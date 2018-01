Burta ei crestea pe zi ce trece si toti o credeau gravida! Ce au descoperit medicii la ecografia unei fetei de 11 ani. Au inlemnit cand au vazut ce ii crestea de fapt in burta

Stiri pe aceeasi tema

- Kilogramele in plus sunt inamicul oricarei femei. Nu exista femeie care sa nu se lupte pentru a-si atinge greutatea ideala. Medicii cardiologi americani au descoperit o dieta rapida de slabit. Astfel, in doar doua saptamani, poti slabi 10 kilograme.A

- S-a stins brusc din viata, iar familia a ramas socata! Tanara avea 19 ani, era din Vaslui si nu a prezentat niciun semn ca ar suferi de vreo boala. Valeria Popa a lasat in urma o familie indurerata si care cauta acum explicatii pe care nimeni nu i le poate da.A

- Medicii legisti i-au facut Alexandrei, fetei ucise intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita, autopsia, iar acestia s-au ingrozit cand au descoperit ca o bucata din cutit inca ramasese infipta in corpul acesteia.

- Medicii legisti s-au ingrozit la efectuarea autopsiei pe cadavrul tinerei de 25 de ani, care a cazut victima agresiunii subofiterului Florin Oprea. Acestia au gasit in trupul femeii o parte din lama cutitului, precum si multiple leziuni grave. Practic, tanara nu a mai avut nicio sansa.

- La scurt timp dupa ce Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii" a dat semne ca vrea un copil, Aurel le-a facut o surpriza prietenilor de pe retelele de socializare. Chiar daca niciunul dintre ei nu a confirmat, oamenii cred ca bruneta este insarcinata.

- Într-un nou raport, cercetatorii din China au descoperit ca femeile care lucreaza noaptea sunt supuse unui risc cu 19% mai mare de a dezvolta cancer, comparativ cu femeile care nu lucreaza noaptea. Cercetarea, publicata în revista Cancer Epidemiology, Biomarkers &…

- Mama unei fetite de 11 ani din Australia credea ca micuta e gravida, deoarece burta ei crestea, dar medicii au avut un soc atunci cand i-au facut o ecografie. Cherish-Rose din Australia a inceput sa piarda in greutate, desi burta ei crestea. Mama ei a dus-o la spital, dar medicii au fost uimiti…

- O tanara de 29 de ani, din Slobozia, gravida in opt luni, care s-a internat la sfarșitul saptamanii trecute la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, a fugit din salonul Secției de Obstetrica Ginecologie. In noaptea de luni spre marți, femeia a nascut acasa, prematur, sub supravegherea soțului, o fetița…

- O mama si-a dus fiica de 11 ani la doctor speriata ca pierdea in greutate, dar stomacul ei crestea din ce in ce mai mult. In prima faza medicii i-au spus ca este insarcinata, dar femeia nu a crezut. Cherish-Rose Lavelle n-ar fi avut cum sa aiba un copil, s-a gandit femeia.

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au salutat, joi, propunerile privind debirocratizarea din sistemul medical avansate de Ministerul Sanatatii si CNAS, remarcand insa ca un comunicat de presa nu tine loc de document…

- Un creier în miniatura, un craniu si par au fost descoperite în interiorul unei tumori care crestea în ovarul unei tinere de 16 ani. Tumoarea a fost descoperita atunci când adolescenta, din Japonia, a efectuat o operatie pentru îndepartarea apendicelui, relateaza…

- Amy Everett, Dolly cum i se spunea, s-a sinucis la numai 14 ani. Adolescenta din Australia a luat aceasta decizie dupa ce a fost harțuita în mediul online. Parintii fetei trag un semnal de alarma asupra motivului pentru care Dolly și-a pus capat zilelor: mesajele de hartuire primite…

- Politistii au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni si-a agresat sora insarcinata in luna a noua, aruncand spre aceasta cu o pila metalica folosita pentru ascuțirea drujbei. Barbatul a mers acasa dupa ce a consumat alcool, s-a luat la cearta cu…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- Presedintele Societatii Nationale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele si cu medicii de familie care nu au semnat actele aditionale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat.

- Medicii de familie au intrat in a doua zi de protest, refuzand in continuare sa presteze servicii decontate de stat. Cu toate acestea, manifestarea de nemultumire a “halatelor albe” nu pare sa produca prea mari nemultumiri in randul pacientilor. Conform reprezentantilor Casei Judetene a Asigurarilor…

- O femeie de 29 de ani din localitatea Trestiana, judetul Vaslui, a fost trimisa in judecata de procurori, fiind acuzata de rele tratamente aplicate minorului si violente in familie. Aceasta este acuzata ca si-a maltratat propriul fiu.

- Miercuri dimineața, medicii de familie s-au intalnit cu reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brașov, in plina criza legata de semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor. Medicii de familie au informat conducerea CJAS Brașov de faptul ca nu vor renunța la proteste…

- Un caz ieșit din comun a fost depistat de medicii de la Centrul Mamei și Copilului din Chișinau. In burta unui bebeluș de cinci luni a fost gasit corpul nedezvoltat al fratelui sau geaman. Inițial, medicii credeau ca pruncul are o tumoare in abdomen, ca ulterior sa depisteze ca, de fapt, acesta poarta…

- În ultimele clipe de viața, Cristina Stamate slabise enorm și ajunsese sa cântareasca mai puțin de 50 de kilograme, un semn clar ca boala care o macina o afecta foarte mult. Deși actrița nu a aratat nimanui cât mare îi e suferința, apropiații povestesc ca deși era…

- Un barbat pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparatele de la care era conectat si s-a aruncat pe geam, de la etajul 5 al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, informeaza observator.tv. Vasluianul suferise o interventie medicala si era conectat la…

- Un barbat, în vârsta de 49 de ani, fara adapost, a fost gasit fara suflare, miercuri dimineata, pe un câmp din spatele uzinei Enel din Chivasso, lânga Torino. Românul a fost gasit cu fata în jos, în zapada, îmbracat cu o bluza de trening si pantaloni,…

- Femeia in varsta de 20 de ani, mama unei fetite de un an si trei luni, insarcinata in 27 de saptamani, a fost ranita grav luni intr-un accident de circulatie, la Diosig, in Bihor. Masina in care se afla alaturi de fiica ei si de parinti a fost lovita de o autoutilitara condusa de un tanar de 24 de…

- Dupa ce marti seara o tanara in varsta de 25 de ani a fost impinsa si ucisa la metrou Dristor 1 Bucuresti, femeia care a recurs la acest gest incredibil a fost retinuta de autoritati. Halucinant este ca, la nici scurt timp de la tragedie, femeia a mai impins o alta persoana intr-o statie de metrou.…

- Moartea Anei Geanina Sechel a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț sa ia cateva masuri de natura administrativ- profesionala. In primul rand, pe secția obstetrica-ginecologie și, afirma managerul interimar al spitalului, nu numai. „Fiecare gravida va fi examinata – obligatoriu…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 37 de ani, a fost declarata moarta dupa ce ar fi cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila. In urma efectuarii autopsiei, medicii au fost insa socati de ce au descoperit.

- O proaspata mamica in vasta de 20 de ani a murit la doar cateva ore dupa ce medicii au diagnosticat-o cu gripa. Tinerei i s-a facut rau la munca, iar sora ei a decis sa o duc la spital, dupa ce starea ei s-a inrautațit.

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- Lavinia, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a anuntat in urma cu doua luni ca este insarcinata. Eduard, sotul ei, a primit vestea intr-un mod special. Tanara i-a pregatit un tort pe care a scris marea veste. Acum au publicat primele imagini cu burta de gravida.

- „Medicii de garda de la Secția Pediatrie a Spitalului «Elena Beldiman» au acordat asistența medicala sambata, 25 noiembrie, aproape de miezul nopții, unei fete de 16 ani, care se afla in coma alcoolica. Fetei i s-a instituit tratamentul specific, i-au fost puse perfuzii și a fost lasata sa plece acasa.…

- „Medicii de garda de la Secția Pediatrie a Spitalului «Elena Beldiman» au acordat asistența medicala sambata, 25 noiembrie, aproape de miezul nopții, unei fete de 16 ani, care se afla in coma alcoolica. Fetei i s-a instituit tratamentul specific, i-au fost puse perfuzii și a fost lasata sa plece acasa.…

- Caz neobisnuit in India. Un barbat de 35 de ani care acuza dureri abdominale a ajuns la spital, fiind suspectat ca s-a otravit cu mancare. In schimb medicii au fost socati cand au vazut, in urma endoscopiei, ca in stomacul sau avea sute de monede de metal, cuie, lame de ras, dar si o bucata de șase…

- Stela Popescu a murit in urma unui atac cerebral vascular este concluzia medicilor care au finalizat autopsia marii actrite. Actrița Stela Popescu nu avea leziuni externe pe trup, conform surselor judiciare citate de spynews.ro. Stela Popescu facuse un accident vascular cerebral major. Cel mai probabil…

- Autismul ar putea fi rezultatul unor anomalii care apar în procesul de dezvoltare a anumitor structuri cerebrale ale fetusului, au dezvaluit miercuri neurologii americani, care afirma ca descoperirea lor ar putea contribui la detectarea acestui sindrom într-un

- Cazul care se pare ca nu se mai termine a luat o intorsatura total neasteptata. Barbatul de 40 de ani care si-a abuzat fiica de doar 15 ani, lasand-o gravida a ajuns reent la politie. Dupa aceasta vizita, barbatul a mai avut parte de o „surpriza”, chiar din partea mamei minorei.

- In varsta de aproximativ 40 de ani, un barbat s-a prezentat la spitalul din Nanchand, estul Chinei, cu dureri abdominale. Medicii i-au facut, imediat, o radiografie, care a aratat ca omul avea in burta o anghila vie, care se zbatuse pana cand ii blocase complet tractul intestinal. Doctorii au ramas,…

- In ultima perioada, tot mai multi batrani sunt abandonati in UPU de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, multi gasiti in casa intr-o situatie deplorabila. Cazul unei batrane de 91 ani dintr-o comuna de langa Ia...

- Tanara in varsta de 15 ani a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost lovita in plin de un autoturism. Soferul s-a speriat si a fugit de la fata locului. La doar 15 minute dupa producerea accidentului, barbatul a fost identificat de politisti. Tanara de 15…

- Medicii au mai punctat ca unii dintre pacienti au venit in UPU dupa cateva zile de la agresiunea propriu-zisa. Astfel, un tanar de 20 de ani din judetul Bacau a fost transferat catre Neurochirurgie dupa ce, in urma bataii in care a fost implicat, a ramas inconstient, ranit la cap si la nivelul fetei.…

- Familia lui Leah Debono din Australia susține ca tanara a fost amagita de doctorii care i-au spus ca umflatura de pe brațul ei era inofensiva, scrie antena3.ro. Citeste si Scandalul tratamentelor pentru cancer. Un farmacist e judecat in Germania pentru diluarea medicamentelor In ianuarie,…

- O tanara in varsta de 23 de ani a primit intr-o zi vestea care i-a schimbat viata si care i-a creat multa suferinta. A aflat la ecografie ca bebelusul sau are coada in loc de picioare.

- O barca Detașamentului Cernavoda a ajuns la fața locului. Dupa primele cercetari, se pare ca tanara a trimis unei prietene o filmare. Momentan nu se cunoaște conținutul filmarii, insa inregistrarile au fost motivul care au alertat familia. Tatal fetei a plecat in cautarea fetei pe sub pod,…

- O gravida in luna a noua a fost lovita de o autoutilitara, in Bistrita. Femeia a ajuns de urgenta la spital, unde medicii i-au facut operatie cezariana . Accidentul s-a produs in Arcalia, la doi pași de o balastiera. Femeia se indrepta chiar spre balastiera in cauza in momentul producerii accidentului,…

- Mousumi Dam s-a prezentat la medic pentru ca suferea teribil din cauza unor dureri abdominale acute. Dupa ce i-au facut mai multe analize, doctorii i-au pus diagnosticul de litiaza biliara. Boala se manifesta prin aparitia unor pietre la nivelul vezicii biliare.

- Hopkins Medicine scrie ca boala de care sufera Rachel se manifesta cu ameteli si sensibilitatea la zgomote din cauza frecventelor inalte ale auzului. Cei care sufera de aceasta boala isi pot auzi organele interne cum se misca. Ai lobul urechii lipit? Urechea ta e mica sau distantata?…

- Ziua de vineri, 3.11.2017, aduce in Piata Daciei din Buzau „Caravana de testari de Glicemie”. Medicii specialisti pe Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Dr. Dana Marinescu si Dr .Ecaterina Zoican, vor sta la dispoziția buzoienilor care vor sa iși testeze gratuit glicemia si obțina informatii si recomandari…