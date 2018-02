Stiri pe aceeasi tema

- Toate sectoarele din Europa au revenit in teritoriul pozitiv, ceea ce a ajutat indicele bursier pan-european STOXX 600 sa inregistreze o crestere de 2,1% la inchiderea sedintei. De asemenea, in randul principalilor indici bursieri, indicele FTSE 100 al bursei de la Londra a inregistrat un avans de…

- Revenirea pietelor de capital incepe sa se raspandeasca in toate bursele europene, dupa patru zile negre in care s-au evaporat peste 4.000 de miliarde de dolari din pietele financiare internationale, scrie Ziarul Financiar. "Indicele Stoxx 600 a inregistrat prima crestere din ultimele opt zile, in conditile…

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat si pe pietele din Asia si Europa, bursele deschizand sedintele pe pierdere marti dimineata.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs in creștere atat pentru moneda europeana, cat și pentru dolarul american, comparativ cu ședința de luni. Banca Națională a României a anunțat un curs de 4,6423 lei/euro, în creștere cu 0,16% față de ziua precedentă,…

- Pietele bursiere europene "sunt in grafic" pentru a inregistra cea mai defavorabila zi de tranzactionare dupa votul pro-Brexit (iunie 2016). Turbulentele din SUA si Asia s-au extins si pe pietele europene, indicele pan-European STOXX 600 a scazut, marti dimineata, cu 2,2%, a saptea zi de declin…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis marti pe rosu, dupa caderile de luni de la New York Stock Exchange.Caderea record a indicelui Dow Jones, care a starnit panica pe Wall Street, a fost "in mod clar un fenomen de piata", este de parere Jeffrey Kleintop, sef de strategii investitionale globale al companiei…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- In timp ce piețele bursiere au scazut, cațiva dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Warren Buffett, Mark Zucjerberg și Jeff Bezos, au pierdut miliarde de dolari in doar cateva ore. Valoarea neta a miliardarilor, precum Berkshire Hathaway și Warren buffett, este strans legata de indicele acțiunilor…

- Prabusirea indicelui Dow Jones se resimte marți in intreaga lume. Bursele din Asia au inchis pe scadere, iar cele europene au inregistrat pierderi importante. Analistii spun ca este vorba despre cea mai mare scadere de la referendumul pentru Brexit. Unda de soc a pornit dupa ce principalul…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Bursa din București a deschis pe roșu dupa unda de șoc din SUA. Caderi masive s-au inregistrat și pe bursele din Europa și din Asia . La Bursa din Bucuresti, indicele BET are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%, transmite Mediafax . Indicele Dow…

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere marși…

- Pietele bursiere asiatice au scazut marti, sub impactul caderii care a avut loc in ultimele doua sedinte de tranzactionare pe Wall Street, indicele japonez Nikkei 225 suferind cea mai mare depreciere din 1990. Luni, indicele Dow Jones a suferit cea mai mare scadere din ultimii sase ani.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Bursele americane au fost intr-o cadere majora, Dow Jones fiind la cel mai semnificativ declin consemnat intr-o singura zi. Bursele americane se confrunta cu pierderi record. Dow Jones, indicele bursei de la New York, a pierdut 1.175 de puncte (-4,6%), ...

- Panica pe Wall Street, luni, odata cu deschiderea bursei. Toti indicii bursieri s-au prabusit. Iar indicele-vedeta al bursei din New York, Dow Jones, a avut o cadere mai mare decat in criza financiara din 2008. Dow Jones a pierdut mai mult de o mie cinci sute de puncte in cursul zilei, revenindu-si…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut la finalul sedintei de vineri 666 de puncte, cea mai mare cadere inregistrata din iunie 2016, scaderea fiind alimentata de temerile privind inflatia si o posibila crestere a dobanzilor. BBC pune scaderea indicelui bursei americane cu 2,5%,…

- "Acordurile semnate saptamana aceasta, evaluate la peste 9 miliarde de lire sterline (n.a. - peste 10 miliarde de euro), demonstreaza o cerere clara pentru bunurile si serviciile britanice. Vom continua sa dezvoltam aceasta relatie valoroasa, care aduce deja beneficii companiilor britanice in valoare…

- Fondul privat de investiții Blackstone va cumpara divizia Thompson Reuters care furniza informații bursiere catre bancile de investiții și companiile de brokeraj de pe Wall Street cu 17 miliarde de dolari, scrie Bloomberg . Mai exact, Blackstone va cumpara un pachet de 55% din acțiunile diviziei de…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Studiul acoperă…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Pentru al treilea an consecutiv, Londra a fost desemnata cel mai scump oras european in functie de nivelul chiriilor, chiar daca Brexitul a provocat incertitudini privind viitorul celui mai mare centru financiar de pe continent, conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanta ECA International,…

- Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si 24 hibride sau hibride plug-in. Dintre acestea, sapte modele vor fi lansate in America de Nord, trei in Europa, 13 in regiunea Asia-Pacific. Ford a avertizat ca investitiile in mobilitate si vehicule autonome…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Bancile si casele de brokeraj de pe Wall Street se asteapta ca S&P 500, principalul indice al Bursei din New York, sa castige in medie inca aproximativ 6% in 2018, optimismul fiind impulsionat in special de recenta decizie a presedintelui Donald Trump de a promulga cea mai mare reforma a sistemului…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Anna, o tanara de 21 de ani care lucreaza ca escorta de lux in Germania și iși promoveaza serviciile pe unul dintre cele mai exclusiviste site-uri de profil din lume, Cinderella, susține ca a caștigat 9.000 de lire pe noapte (peste 10.000 de euro) de la un actor caștigator de Oscar . Intr-un interviu…

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…

- Dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contributiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunta decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat…

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,29%, ajungand la valoarea de 24.655,57 puncte, in crestere cu 70,14 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's 500 s-a…

- Unii dintre bancherii de top din Londra au declarat ca ar opri sau chiar ar contramanda planurile de relocalizare in Europa continentala, daca va exista un acord care sa permita Marii Britanii sa-si...

- Regatul Unit a intentat divorț Uniunii Europene acum ceva mai mult de 17 luni. UE vrea ca desparțirea sa usture Regatul Unit, chiar daca ranește UE in același timp. De fapt, in starea sa deluzionala, Bruxellesul spune ca uniunea nu va fi ranita de pierderea celei de-a doua economii ca marime din Europa.…

- Campionii Start-up Nation de la Cluj se tem ca statul ii baga in faliment Antreprenorii clujeni care s-au calificat pentru zecile de mii de euro gratis de la stat au temerea ca acesta nu isi va respecta promisiunile de virare a banilor, iar ei si prietenii care le-au garantat afacerile se vor trezi…

- Realizarea unui astfel de drum ar insemna ca cei care il folosesc pot ajunge pe majoritatea continentelor cu masina. Autostrada ar urma sa masoare aproape 20.000 de kilometri, distanta despre care autorii proiectului sustin ca poate fi parcursa in 13 zile, scrie Business Magazin. Proiectul…

- Autor: Stelian ȚURLEA Intre toate carțile semnate de Regina Maria a Romaniei, cea de fața ocupa un loc aparte. La sfarsitul anului 1916, Regina Maria a Romaniei publica la Londra a doua sa carte - Tara mea (My country) – care s-a bucurat de succes și de cronici elogioase. Era si primul semn major de…

- Bancile mai sunt ingrijorate si in privinta legalitatii tranzactiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene (EBA), transmit Bloomberg si Reuters. Prin prisma activelor, bancile din 27 de state membre ale UE si-au redus expunerea de la peste 1.900…

- Ziua de luni debuteaza cu o vanzare promotionala de Craciun, cu pana la 15% reducere pentru 500,000 de locuri pentru calatorii in decembrie, locuri care pot fi rezervate pana astazi, la miezul noptii (Luni, ora 24:00). Pentru Romania, luni sunt disponibile bilete de avion incepand de la 7,83 euro,…

- Ce-i poate aduce Clujului Moș Nicolae: titlul de oraș european al sportului Clujul și-a propus sa devina oraș european al sportului in 2018. O delegație a federației orașelor și capitalelor sportului a vizitat astazi municipiul și a ramas impresionata de ceea ce a gasit aici. Decizia finala se va lua…

- Premierul Mihai Tudose: „O veste foarte buna pe care o stiti sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri, 8,8 cresterea economica pe trimestrul trei fata de trimestrul doi, ceea ce ne face optimisti pentru chiar un spre 6 crestere totala pe 2017. Numai ca nu am murit cum ne doreau…

- Patronatul european i-a cerut luni o accelerare a negocierilor Brexitului premierului britanic Theresa May, a carei autoritate pare tot mai slabita, relateaza AFP. Sefa Guvernului conservator i-a primit pe Downing Street, la numarul 10, pe reprezentantii ingrijorati ai angajatorilor britanici si…

- BMW a anuntat ca va lansa un nou vehicul electric in 29 noiembrie la Salonul Auto de la Los Angeles, insa nu a mentionat daca este un model de serie sau un concept. 0 0 0 0 0 0 BMW a dezvaluit planurile pentru Salonul Auto de la Los Angeles, care isi va deschide portile pentru presa…