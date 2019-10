Business Challenge 2019, Bucuresti: "It's all about Success and Failure, but most of all it's about not giving up! Pe 18 octombrie 2019, BusinessMark va invita la BUSINESS CHALLENGE 2019, eveniment ce va avea loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.



Ajunsa la a saptea editie, conferinta, dedicata antreprenorilor si managerilor din cadrul companiilor medii si mici, isi propune sa abordeze problemele specifice cu care ei se confrunta, dar si sa evidentieze potentialul imens ce sta in spatele business-urilor puse in miscare de mintile agile si creative.



Aveti ocazia sa va conectati cu alti peste 100 de partcipanti si speakeri, cu care sa discutati despre cum puteti face fata cu brio provocarilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Agentia FTSE Russell, liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri, a decis joi ca piata de capital din Romania va fi reclasificata de la statutul de Piata de Frontiera la cel de Piata Emergenta Secundara, incepand din luna septembrie 2020.' a scris Mihai Fifor. "Felicitari autoritatilor…

- Subprefectul Altfatter Tamas si președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba au primit azi delegația AHK Romania (Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana) condusa de Sebastian Metz, director general. Din delegație au mai facut parte Swantje Kortemeyer, director al Secției economice…

- Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18 lei inainte de impozitare, nu este suficienta pentru a cumpara o masa de pranz a carei valoare medie este de 21,4 lei. Potrivit social-democratilor, valoarea pe zi a tichetului de masa din Romania este…

- Alexandru (Ducu) Darie a murit miercuri, 18 septembrie 2019, vestea trista fiind confirmata de mama lui vitrega, Anca Pandrea, in varsta de 73 de ani. Inmormantarea regizorului va avea loc duminica, 22 septembrie, dupa cum a anunțat Teatrul Bulandra din Capitala. „(…)Alexandru Darie va fi depus vineri,…

- Update: Alocutiunea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, sustinuta in cadrul ceremoniei de deschidere a anului scolar 2019-2020 Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut luni, 9 septembrie a.c., la Scoala Gimnaziala Ferdinand I din Bucuresti, o alocutiune in cadrul ceremoniei…

- Complexul “Europa” din București, cel mai cunoscut angro din Romania, este demolat dupa 30 de ani. Abia acum oficialii spun ca depozitul nu avea nici un fel de autorizație, noteaza stirileprotv.roEra cunoscut pentru marfa ieftina și de slaba calitate, dar și pentru ca era vizat des de razii…

- "Am aflat cu deosebita tristete de uciderea unui membru al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si de ranirea unui alt oficial al reprezentantei diplomatice in atacul terorist de luni. Condamn acest atac ingrozitor. Transmit condoleante familiilor victimelor. Acest incident scoate in evidenta…

- Postul BBC Radio 4 va difuza in luna august un reportaj despre drumurile „criminale“ din Romania, in conditiile in care tara noastra se situeaza pe primul loc in Europa privind rata accidentelor mortale de pe sosele.