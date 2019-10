Burse pentru tinerii cu handicap. Inscrierile se fac pana pe 1 noiembrie Datorita interesului crescut pentru programele institutiilor educationale LINK Academy si BusinessAcademy, compania LINK group, din care fac parte aceste institutii, a decis ca o parte din bursele de scolarizare gratuita sa fie oferite persoanelor cu handicap. Gratie acestor burse, in valoare de 40000 EUR, pe care LINK group – fondatorul acestor institutii educationale - le ofera si anul acesta, 20 de bursieri vor dobandi in anul urmator cunostinte si abilitati practice de programare, design grafic si web, e-business, antreprenoriat, management de HR, dar si alte ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

