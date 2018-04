BusinessDrive startUp merge la Timisoara pe 25 aprilie Proiectul BusinessDrive startUp, realizat cu sprijinul Bancii Comerciale Romane, isi continua demersul de a oferi antreprenorilor la inceput de drum (si nu numai) cateva elemente cheie de care au nevoie in faza de start-up: finantare si acces la resurse, know-how de managementul afacerilor, mentoring si business feedback, testarea/validarea ideii de business, acces la canale de promovare, de managementul afacerilor.



Formatul original al evenimentului combina dinamismul si suspansul unei sesiuni live de pitching de proiecte cu interactivitatea unei runde de simulare de business, ce antreneaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

