- Indicele bursei americane Dow Jones a scazut cu 4,6% (1.175 de puncte), inchizand sesiunea de luni la nivelul de 24.345,75. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata de Dow Jones din septembrie 2008, cand valoarea indicelui pierduse 777,8 puncte dupa respingerea unui plan de asistenta financiara…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca se știa deja ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile, in contextul calcularii pe noua grila de salarizare. „In 2018, toți bugetarii au o creștere bruta cu 25%, cu excepția celor care coboara direct in grila incepand cu 2022 și cei…

- UPDATE: Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP. Toti cei trei indici principali au inregistrat scaderi de 2% la debutul sedintei, dar imediat au revenit in…

- Bursele din intreaga lumea au inregistrat marti a doua zi de scadere consecutiva. Vasilescu nu considera ca aceste scaderi reprezinta un semnal al venirii crizei. ”Intotdeauna o astfel de afirmatie este periculoasa pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine, pietele internationale…

- Indicele bursier Dow Jones a avut ieri o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras „preocuparea” Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in judetul Vrancea. Un alt seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc duminica dupa-amiaza, fiind cel mai puternic inregistrat in acest an.Citeste si: Ofițerii SPP RUP TACEREA - Dezvaluiri HALUCINATE despre cum sunt SPIONATI…

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 2,5% in 2017, acesta fiind cel mai puternic avans inregistrat de economia zonei euro in ultimii zece ani, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat).

- Cadre didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ ofera cursuri de pregatire gratuite in vederea concursului de admitere 2018. Facultatea de Bioinginerie Medicala: Sesiuni de pregatire la biologie si…

- IPJ Dambovita a transmis, prin purtatorul de cuvant, ca Alexandra Marin, tanara ucisa marti intr-un salon de cosmetica din Titu, nu a depus plangeri la Politie pe numele militarului criminal, Florin Oprea.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 1,99%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia…

- Partidul Liberal vrea ca Republica Moldova sa renunțe la acordul de constituire a Comunitații Statelor Independente, din care face parte din 1994. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament și urmeaza sa fie examinat astazi la Comisia politica externa si integrare europeana.

- Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, indicele productiei industriale a crescut cu 6,7% in primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu aceeași perioada a anului 2016. In luna noiembrie 2017 comparativ cu luna anterioara, indicele productiei industriale calculat ca serie bruta,…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al…

- Numarul total de vizitatori inregistrat in anul 2017 la Muzeul Judetean de Mineralogie Baia Mare a fost de 27.882, conform unor informatii publicate pe site-ul muzeului . Aceasta valoare se situeaza pe locul doi dupa cea din anul 2016, cand s-a depasit recordul absolut prin inregistrarea unui numar…

- Institutul Național de Statistica a publicat, vineri, datele cu privire la rata anuala a inflației. Este vorba despre indicele care masoara evoluția prețurilor de consum intr-un an. Rata anuala de inflație a urcat, in ultima luna a anului trecut, la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013,…

- La finele lui 2017, Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare potrivit careia elevii care frecventeaza invatamantul profesional vor beneficia in continuare de burse profesionale.Cuantumul sprijinului financiar oferit acestora este de 200 de lei, fiind neschimbat de la relansarea claselor profesionale,…

- Anul 2018 incepe cu vești bune pentru o mare parte a angajaților din Poliție. Peste 28.000 de politisti vor avea salarii mai mari incepand din 1 februarie. Dintre aceștia, la nivelul județului Salaj, peste 300 de cadre vor beneficia de majorari ale venitului lunar. Principala sursa de majorare o va…

- In 2017 moneda virtuala bitcoin a inregistrat o crestere de 1.318%, dar nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor. Clasamentul este dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%.

- Politistii americani au omorat prin impuscare 987 de persoane in 2017, numarul victimelor fiind mai mare decat in 2016, cand s-au inregistrat 963 de morti din cauza gloantelor trase de membri ai fortelor de ordine, indica un bilant publicat luni de cotidianul The Washington Post, citat de AFP. Cotidianul,…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul "Victor Babeș" din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino, scrie rtv.net.

- Hotelierii se asteptau insa ca, de Revelion, numarul turistilor sa scada comparativ cu anul trecut, tinand cont de puterea de cumparare mai mica si de faptul ca in aceasta perioada n-a fost zapada, arata un comunicat transmis joi de FPTR. "Fara sa fi devenit, asa cum ne dorim, de altfel, cu…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale:

- Mulți dintre jucatorii Ligii 1 care au inregistrat creșteri spectaculoase ale valorii de piața dupa 1 iulie 2016 au trecut prin mana "Regelui". Chiar daca au ramas langa Gica, la Viitorul, ori au ajuns la FCSB sau U Craiova. La prima vedere, Florinel Coman, Bogdan Țiru, Victor Ramniceanu, Romario Benzar…

- La intersecția strazilor: Ismail – Calea Basarabiei, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate.Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește:Sectorul BUIUCANI:intersecția cu sens giratoriu: str. Calea Ieșilor – I.Creanga – bd. Ștefan cel Mare;V.

- In luna septembrie, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.376 lei, in crestere fata de august cu 12 lei. In octombrie, cresterea castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-a datorat acordarii de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru performante…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- ♦ Indicele de referinta al bursei romanesti inchidea primul an de la infiintare cu minus 32% pe fondul crizei rublei ♦ De atunci are plus 675%. Din 21 de observatii ale indicelui de referinta BET, definite ca variatia anuala a indicelui, cinci au fost pe minus, in mare parte din cauza…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al treilea trimestru din 2017 cu 17,85%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Cele mai mari creşteri ale salariilor au fost înregistrate în activităţile de spectacole, sănătate…

- In urma promisiunilor electorale, guvernul PSD-ALDE s-a ținut de cuvant in ceea ce privește pomana electorala. Astfel, pensiile și ajutoarele sociale au crescut. Dar cu ce consecințe? Bugetul tarii sufera de pe urma acestor creșteri, in ciuda avertizarilor specialiștilor, guvernul neținand…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc în cursul dimineții…

- Cele mai cumparate medicamente fara prescriptie Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere modesta in trimestrul III fața de cel precedent, conform datelor…

- In anul 2016, fata de 2015, numarul intreprinderilor active a crescut cu 2,5%, la 500.428 de unitati, iar al salariatilor - cu 1,7%, la 3,9 milioane de persoane, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat…

- Creșterea economica a Romaniei este de 7 %, fața de o creștere asumata de 5,5%, se arata intr-un document care se refera la stadiul indeplinirii obiectivelor asumate de PSD la 10 luni de guvernare, analizat joi in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. La capitolul "realizarea…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Lloyd Blankfein a sugerat ca, fiind atat de multe implicatii in procesul de Brexit, este necesar ca Marea Britanie sa se asigure ca inca exista un consens in randul populatiei si formatiunilor politice. Acesta a declarat ca multi oameni…

- In septembrie, lucrarile de infrastructura au inregistrat cel mai pronuntat declin, dar constructia de locuinte a crescut substantial. "Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 26% si la cladirile nerezidentiale cu 24,9%. Cresteri…

- Lucrarile de constructii au inregistrat in luna septembrie a acestui an o scadere cu 14,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, afectate de declinul lucrarilor de infrastructura si de constructii nerezidentiale, in timp ce constructia de locuinte a avansat semnificativ, potrivit datelor publicate…

- Douazeci noiembrie este data limita la care cei interesați pot depune, la Direcția de Asistența Comunitara a primariei localitații in care aceștia iși au domiciliul, cererile pentru ajutoarele de incalzire, pentru a beneficia de acestea toata perioada de iarna. Covasnenii cu venituri mici au inceput…

- În România, preturile cresc într-o luna cât într-un an. De la mâncare si carburanti, pâna la rate si facturi, totul este mai scump fata de luna trecuta. Din magazine, românii pleaca fie cu plasele mai goale, fie cu o gaura în portofel.…

- Comisia Europeana prevede cresteri de preturi in Romania, in 2018 si 2019, precum si adancirea deficitului bugetar pana la 3,9%, respectiv 4,1%, mult peste limita de 3% admisa in Uniunea Europeana, potrivit prognozei de toamna publicate joi de executivul comunitar, anunta hotnews.ro.