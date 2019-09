Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca țara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), în replica la anunțul Administrației SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de acțiune în Asia de Est,…

- SUA nu pot supravietui fara aliatii lor, a estimat miercuri fostul ministru american al apararii Jim Mattis, intr-un fragment din memoriile sale publicate de Wall Street Journal la cateva zile dupa summitul G7 la care Donald Trump a incercat sa reinnoade relatiile cu partenerii-cheie ai Americii,…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa instaleze sisteme de rachete cu raze medie de actiune in tari aliate din Asia, in contextul anularii Tratatului Fortelor Nuclerare Intermediare (INF), anunta secretarul Apararii, Mark Esper, situatie care va genera preocupari in China si Coreea de Nord.…

- Senatul american l-a confirmat in functia de sef al Statului Major american pe generalul Mark Milley, care urmeaza sa-i succeada in septembrie generalului Joe Dunford, relateaza AFP potrivit news.ro.Militarul american cu cel mai inalt grad, care era pana acum seful Statului Major al Fortelor…

- Rusia si China au efectuat marti primul zbor comun de patrulare in regiunea Asia-Pacific, a anuntat Ministerul rus al Apararii, mentionand ca aceasta prima misiune aeriana comuna a avut ca scop o mai buna interactiune intre cele doua armate ale aerului si consolidarea stabilitatii globale si nu a…

- Discuțiile despre noile masuri privind apararea antiracheta sunt intr-o faza incipienta, au avertizat mai mulți oficiali europeni, citați de cotidianul The New York Times relateaza mediafax.Orice modificare a misiunii declarate a actualelor sisteme de aparare antiracheta ale NATO - care…

- Liberty Steel, parte a GFC Alliance, companie detinuta la nivel global de Sanjeev Gupta, a incheiat astazi achizitia de la ArcelorMittal a sapte fabrici de otel si a cinci centre de servicii in sapte tari din Europa, printre care se numara si combinatul siderurgic de la Galati.

- Sperantele unui parteneriat cuprinzator si tot mai integrat nu au fost indeplinite si la ora actuala de ambele parti predomina "o dezamagire profunda", a declarat duminica Steinmeier, intr-un discurs pronuntat in cadrul conferintei de la Kulturanta. Kulturanta este resedinta de vara a presedintelui…