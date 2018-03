Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul acuza China de furt de proprietate intelectuala, iar Trump va cere Trezoreriei SUA sa propuna masuri prin care sa fie restrictionate investitiile chineze in SUA. De asemenea, SUA vor demara o actiune la Organizatia Mondiala a Comertului pentru a solutiona problema practicilor discriminatorii…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Spectrul unui razboi comercial intre SUA si China a declansat un recul de peste 3% al pietelor mondiale. Wall-Street a pierdut joi aproape 3% , in vreme ce Hong Kong , Shanghai si Tokyo , scadeau cu mai mult de 3%, vineri in deschidere, scrie AFP. "China nu se teme de un razboi comercial", a avertizat…

- Liderii financiari din G20 si-au reafirmat marti angajamentul de a combate protectionismul si au cerut ”continuarea dialogului si a actiunilor” in domeniul comertului, cu doar cateva zile inainte de intrarea in vigoare a tarifelor americane pentru otel si aluminiu si a sanctiunilor presedintelui…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Republica Moldova, reprezentata de Compania de vinuri Chateau Vartely, s-a clasat pe locul I, categoria vin de desert, in cadrul concursului tradițional de vinuri desfașurat anual de catre Organizația Mondiala a Comerțului (OMC).

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…

- Este datoria statelor membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) sa o sesizeze pentru a contesta tarifele vamale impuse de presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri un purtator de cuvant al Organizatiei de la Geneva, citat de AFP și Agerpres . Oficialul OMC a refuzat sa comenteze decizia…

- Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi "controlul total" al orasului Jandairis, situat in sud-vestul regiunii Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat…

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…

- ”Organizatia Mondiala a Comertului este cu siguranta ingrijorata de anuntul autoritatilor SUA privind tarifele la otel si aluminiu. Potentialul de escaladare este real, asa cum am observat din reactiile initiale ale altora. Un razboi comercial nu este in interesul nimanui. OMC va urmari cu foarte…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state. Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment…

- Donald Trump a anuntat ca va discuta cu Phenianul ”daca se intrunesc conditiile”, scrie AFP. ”Am fost foarte duri cu ei, pentru prima oara ei vor sa (ne) vorbeasca si vom vedea ce se va intampla”, a declarat presedintele intr-o intalnire cu guvernatorii statelor federale la Washington. Pe de alta…

- 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla', a declarat presedintele in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale la Washington. Presedintia sud-coreeana a anuntat duminica ca regimul de la Phenian este…

- Un incendiu uriaș a izbucnit, sambata, la unul dintre cele mai sfinte locuri din Tibet, templul Jokhang din Lhasa, la o zi dupa inceperea sarbatorilor tradiționale de Anul Nou Tibetan, scrie The New York Times. Potrivit presei chineze incendiu a izbucnit sambata seara (noaptea in Romania), iar pompierii…

- BUCUREȘTI, 16 feb — Sputnik, Daniel Nistor. Dolarul a avut un parcurs descedent fața de euro în ultimele 30 de zile, cu un minim de 0,801 euro pentru un dolar la 2 februarie. Prin influența, bancnota verde a scazut și în raport cu leul în aceasta perioada, înregistrând…

- Expansiunea armatei chineze se desfasoara intr-un ritm atat de alert, incat va putea concura in curand cu puterea americana "practic in toate domeniile", a atras atentia miercuri un inalt responsabil american, citat de AFP. "Consolidarea impresionanta a puterii militare a Chinei va putea reprezenta…

- Volatilitatea bursei de pe Wall Street va depinde saptamana viitoare de doi indicatori importanti referitori la inflatia din Statele Unite, o crestere peste asteptari a acestora fiind posibil sa declanseze un nou val de scaderi ale actiunilor, potrivit analistilor intervievati de Reuters.Citește…

- Bursele din Statele Unite au deschis in crestere vineri, dupa ce au scazut puternic joi, potrivit Bloomberg. Joi, Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, iar indicele Dow Jones a inregistrat o scadere puternica, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Vineri,…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut, relateaza MarketWatch, potrivit News.ro. Indicele S&P 500 a încheiat tranzacţiile în…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- UPDATE Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere…

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Statele Unite nu declanseaza conflicte comerciale, ci incearca sa egalizeze situatiile in comertul international si sa contracareze protectionismul chinez, inclusiv "amenintarile directe" in domeniul tehnologiei, a afirmat, la Forumul Economic Davos, secretarul american al Comertului, Wilbur Ross.

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- In urma cu un an de zile, Donald Trump trecea prin ceremoniile Inauguration Day și prelua mandatul de președinte de la Barack Obama. 365 de zile mai tarziu, presa internaționala a realizat o radiografie a masurilor pe care le-a luat liderul de la Casa Alba. Pornind de la titlul unui western celebru…

- Centenarul Marii Uniri este marcat, incepand cu luna Ianuarie de un eveniment de o deosebita semnificatie istorica in faurirea Romaniei reintregite intre granitele ei firesti: deschiderea primei reprezentante diplomatice a tarii noastre la Washington.

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Strazile din Manhattan (New York) au fost acoperite cu zapada si doar cativa trecatori s-au incumetat sa infrunte frigul si viscolul pentru a traversa pe jos faimosul pod Brooklyn, in timp ce automobilistii s-au luptat cu gheata depusa pe masinile lor.Mercurul nu a scazut sub minus 6 grade…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Trump ar putea sa anunte noi sanctiuni comerciale impotriva Chinei dupa ce oficialii americani au constatta ca Beijingul nu si-a respectat angajamentele asumate la intrarea in rganizatia Mondiala a Comertului (OMC).

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…