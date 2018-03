Stiri pe aceeasi tema

- Pe Roxana de la Exatlon, unii telespectatori și-o amintesc de la un alt show. Bruneta, pe care azi o cheama Moise, dupa soțul ei, a vrut sa-l cucereaca pe Catalin Botezatu, in urma cu cațiva ani. „Razboinica” este acum casatorita cu Laurențiu, alaturi de care are un baiețel de 4 ani, Vladimir. Roxana…

- Iata din ce cauza nu esti sarutat la prima intalnire. 1. Nu ai atins-o Inchipuie-ti ca ti-ai tinut mainile acasa toata intalnirea si apoi, dintr-o data, vrei sa o saruti. Este normal ca fata sa dea inapoi, pentru ca se sperie. Nu este cazul nici sa cazi in extrema cealalta si sa incepi…

- A cucerit o tara intreaga cu vocea ei, iar acum a dat din casa tot. Este vorba despre Narcisa, tanara din neam de caldarari, care a fost promisa in casatorie de la o varsta frageda si care s-a indragostit de cel ce avea sa ii devina sot peste ani.

- Benjamin Glaze, un concurent al American Idol in varsta de 19 ani, a declarat ca sarutul primit de la Katy Perry, membra a juriului a fost inconfortabil. Tanarul nu și-a dat acordul pentru acest sarut și spune ca nu ar fi fost de acord daca a fi trebuit sa aleaga.

- Luni, 12 martie, bibliotecara Ioana Tiplea va prezenta covorul povestitor „Cele patru colturi” elevilor din CPA (invatatoare Osan Renata) si CPB (invatatoare Miclea Nicoleta) de la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Cantemir” (director Gavril Pasca). Marti, 13 martie Bibliotecara Paula Roman va prezenta prescolarilor…

- In varsta de 43 de ani, actrița de origine spaniola face furori de fiecare data cand apare pe covorul roșu la evenimente. Cu niște trasaturi fizice deosebite, dar și cu o atitudine de femeie puternica, simpatica Penelope Cruz este apreciata pentru alegerile vestimentare deosebite. Este intr-o forma…

- La Gala Premiilor Oscar de duminica noaptea au fost sportivi in sala, dar și pe scena. Sportul a fost prezent duminica noapte la Kodak Theater din Los Angeles. Mai intai pe covorul roșu, mai mulți sportivi defiland pe sub ochii fotografilor. Jucatoare de tenis Garbine Muguruza, schioarea Lindsey Vonn,…

- Hollywood, nu este doar „cetatea filmului" american ci și o sursa de inspirație pentru zeci de doamne și domnișoare in ceea ce privește tendințele in moda și stil. Anul acesta a fost o explozie de culoare pe covorul roșu.

- Decernarea Premiilor Oscar 2018. La fel ca in fiecare an, pe covorul roșu intins pentru prestigioasa gala din L.A. s-au inregistrat și gafe vestimentare. Surprinzator pentru mulți, Salma Hayek și Emma Stone se afla in topul rușinii. In fața jurnaliștilor, cantareața Andra Day s-a așezat pe covorul roșu…

- Cand ești in dubii, poarta auriu! Ori paiete! Ori ambele! Aceste staruri hollywoodiene au vrut sa transpuna stralucirea Hollywoodului pe covorul roșu, așa ca și-au facut apariția in rochii ”flashy”, stralucioare și țipatoare! N-au dat greș, nu va faceți griji!, ci au demonstrat ca glam-ul s-a nascut…

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywoodului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Premiile Oscar 2018. Stiliștii cred ca ceremonia Premiilor Oscar vor aduce o explozie de covorul roșu. Specialiștii pariaza pe ținute cu totul diferite fața de cele purtate de celebritați la Globurile de Aur. Atunci, cele mai multe staruri au optat pentru culoarea negru, in semn de protest fața de modul…

- Carmen Minune știe sa sa petreaca in orice condiții! Invitata la petrecerea unei bune prietene, fiica manelistului Adi Minune a reușit sa incinga atmosfera cu un gest care i-a lasat pe toți prietenii sai cu gura cascata. Totul s-a petrecut de fața cu iubitul ei, care a ramas fara nici o reacție! Inm…

- Jennifer Lawrence este actrita care a purtat cea mai scumpa rochie pe covorul rosu in istoria galelor Oscar, o tinuta creata de casa Christian Dior care a costat 4 milioane de dolari. Rochia fara bretele, in nuante de roz foarte deschis si alb, a fost purtata de J-Law la gala Oscar 2013. In drum spre…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO (VEZI AICI FOTOGRAFII INCENDIARE), in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. Liviu Varciu și-a recunoscut greșeala și promite ca…

- Ce se intampla intre Liviu Varciu și iubita lui, dupa ce acesta a sarutat-o pe Roxana Niculae. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 1, impreuna cu prietenul sau, Andrei Ștefanescu. „Vreau sa nu mai fac greșeala asta, sa imi pun viața mea la televizor. Oamenii nu știu cum traiești…

- Covorul rulant este de ultima tehnologie. Acesta este funcțional de cateva saptamani și nu puțini sunt cei care il folosesc. The post Banda transportoare pentru schiorii incepatori appeared first on replicahd.ro .

- Stațiunea montana Straja este in plina expansiune. Aflata in sudul județului Hunedoara, micuța stațiune atrage din ce in ce mai mulți turiști. Autoritațile publice locale, alaturi de investitorii privați cauta sa dezvolte stațiunea. “Și noi, investitorii privați venim in sprijinul Primariei,…

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Uneori este in regula sa exagerezi cand vine vorba de bijuterii si accesorii, dar ai grija ca modelele sa fie alese cu gust. Este ok sa porti tricouri cu Mikey Mouse si cand esti adult, dar e neaparat nevoie sa porti bijuteriile unui designer indraznet, care sa te scoata din anonimat, asa cum procedeaza…

- Cantareața americana Halsey a avut parte de momente destul de neplacute pe covorul roșu al unei gale, atunci cand cineva a calcat pe rochia sa și a adus in vazul lumii ce avea ea mai de preț.

- Pe covorul rosu sau in timpul liber, marile vedete internationale nu renunta la accesorii, in special la bijuterii. Opulenta si nonsalanta cu care le afiseaza transforma total un look demn de o vedeta internationala. Pe covorul rosu, la decernarea premiilor Oscar sau a Globurilor de Aur, dupa nelipsita…

- Premiile Grammy sunt cele mai importante din industria muzicala!Totuși, unele artiste n-au acordat atat de multa importanța apariției lor pe covorul roșu la cea de-a 60-a ediție a acestor premii, motiv pentru care se regasesc in topul celor mai dezastruoase ținute purtate. Haideți sa le vedem, așadar,…

- De asemenea, Parchetul a decis incetarea delegarii din functia de prim-procuror la Parchetul Judecatoriei Oravita, urmand ca acesta sa se intoarca la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin. Potrivit Ministerului Public, prin ordin al procurorului general s-a dispus realizarea unui control vizand…

- De la un sarut s-a ajuns la o tragedie fara margini intr-o localitate din judetul Suceava. Mihaita Airinei a vazut negru in fata ochilor dupa ce amicul sau, Ioan Ilas a sarutat-o pe iubita lui si l-a luat la bataie. Loviturile puternice i-au fost fatale lui Ioan Ilas, care a baut impreuna cu prietenul…

- O zi de sprit si veselie intre trei prieteni avea sa se transforme intr-o adevarata tragedie, in urma careia a rezultatul decesul unei persoane, iar cel vinovat de omor a ajuns dupa gratii si asteapta sa-si afle sentinta. S-a intamplat in dupa-amiaza zilei de 2 decembrie 2017, in locuinta unui ...

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna suceveana Adancata, a fost trimis in judecata pentru omor. El este acuzat ca l-a omorat in bataie pe amantul concubinei sale, dupa ce acesta din urma s-a sarutat cu femeia, chiar in fata agresorului.

- Premierul Bulgariei Boiko Borisov și omologul sau japonez Shinzo Abe, aflat în vizita la Sofia, au promis oportunitați de investiții pentru companiile nipone care vin în Bulgaria și în Balcani în general, scrie AP.

- Are 39 de ani și intotdeauna reușește sa intoarca capetele atunci cand apare pe covorul roșu la vreo gala importanta sau la evenimentele mondene, mereu aranjata și imbracata elegant. Atunci cand iese pe stada insa, in viața de zi cu zi, Katie Holmes este departe de diva glam care apare la TV. De curand…

- Ediția cu numarul 75 a Galei Globurile de Aur a fost o ocazie excelenta și pentru a admira cele mai stilate cupluri de la Hollywood. Indiferent ca este vorba despre relații nou formate sau, din contra, de casnicii care dureaza de ani de zile, vedetele și partenerii lor au fost in centrul atenției la…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a fost prezenta, duminica seara, la Los Angeles, la gala de decernare a premiilor Globurile de Aur. Pe covorul rosu, romanca s-a fotografiat alaturi de vedete, printre care si cu Meryl Streep.

- Managerul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, ironizat de un fan orb al ”tunarilor”, dupa ce detinatoarea trofeului in Cupa Angliei, a fost eliminata rușinos din competiție, 2-4 cu divizionara secunda Nottingham Forest. „Cel mai bun lucru de azi e ca nu am putut vedea nimic, pentru ca sunt orb. Intelegi…

- Biletul Zilei , 8 ianuarie, este compus azi din doua sugestii de pariere pentru partide amicale. Este vorba despre meciurile: Borussia Dortmund vs Zulte Waregem și Young Boys Berna vs FC Vaduz, care vor avea loc de la orele 17:00 și 18:00. Biletul Zilei Fotbal, 8 ianuarie Ambele dueluri ne ofera favorite…

- Autorul atacului cu bombe asupra autocarului echipei de fotbal Borussia Dortmund și-a recunoscut fapta. Incidentul a avut loc pe 15 aprilie 2017, inaintea meciului Borussia – AS Monaco, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut azi, in fata instantei,…

- Los Angeles Lakers, prima victorie dupa o serie de noua infrangeri consecutive. LA Lakers a surclasat-o pe Atlanta Hawks cu 132-113, duminica, intr-un meci din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Lonzo Ball si coechipierii sai au evitat in extremis sa devina cea mai slaba echipa…

- Simona Halep trebuia sa dispute finala turneului de la Shenzen cu Katerina Siniakova de la ora 09:00, insa ploaia abundenta din China a dat total peste cap planurile organizatorilor, finala fiind amanata cu cel puțin o ora și 45 de minute. Simona a ieșit pe teren pentru a se incalzi alaturi de Darren…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood si compania Dick Clark Productions au anuntat incheierea unui parteneriat cu Facebook, care presupune transmisiunea live exclusiva prin intermediul platformei de socializare a sosirii vedetelor pe covorul rosu la gala de

- S-a bucurat de o cariera de succes intr-o industrie din care fac parte nume mari – industria filmului de la Hollywood. A jucat in producții celebre ale anilor ’70- ’90, „Seduced By Evil”, „Yesterday’s Hero” sau „No Laughing Matter” fiind doar cateva dintre peliculele in care a jucat in rol principal.…

- A sarutat-o Bendeac si a luat 20.000 de euro la iUmor! Castigatoarea celui de-al 4-lea sezon al emisiunii „iUmor” are noroc pe toate planurile, in ultima vreme. Tanara a anuntat cine e norocosul cu care este intr-o relatie.

- Cand toata lumea credea ca s-a cumintit, Marian Ionescu a facut-o lata! A uitat de sotia lui si s-a sarutat pasional cu Alina Crisan. Se lasa cu divort?! Chiar daca este casatorit cu Octavia Geamanu, stirista de la Antena 1, liderul formatiei Directia 5 a comis-o si nu cu oricine… chiar cu Alina Crisan,…

- În urma cu 28 de ani, unul dintre conducatorii statului român a fost ucis. La Târgoviște. Localitatea pe care voia sa o transforme în capitala. A fost ciuruit în incinta unei cazarmi militare. El și soția sa. Dupa un proces istoric. Care a durat doua ore. Și fara drept…