- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Spectrul unui razboi comercial intre SUA si China a declansat un recul de peste 3% al pietelor mondiale. Wall-Street a pierdut joi aproape 3% , in vreme ce Hong Kong , Shanghai si Tokyo , scadeau cu mai mult de 3%, vineri in deschidere, scrie AFP. "China nu se teme de un razboi comercial", a avertizat…

- La baza de lansare a Hwasong-15, prima racheta care poate lovi Statele Unite, s-a observat, cu ajutorul satelitilor, ceva neobisnuit. Era vorba, asa cum s-a dovedit, ca langa locul de lansare a fost construit un sanctuar dedicat armei.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…

- Uniunea Europeana se concentreaza pe obtinerea unei scutiri din partea Statelor Unite privind taxele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, si nu incearca sa provoace un razboi comercial, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi "controlul total" al orasului Jandairis, situat in sud-vestul regiunii Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat…

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat publicitatii cu putin timp inainte de deschiderea sesiunii anuale a parlamentului. Fondurile alocate se ridica la 1.107 miliarde de yuani (175 de miliarde de dolari), potrivit acestui raport citit…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- ”Organizatia Mondiala a Comertului este cu siguranta ingrijorata de anuntul autoritatilor SUA privind tarifele la otel si aluminiu. Potentialul de escaladare este real, asa cum am observat din reactiile initiale ale altora. Un razboi comercial nu este in interesul nimanui. OMC va urmari cu foarte…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state. Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment…

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla', a declarat presedintele in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale la Washington. Presedintia sud-coreeana a anuntat duminica ca regimul de la Phenian este…

- Volatilitatea bursei de pe Wall Street va depinde saptamana viitoare de doi indicatori importanti referitori la inflatia din Statele Unite, o crestere peste asteptari a acestora fiind posibil sa declanseze un nou val de scaderi ale actiunilor, potrivit analistilor intervievati de Reuters.Citește…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Cutremur pe pietele bursiere: Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere de la criza financiara Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a…

- Pietele din Asia au scazut din nou marti, in conditiile in care investitorii au reactionat puternic la vestea ca indicele bursei americane Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din ultimii peste sase ani, informeaza site-ul postul BBC News. Titlurile pe piata nipona s-au depreciat…

- Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere din 2008 pana in prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scazut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cadere din septembrie 2008, cand un plan de salvare a sistemului bancar american a fost respins, noteaza BBC . Scaderea de…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimându-si „opozitia ferma" fata de un document care lanseaza „speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul…

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- La data de 18 iulie 2017, China informa oficial Organizatia Mondiala a Comertului ca are intentia de a interzice importul a 24 de tipuri de deseuri solide (plastic, hartie si textile), admise anterior pentru operatiuni de reciclare. Iar decizia a devenit efectiva incepand cu 1 ianuarie 2018.

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington. Cel mai mare numar de manifestanti s-a strans in Los Angeles, unde…

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- In urma cu un an de zile, Donald Trump trecea prin ceremoniile Inauguration Day și prelua mandatul de președinte de la Barack Obama. 365 de zile mai tarziu, presa internaționala a realizat o radiografie a masurilor pe care le-a luat liderul de la Casa Alba. Pornind de la titlul unui western celebru…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Bitcoin s-a prabusit la cel mai scazut nivel inregistrat de criptomoneda in ultima luna, dupa ce ministerul justitiei din Coreea de Sud a reluat propunerea de a interzice tranzactionarea de monede virtuale. Informatia a generat panica printre utilizatori, deoarece Coreea de Sud este a treia cea…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a acceptat cererea UE de arbitraj cu Rusia, anunța portalul Politico, citand surse familiarizate cu acest caz. UE cere ca OMC sa recunoasca ca ilegala interdicția exportului de carne de porc introdusa de Rusia la inceputul anului 2014. Aceasta interdicție a fost…

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie. Aprovizionarea Coreei de Nord cu petrol din Rusia constituie o incalcare a rezolutiilor Natiunilor Unite, afirma oficialii citati. "Nave ruse au efectuat transferuri de produse petroliere…

- Administratia Trump ar putea sa anunte noi sanctiuni comerciale impotriva Chinei dupa ce oficialii americani au constatta ca Beijingul nu si-a respectat angajamentele asumate la intrarea in rganizatia Mondiala a Comertului (OMC).

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…