul anului 2018, primul ”smart city” din Romania in care, pe parcursul a doi ani, companiile private investesc peste un milion de euro. Nicolaie Moldovan, city managerul municipiului a acordat, pentru MEDIAFAX, in care a vorbit despre solutiile smart. …

- Suma destinata "Sanatații", de la bugetul municipiului Campina, este in acest an de 2,41 milioane lei, aproximativ egala cu cea alocata la inceputul anului trecut. Capitolul "Sanatate" din bugetul local inseamna cele doua spitale și cabinetele medicale școlare.

- "Dupa unele estimari, 23.000 de decese au loc anual in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morti premature sunt atribuite poluarii cu bioxid de azot. Aceste morti premature au loc in fiecare an si este important sa lucram pentru a combate aceasta problema", a afirmat…

- Cu o infrastructura uzata, trenurile din Romania fac o vesnicie pana la destinație. Avem cea mai mica viteza medie din Europa, dar autoritatile se cearta cu constructorii pentru ca nu termina la timp lucrarile de modernizare.

- In ceea ce privește marile companii, Norica Nicolai susține ca ele „sunt corecte in masura in care in țarile lor li se permite sa dea mita pentru a obține contracte in strainatate, cum este Germania de exemplu. Cu singura condiție sa o evidențieze in contabilitate. De aceea m-am și mirat ca fost…

- companie romaneasca de top in domeniul IoT, care deține marca EVOGPS Vodafone Romania a semnat un acord pentru achiziția Evotracking, companie romaneasca din domeniul Internet of Things (IoT), care deține marca EVOGPS. Fondata in 2009, compania Evotracking este specializata in implementarea de soluții…

- Ideal ar fi ca in 4 ani sa avem un singur ministru. Noi am schimbat 7. Adica o medie a mandatului de nici 8 luni. Oamenii de afaceri se plang ca in aceste condiții, cand regulile jocului se schimba de la o zi la alta, e greu sa-ți faci planuri. Cel mai scurt mandat a numarat doar...

- Cosmin Cernat, discurs emotionant in fata concurentilor de la “Exatlon”. Concurenții celor doua tabere, Faimosii si Razboinicii, au evoluat treptat și, pentru tineri, aceștia reprezinta adevarate modele de urmat. In editia de marti seara, Cosmin Cernat, unul dintre prezentatorii reality-ului “Exatlon”,…

- Ora de vara a fost eliminata dupa o decizie a Parlamentului European, adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara. Totul a inceput la sfarsitul anului trecut, atunci cand 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii…

- Dinu Sararu, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Dinu Sararu. Foto: Arhiva. Astazi este Ziua Mondiala a Radioului. Este cel de-al saptelea an în care aceasta este marcata, data de 13 februarie fiind aleasa în amintirea primei emisii a postului Natiunilor Unite, care a avut…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- E incredibil ce s-a intamplat astazi la Muzeul Taranului Roman. E oribil ca grupuri ortodoxe si nationaliste incearca sa opreasca difuzarea unor filme cu tematica gay („120 de batai pe minut“ sau „Soldatii. Poveste din Ferentari“).

- Exista niste sincope sau dezechilibre extraordinare de functionare intre serviciile pe care un asigurator vrea sa le vanda, asteptarile clientului si modul in care clinica medicala, pe care compania de asigurari nu il poate controla, alege sa presteze respectivele servicii. Deseori asiguratii se…

- Presa traieste un marasm existential. Oameni de valoare exceptionala, culti si educati, ajung sa nu mai fie publicati sau se retrag dintr-o presa tabloidizata in mod accelerat. Fara o lege actualizata si adaptata noilor oportunitati de informare si comunicare, oricine poate fi oricand rastignit public,…

- Hibridizarea este cuvantul de ordine pentru McLaren, in perioada urmatoare, britanicii oferind confirmarea ca viitoarele lor mașini nu vor mai fi oferite doar in varianta cu motoare cu ardere interna, scrie automarket.ro.

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a precizat, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic. Articol aparut in nr.…

- Precizari ale ministerului Mediului In legatura cu informațiile aparute in spațiul public referitor la unele prevederi din conținutul Proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ministerul Mediului face urmatoarele PRECIZARI: Proiectul de…

- In Romania sunt peste 10,9 milioane de utilizatori de internet si aproape 9,6 milioane de conturi pe Facebook. Nu este de mirare ca spiritul intreprinzator pe care romanii il aveau acum 20 de ani s-a adaptat la conditiile din prezent, iar multe afaceri implica mediul online.

- Loteria Vizelor dispare! Președintele american Donald Trump a facut acest anunț in primul discurs despre Starea Națiunii. Acesta a spus ca programul „ofera in mod aleatoriu carti verzi, fara sa tina cont de merite, indemanare sau siguranta poporului”. Donald Trump a anuntat pilonii care vor sta la…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Reducerea deficitului de personal din Ministerul Afacerilor Interne, eliminarea suprapunerilor de competente, responsabilizarea conducatorilor fata de activitatea personalului subordonat si implementarea unor tehnologii moderne, utilizate si de structuri similare din alte…

- „Cand doctorul cel bun intra in salon, bolnavul incepe deja sa se vindece”. Citatul imi vine in minte de fiecare data cand il intalnesc, in cabinetul sau mereu plin de pacienti asupra carora se concentreaza cu atentie, in liniste, pe medicul timisorean Ioan Ometa, unul dintre cei mai vechi specialisti…

- Cascada Clocota este principala atractie a statiunii Geoagiu Bai, unde apa termala cade spectaculos de la peste 20 de metri inaltime. Nu toata lumea respecta insa frumusetea naturii. In zona au aparut mormane de gunoaie, iar autoritatile nu pot lua masuri drastice, potrivit Romania TV. "Noi…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- In Romania se vorbeste mult. Sintem un popor epic, liric, dramatic, gata oricind sa practice confesiunea, lamentatia, memorialistica si bancul. Conversatia e aproape un viciu, pasiunea istorisirii are o lunga traditie. Strada e zgomotoasa, circiuma sau cafeneaua – suprapopulate.

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Medici din 68 de spitale din Marea Britanie au avertizat-o pe premierul Theresa May ca unii pacienti mor pe coridoare la unitatile de urgenta supraaglomerate ale Serviciului National de Asistenta Medicala (NHS), relateaza DPA. Intr-o scrisoare datata miercuri si publicata online de Health Service…

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, se alatura echipei EY Romania, in calitate de Senior Advisor, a a nunțat cpompania de consultanța. Mișu Negrițoiu va oferi consultanță pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- La nivel național, in mediul rural, funcționeaza doar 19 cabinete medicale școlare și un singur cabinet de medicina dentara școlara, potrivit unui document oficial al Ministerului Sanatații, consultat de „Evenimentul zilei”.

- In iunie, ArcelorMittal a ajuns la un acord pentru a cumpara Ilva, dar de atunci procesul de achizitie s-a blocat, din cauza dificultatilor legale si a unei investigatii anti-concurenta a UE, care se teme ca pretul otelului in Europa ar putea creste in urma preluarii Ilva. Surse care au…

- Deputatul neafiliat Adrian Dohotaru si deputatul PSD Florin Manole au depus la Parlament o initiativa legislativa care propune modificarea Legii dialogului social 62/2011, potrivit careia pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin trei angajati. "În România…

- Gheorghe Ionescu, fost antrenor al "nationalei" si al Oltchimului sugereaza cateva din cauzele care au dus la esecul Romaniei la Mondialul din Germania. Are 74 de ani si traieste departe de tara, acolo unde mai are pe cineva. Ba prin America, ba in Olanda. In Romania vine cam de doua ori pe an, pentru…

- Un semnal dur de alarma este tras privind revolutia fiscala pusa in aplicare de PSD. Masura fiscala de transfer al contributiilor sociale de la angajator la angajat le-ar per­mi­te companiilor sa scape mai usor de unii angajati, fara ca acestea sa depuna un efort semnificativ. Cel putin asta a sustinut…

- Monedele virtuale iau avant. In contextul cresterii valorii bitcoinului, o alta criptomoneda incearca sa-i calce pe urme, si anume PutinCoin. In paralel, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin admite ca monedele virtuale ar putea ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale.

- Autoritatile de la Stockholm au decis sa majoreze varsta minima de pensionare de la 61 la 64 de ani. Hotararea care va intra in vigoare in anul 2026 a fost luata dupa ce ultimele studii au aratat o crestere semnificativa a duratei medii de viata. Suedezii traiesc in prezent cu aproape 2,5…

- Vineri 8 decembrie 2017 a avut loc a 6-a ediție a Conferinței Internaționale Studențești INNOVATIVA, eveniment organizat de catre Facultatea de Protecția Mediului, Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Universitații Oradea, in scopul prezentarii rezultatelor studiilor…

- Inginerii de la Dacia au proiectat un model senzational de Dacia Duster, care are sase roti. Unicul model Dacia Duster cu șase roți este expus la Centrul de Design din Titu. Mașina nu va putea fi vazuta niciodata pe strada, intrucat aparține studenților de la Centrul Tehnic Titu, potrivit www.auto-bild.ro.

- Povestea renașterii lui ”U” Cluj spusa de suporteri: ”Tot ce facem, este facut cu inima” Bogdan Blaga și Ciprian Stoica, suporteri și membri cotizanți ai ”studenților”, au vorbit despre cum a renascut Universitatea Cluj și pasiunea transmisa din generație in generație pentru acest club. Anul…

- In Europa,bolile alergice sunt o problema de sanatate importanta, costurile de sanatate fiind semnificative, unul din patru europeni prezinta la momentul actual o forma de alergie respiratorie si aproape saptezeci de milioane de europeni sufera de rinita alergica. Alergia la polen are o prevalenta in…

- Legaturile puternice cu spațiul francofon, suportul oferit invațamantului in limba franceza, numarul studenților straini francofoni care urmeaza cursurile Universitații, precum și activitatea de cercetare-dezvoltare care utilizeaza limba franceza ca limba de comunicare au condus la acceptarea…

- ''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada foarte scurta pana va demisiona. Zbaterile astea cu cererea la comisie (Comisia parlamentara de control a activitații SRI, n.r.) a demiterii unui general de cariera (generalul Dumitru Dumbrava, n.r.), chestia cu microfonul…