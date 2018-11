Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul fast-food a anunțat ca ofera un premiu in bani familiei care iși va numi copilul dupa creatorul KFC. Astfel, la scurta vreme, o familie a decis ca merita sa-i puna numele fetiței nou-nascute Harland Rose, dupa Colonelul Harland Sanders. Parinții au primit 11.000 de dolari pentru gestul lor,…

- Antonio Conte s-a sucit și nu mai vine la Real. Negocierile complicate s-au rupt definitiv luni seara, italianul neavand garanții suficiente din vestiaru blanco (plus divergențe la perioada contractului), astfel ca Florentino Perez a trebuit sa se orienteze rapid, dupa ce l-a lasat pe Lopetegui sa conduca…

- A plecat in Marea Britanie la 11 ani, alaturi de familia sa, iar astazi, conduce la Londra o companie de construcții și doua restaurante. Este povestea de succes a unui moldovean care a demonstrat ca se poate.

- Florin Talpes, fondator si CEO al furnizorului de solutii de securitate IT Bitdefender, cel mai cunoscut brand romanesc hi-tech la nivel international si cel mai mare producator local de software, spune ca mentoratul este cel mai important ajutor pe care il poate da urmatoarei generatii de antreprenori

- Organizarea evenimentelor a fost și va ramane mereu un business profitabil. Totuși, aceasta industrie a devenit destul de aglomerata. De aceea mai jos ți-am pregatit cateva sfaturi esențiale care sa atragi primii clienți. Invața bazele meseriei de la cei mai buni din industrie Cel mai rapid (și eficient)…

- Optimizarea SEO este un proces complex care necesita eforturi sustinute pe termen lung, precum si o strategie solida care nu poate fi creata si implementata decat de catre specialisti cu experienta notabila in domeniu....

- Luna septembrie a inceput pentru clujeni sub semnul armoniei lirice. Invitatia speciala a venit din partea Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Asociatia Culturala ”Opera 2 You”, care au declarat deschisa Stagiunea 2018-2019 prin trei spectacole-eveniment montate in aer liber,…