Business Day: Azi, la Iasi, in curand la Constanta. Despre ce eveniment este vorba

- Business Day a luat startul la Iasi, pentru a sasea oara, ieri dimineata, in sala mare a Primariei, unde a avut loc conferinta de deschidere a evenimentului. Grupul tinta al acestui eveniment cu traditie este format din antreprenori lansati pe piata si oameni cu idei de afaceri, dar care inca nu le-au…

- Compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 25% in 2017. EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo pe piata autohtona, estimeaza afaceri de 30 mil. euro pentru anul in curs, plus 45% fata de rezultatele inregistrate in 2017 cand veniturile companiei…

- Banca Nationala a Moldovei a emis zece monede comemorative si jubiliare pentru seriile: „Personalitati”, „Femei celebre”, „Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Stefan cel Mare si Sfant” din municipiul Chisinau”, „Cartea Rosie a Republicii Moldova”, „Evenimente istorice” si „Stiinta si Inovare”. Monedele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, azi, informarea meteorologica care era în vigoare de joi seara și anunța cod portocaliu de viscol, ninsori abundente și vizibilitate scazuta în București și zece județe. Alte 17 județe sunt sub cod galben. Potrivit ANM, joi între…

- Maine este sedinta de Consiliu Local Municipal la Constanta. Consilierii locali municipali ai PNL se vor abtine sa voteze proiectul de HCL nr.72 de pe ordinea de zi care face referire la indreptarea erorii materiale din planul de reglementari aferent PUZ aprobat prin HCL nr.51 din 2012 privind aprobarea…

- Un acord de colaborare a fost semnat joi, 22 martie 2018, de presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, dr. Adrian Majuru. In baza acestui acestui acord, cele doua institutii vor coopera…

- Mai multe evenimente rutiere au avut loc ieri din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, urmare a precipitatiilor sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Unul dintre evenimente rutier s a produs in jurul orei 01.00 si s a soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Din investigatiile…

- Primaria Municipiului Mangalia, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: consilier, clasa I, grad profesional principal ndash; Compartimentul Evidenta Persoanelor; consilier juridic, clasa…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, ieri, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru acest…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, sambata, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start-Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru…

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atentia presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei doi. Cu toate…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat azi ca a fost confirmat un nou deces cauzat de virusul gripal. Este vorba despre o tânara de 17 ani din județul Covasna. Conform INSP, este vorba despre o tânara de 17 de ani, din județul Covasna, ”confirmata cu virus gripal…

- acordului de colaborare intre Camera bucuresteana si Arhivele Naționale ale Romaniei (ANR). Ca urmare a semnarii acestui document de catre presedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si de catre directorul ANR, dr. Ioan Dragan, cele doua parti vor coopera in vederea organizarii de evenimente…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Șapte județe au intrat, în aceasta dimineața, sub cod portocaliu de viscol, iar 27 de județe și Capitala se afla, pâna joi, sub cod portocaliu de ger. Județele Giurgiu, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea au intrat, miercuri, sub cod portocaliu de vânt puternic,…

- NEWS ALERT Clujul, sub COD GALBEN de ger. Vezi atentionarile pentru retul tarii Sapte judete au intrat, miercuri dimineata, sub cod portocaliu de viscol, iar 27 de judete si Capitala se afla, pana joi, sub cod portocaliu de ger. Judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si…

- Judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea au intrat, miercuri, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsoare viscolita, zapada spulberata si vizibilitate scazuta. Vor fi intensificari sustinute ale vantului, cu rafale in general de 55 - 65 km/h si local in jur de 70…

- Primul oraș de pe teritoriul țarii noastre a fost Histria, cetatea greceasca unde au fost batute primele monede și ale carei ruine se afla pe malul Lacului Sinoe, in Delta Dunarii. Cele mai vechi orașe moderne sunt insa Constanța, Alba Iulia, Cluj Napoca, Sighișoara, Sibiu sau Galați. Iata cateva lucruri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat, marti, avertizarile emise pentru aceasta saptamana si a precizat ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se mentine codul portocaliu de frig, pana in 1 martie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat codurile portocaliu si galben, fiind asteptate temperaturi extrem de scazute si ninsori in mai mult de jumatate de tara. COD GALBEN, in 27 februarie, in intervalul 10.00-18.00 sunt asteptate ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului,…

- Cod portocaliu de GER, NINSORI SI VISCOL/ HARTA judetelor vizate Bucurestiul si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. O alta atentionare cod portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a ieri, o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și care intra în vigoare luni dimineața. Meteorologii avertizeaza ca se vor înregistra și minus 22 de grade Celsius. Atenționarea…

- Sunt mai putin de 100 de specialisti, iar de priceperea lor depind afaceri de milioane de euro, adica activitate portului Constanta. Pilotii maritimi poarta pe umeri o raspundere uriasa. Ei sunt cei care aduc in siguranța toate vapoarele la cheu. Stiu danele portului ca pe propriul buzunar si ar putea…

- Simona Halep se afla la Constanta si se recupereaza, dupa accidentarea de la Doha. Starea sa de sanatate este buna, iar aceasta va putea participa la Indian Wells. Andrei Pavel, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a marturisit faptul ca tenismena va fi pe teren din luna martie, participand…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- JURNAL ARADEAN. Camera de Comerț din Arad are o activitate intensa, in mai multe domenii, nu doar in zona mediului de afaceri aradean. Cu toate acestea, cu ce anume ajuta CCIA Arad firmele aradene, sunt mulți furnizori privați pe piața care ofera servicii asemanatoare unei camere de comerț? GHEORGHE…

- Fundația de caritate, acuzata ca face afaceri din activitatile filantropice, sustine ca a devenit tinta unor atacuri puse la cale de concurenți. Reprezentantii organizatiei resping toate acuzatiile aduse in investigatia realizata de jurnalistii de la rise.md.

- În urma selecției naționale pentru concursul internațional de frumusețe „Miss Europe World Moldova 2018″, românca Alina Leu a fost desemnata sa reprezinte Republica Moldova. Într-un comunicat de presa al organizatorilor, citat de IPN, se spune ca Alina…

- Intr-o lume obsedata de frumusețe, in care perfecțiunea fizica se obține cu bani grei și mult efort, la agenția Ugly Models din Londra dictonul pare a fi cu cat mai neobișnuit, cu atat mai avantajat.

- Romania se confrunta cu multe anomalii date de lipsurile pe care le are tara. Printre situatiile paradoxale se numara optiunea investitorilor din vestul tarii de a importa prin cel mai mare port al Europei, cel din Olanda, de la Rotterdam, si nu prin cel de la Constanta, care este mult mai aproape și…

- Spectacole: Mireasa Țarului - 16:00, Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 152 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau.…

- Spectacole: Чужая жена и муж под кроватью – 18:00, Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”, str. Vlaicu Pircalab, 75 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau. 1944” (Muzeul…

- Reunind parteneri și personalitați de prestigiu din nordul Moldovei, din lumea culturala, medicala, de afaceri sau politico-administrativa, participanții la balul caritabil sunt invitați la un exercițiu de generozitate intr-un cadru distins și elegant, avand ocazia de a susține performanța și excelența…

- Astazi a avut loc Forumul International de Afaceri organizat la Cahul, la care au participat aproximativ 250 de agenti economici. “Acest forum este important pentru dezvoltarea și modernizarea economiei Moldovei.

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaționala a oferit 11,2 milioane de euro pentru dezvoltarea economica a tarii noastre. Scopul programului este de a facilita exporturile in Uniunea Europeana.

- Iata citeva evenimente culturale a zilei de 27 ianuarie. Festivalul tradițiilor de iarna adunate din toate colțurile Moldovei – GERAR FEST – se va desfașura astazi, incepind cu ora 12.00 și pina la 19.00, la Vinaria Mileștii Mici localitatea Mileștii Mici, Ialoveni. Iata și alte evenimente culturale…

- Vremuri dificile pentru PSD Constanta, care pierde toti ministrii din Guvern dupa ce, ieri, PSD a schimbat in sedinta Comitetului Executiv National al partidului 16 ministri din totalul de 28 si a modificat si structura cabinetului. Au aparut patru vicepremieri in loc de trei, iar Ministerul pentru…

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, a încheiat anul 2017 cu o creștere de peste 6 milioane de lei a cifrei de afaceri. Investițiile în noul magazin din Constanța și primul Miele Shop in Shop din Capitala, alaturi de premierele…

- Toate activitațile educative, istorice, culturale și sportive, care se vor desfașura în acest an la Ialoveni vor fi dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire Cetațenii noștri s-au obișnuit ca, în ulmii anii, Guvernul României ofera sume colosale pentru reconstrucția instituțiilor…

- „Treizeci si trei dintre cei mai bogati politicieni si oameni de afaceri sunt sau au fost rezidentii unui complex imobiliar de lux din Constanta, construit in urma unei oferte de nerefuzat. in urma cu 12 ani, Radu Mazare i-a dat unui om de afaceri o bucata de plaja, la pachet cu avizele necesare construirii…

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobișnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe. Astazi, vremea se va încalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor situa…

- Iata cateva dintre cele mai comune simptome asociate cu stadiile incipiente ale cancerului ovarian. Acestea sunt informative și cel mai bine este sa consulți un medic daca le observi. 1. Balonarea constanta. Cate o balonare din cand in cand este normala la orice persoana, fie femeie sau barbat,…