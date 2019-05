Business, lentile colorate si...sushi! Business romanesc care tinteste "fanii Halloween" din UK

Stiri pe aceeasi tema

- Sala Kindarena din Rouen va fi din nou colorata in roșu galben și albastru in a doua zi a semifinalei Franța - Romania, din Fed Cup. Suporteri Romaniei s-au strans devreme in afara salii, in așteptarea meciului dintre Simona Halep și Caroline Garcia, primul al zilei. Partida Halep - Garcia (liveTEXT…

- Departamentul de evaluari al firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a evaluat in 2018 proprietati cu o valoare cumulata de 4 miliarde de euro, iar pentru acest an estimeaza o crestere a volumului evaluarilor de 25%, spre...

- Libra Internet Bank a lansat o platforma de Open Banking prin API dedicata segmententului de business. Prima versiune a solutiei lansate de Libra Internet Bank este deja functionala si se concentreaza pe firmele de contabilitatea care pot folosi...

- Sistemul Energetic National romanesc este mai sigur in fata atacurilor cibernetice, pentru ca este mai vechi si nu poate fi controlat de la distanta, iar „mie personal digitalizarea, in relatia cu zona industriala, imi da fiori”, a declarat, marti, intr-un forum de specialitate, Yugo Neumorni, presedintele…

- Un start-up romanesc vrea sa ajute șoferii care nu iși folosesc mașina zi de zi sa o inchirieze altor persoane. Startup-ul Perpetoo susține ca este primul serviciu romanesc de car sharing de la persoana la persoana, dezvoltat cu investiții totale de aproximativ 300.000 euro. Serviciul va fi disponibil…

- Filmele „Favorita/ The Favourite” si „Vicele/ Vice”, premiate cu Oscar la gala de duminica seara, au debutat in top 10 al box office-ului romanesc de weekend, scrie news.ro.Actiunea lungmetrajului „Favorita/ The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, este plasata in Anglia secolului 18. In centru,…

- Dan Ștefan Chițu, maestru emerit al sportului, fost campion național și antrenor al lotului național de motocros și, mai tarziu, patron al echipei de fotbal Poiana Campina, a incetat din viața luni, 18 februarie, dupa o grea suferința.

- Miercuri, 13 februarie 2019, membrii trupei IRIS va așteapta la Alba Mall, intre orele 17.00 și 19.00, pentru o sesiune de poze și autografe, prilejuita de lansarea noului album „Lumea toata e un circ.” Vor fi doua ore de socializare cu fanii iar, ca un preambul pentru Ziua Indrogostiților și ziua de…