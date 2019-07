Stiri pe aceeasi tema

- Domeniile Boieru, producator de vinuri din Ciumbrud judetul Alba, a terminat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 3,84 milioane de lei, in ... The post Domeniile Boieru, producatorul de vinuri din Ciumbrud, a ajuns la afaceri de 3,8 milioane lei appeared first on Ziarul Unirea .

- Fabricile de armament din Cugir au lucrat pe profit in 2018. Uzina Mecanica a realizat un profit net de 7,5 milioane de euro, mult mai mare fața de cel obținut de Fabrica de Arme. Ministerul Finanțelor Publice a publicat bilanțurile contabile ale celor doua companii de stat din Cugir care au obiect…

- Claudiu Necșulescu impreuna cu tatal sau, Liviu Necșulescu au cladit o afacere care pune Romania pe harta internaționala a vinului. Ana și Maria Necșulescu, ... The post Cine sunt fetele care mostenesc un imperiu al vinului in judetul Alba de 65 milioane de lei appeared first on Ziarul Unirea .

- Echipa primarului Dorin Nistor susține creșterea bugetului la Spitalul Municipal Sebeș: 2,1 milioane de lei pentru noi dotari cu aparatura medicala La inceputul anului 2019, bugetul Spitalului Municipal Sebeș era de 38.734.490 lei, in creștere fața de anii precedenți: in anul 2018, bugetul a fost de…

- In trei ani de mandat, administratorii din Aiud au depus proiecte pe fonduri europene in valoare de peste 87 de milioane de euro. Doar in aproximativ trei ani de mandat, administrația locala a municipiului Aiud a reușit sa atraga prin diversele proiecte europene depuse peste 42.835.214 euro, care au…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca la solicitarea Transgaz, pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de transport, este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale incepand de marti, 7 mai, ora 9.00, in localitatile Totoi si Dumitra din judetul Alba. Serviciului de distributie…

- Primaria Arieșeni a incheiat un contract in valoare de peste 10 milioane de lei pentru inființarea sistemului de canalizare al comunei • Lucrarile finanțate prin PNDL vor fi executate de S.C. ACSA S.A. și au termen de finalizare anul 2021 A fost stabilit caștigatorul licitației de peste 10 milioane…

- Administrația unui oraș din județul Alba este pe cale de a investi in confortul cetațenilor peste 42 de milioane de lei. In aproximativ 6 ani, administrația locala a orașului Teiuș are de gand sa cheltuiasca peste 42 de milioane de lei pentru a ridica gradul de confort al cetațenilor. Potrivit conceptului…