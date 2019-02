Bursucu a spus, in sfarsit, adevarul despre relatia cu Teo Trandafir: “Da, Teo e prietena mea”

Bursucu a spus, in sfarsit, adevarul despre relatia cu Teo Trandafir:…

Adrian Cristea sau “Bursucu“, asa cum il stie toata lumea, are o relatie foarte stransa cu Teo Trandafir, colega ei de platou la emisiunea “Teo Show”. Putini stiu insa ca cei dou, inainte de a fi colegi, sunt prieteni foarte buni, se cunosc de cand avea Bursucu varsta de 14 ani. Barbatul a vorbit despre relatia lui cu Teo Trandafir si ce glume fac in pauza de publicitate. “O cunosc pe Teo de cand eu aveam 14 anisori, au trecut multi ani de cand ne cunoastem noi. Lucram impreuna de 4 ani, pentru mine e aceeasi Teo. Teo este un profesionist desavarsit, de la care am invatat foarte multe lucruri,…