Bursele europene au fost impulsionate de zvonurile privind o alianta Fiat-Renault Actiunile companiilor din sectorul auto au fost responsabile pentru cresterile inregistrate miercuri dimineata de bursele europene, dupa ce un cotidian italian a sugerat ca discutiile privind o eventuala fuziune intre Fiat Chrysler si Renault au facut progrese in ultimele saptamani, transmite Reuters.



Actiunile Renault SA au crescut cu aproape 3%, iar titlurile Fiat Chrysler Automobiles au inregistrat un avans de 2% dupa ce cotidianul Il Sole 24 Ore a sugerat ca precedentul acord de fuziune care a fost abandonat ar putea fi din nou pe masa discutiilor.



In aceste conditii, principalul…

