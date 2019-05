Business de mii de euro din zboruri cu parapanta, ateliere olfactive, experiente de realitate virtuala sau degustari de cafea

Stiri pe aceeasi tema

- Ca monument de importanta mondiala, catedrala Notre-Dame este reprodusa/prezentata detaliat în numeroase versiuni 3D, de realitate virtuala și chiar redata fidel în interiorul unui joc. Va prezentam patru astfel de clipuri.The Notre-Dame Cathedral…

- Ca monument de importanta mondiala, catedrala Notre-Dame este reprodusa/prezentata detaliat în numeroase versiuni 3D, de realitate virtuala și chiar redata fidel în interiorul unui joc. Va prezentam patru astfel de clipuri.The Notre-Dame Cathedral…

- HTC a lansat oficial în România produsele de realitate virtuala (VR) Vive și gama lor de accesorii, inclusiv un adaptor wireless care se atașeaza ambelor modele de casca de realitate virtuala și elimina nevoia firelor care leaga utilizatorul de calculator. Modelul HTC Vive, prezentat pe…

- Romanii au devenit tot mai selectivi atunci cand vine vorba de alegerea mobilierului potrivit pentru spațiile de relaxare. Reprezentanții kika, furnizorul complet in domeniul amenajarilor interioare moderne, susțin ca tendințele de cumparare ale romanilor s-au schimbat destul de mult pe aceasta categorie,…

- Pe cat de necesar le este gospodinelor, pe atat de periculos poate deveni atunci cand este deversat in locuri nepotrivite. Vorbim aici despre uleiul alimentar, care poate provoca daune majore, atunci cand ajunge in apa

- In sustinerea protestului de 15 minute de vineri a fost creata o aplicatie prin care poate fi realizata o autostrada virtuala. Aplicatia a fost facuta de Adrian Posteuca, un antreprenor roman specializat in VR si AR, si de colegii sai de la ConceptFactory. "Am facut aceasta aplicatie pentru ca am…

- ” Dragostea nu se masoara in cadouri, ci in experiente. Sarbatorește iubirea și afecțiunea, rasfațandu-te de Dragobete la DruRelax, alegand unul din pachetele pe care vi le punem la dispozitie. Bucura-te de o zi odihnitoare alaturi de jumatatea ta și poți caștiga unul din premiile puse la bataie de…

- In Romania, cheltuielile pentru cadouri de Ziua Indragostitilor au crescut cu 50% in 2018 fata de 2016, numarul total al tranzactiilor fiind cu 123% mai mare, arata un studiu efectuat de Mastercard si publicat miercuri. Studiul releva si o crestere cu 185% a numarului de tranzactii de comert electronic…