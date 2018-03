Burse pentru participarea tinerilor la Forumul 2018 – „Diversity and Resilience”

Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara va avea loc selecția regionala a FameLab 2018, cel mai important concurs internațional de comunicare a științei pentru public, unul cu finanțare britanica. Acesta este deschis tinerilor cu varsta cuprinsa intre 21 și 40 de ani, care studiaza sau lucreaza in domeniul ingineriei,…

- Patriarhul ortodox rus Kirill a declarat ca se simte ofensat de ceea ce el a catalogat drept tentative ale guvernului bulgar de a dilua rolul țarii lui in razboiul ruso-turc din 1877-1878, care a deschis calea eliberarii Bulgariei dupa cinci secole de carmuire otomana. Kirill a fost deranjat de faptul…

- Pe 6 martie 2018, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a susținut, in cadrul Camerei deputaților, respectiv, Comisia pentru invațamant, știința, tineret și sport și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minoritaților naționale, pachetul normativ propus…

- Orice „pacat” poate fi vindecat. Suntem acum in postul Sfintelor Paști cand trebuie sa facem efortul de a fi mai buni unii cu alții. Pacatul se vindeca numai printr-o spovedanie sincera, o rugaciune sincera! ...Mai bine faci o pocaința sincera, o rugaciune simpla și umila catre Dumnezeu! Cu siguranța…

- Expoziția de fotografie ”Ieși la vot” a Asociației Promo-LEX a ajuns la Calarași. Ea a fost gazduita de Consiliul rational, in perioada 16-19 februarie. Astfel, au putut s-o vada atat factorii de decizie din raion, cat și cetațenii de rand. Potrivit lui Mihail Gorincioi, coordonator Promo-LEX Calarași,…

- Secretarul de stat pentru integrare europeana Daniela Morari a avut o intrevedere cu dl Artur Michalski, Sef al Departamentului Estic al Ministerului afacerilor externe al Republicii Polone, aflat la Chisinau cu prilejul desfasurarii celei de-a IV-a reuniuni a Forumului moldo-polon

- Membrii cercurilor de lectura de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia si celelalte trei colegii militare din țara au participat, in weekend, la un eveniment organizat la „Dimitrie Cantemir” Breaza. Un grup de 40 de elevi din cele patru colturi ale tarii, pentru care lectura a devenit…

- Numarul tinerilor din Romania cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani a scazut cu aproape 28% intre 2008 si 2016, potrivit datelor statistice publicate de Eurostat, iar principalele motive sunt legate de scaderea natalitatii si emigratia din ce in ce...

- Regiunea Sibiului este promovata in cadrul Targului de Turism al Romaniei ce se desfasoara in perioada 22 - 25 februarie la ROMEXPO, printr-un stand 146 de metri patrati amenajat pentru demonstratii de live cooking, tema centrala fiind gastronomia din zona Sibiului prin Programul Sibiu Regiune Gastronomica…

- Executivul a aprobat acordarea, in anul 2018, a șapte Burse de excelenta ale Guvernului in valoare de 2500 de lei fiecare si a altor șase Burse nominale (pe domenii) a cate 2000 de lei, pentru studenții doctoranzi.

- Perioada de dupa cel de-al doilea razboi mondial a fost una a revoluțiilor sociale, iar acest aspect a fost extrem de vizibil și in ceea ce privește cazul tinerilor. Pentru prima oara, aceștia au devenit un grup social distinct, avand un statut cu totul diferit fața de cel existent in deceniile anterioare.…

- Sacrificiile facute de Simona Halep la Australian Open, acolo unde a jucat accidentata intregul turneu, fiind aproape sa caștige trofeul, au repercusiuni grave asupra turneelor din aceasta perioada a anului. Dupa ce a ratat meciul de Fed Cup Romania-Canada și saptamana trecuta s-a retras accidentata…

- Patru profesori de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din Lugoj au participat, in perioada 5-14 februarie, la cursul „Critical Thinking In Teaching Curriculum And Enhancing Students’ Motivation”, desfașurat la Salonic, in Grecia. Participarea la acest curs s-a facut prin proiectul…

- „In contextul unor dezbateri active cu privire la insertia tinerilor pe piata muncii, analizand cercul vicios si relatiile fragmentate dintre fenomenul lipsei de experienta a tinerilor, pe de o parte, si conditiile formulate de angajatori in legatura cu o minima experienta in domeniu, pe de alta parte,…

- Un proiect de lege cu privire la instituirea unui mecanism de implicare a femeilor in politica a fost inregistrat la Parlament de PD, informeaza Noi.md. Inițiativa prevede mai multe facilitați pentru femeile care doresc sa candideze la alegerile parlamentare din acest an. Astfel, pentru a se inscrie…

- Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Nasaud are placerea de a va invita sa participați alaturi de cadrele didactice din aceasta unitate la un proiect educațional intitulat ”Zambește-mi, am atatea sa-ți spun!”, proiect derulat prin participarea parinților, preșcolarilor și educatoarelor in cadrul unor…

- Investitorii se impart in doua grupuri, respectiv cei care spun ca e criza si cei care spun ca nu e decat o corectie, se arata intr-un comunicat de presa al Saxo Bank remis, vineri, AGERPRES. 'Pietele financiare primesc o lovitura. S&P 500 a atins un varf de 2.872 pe 26 ianuarie, apoi…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- Clujul, Salina Turda si Muntii Apuseni, recomandate de un site international de turism Revista londoneza Culture Trip a publicat recent un articol intitulat "11 locuri pe care sa le vizitezi in Transilvania care nu sunt Castelul lui Dracula", iar pe lista figureaza orasul Cluj-Napoca, Salina…

- Loteria Romana a pus in joc pentru "Loteria Sarbatorilor de Paste" 210 premii in valoare totala de 300.000 de lei, extragerile pentru desemnarea castigatorilor urmand sa aiba loc pe 8 aprilie, potrivit unui comunicat al Loteriei, remis marti, AGERPRES. Conform sursei citate, pentru ''Loteria…

- Echipa PeliFilip, alaturi de casa de avocatura Linklaters, a asistat Ministerul Finantelor Publice intr-o emisiunea de euroobligatiuni de 2 miliarde de euro in doua transe, derulata saptamana trecuta. Prima transa de euroobligatiuni este in valoare de 750 de milioane de euro, cu o maturitate…

- Copiii prescolari care indragesc muzica sau ar dori sa cante la un instrument muzical sunt asteptati incepand din 14 februarie, in fiecare miercuri, de la ora 16.30, la Liceul de Arta “Ioan Sima” din Zalau, la activitatea “Gradinita Muzicala”. Evenimentul isi propune sa dezvolte aptitudinile cognitive,…

- Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar pentru tinerii care se casatoresc. Inițiativa aparține edilului Iulian Nica și fost propusa spre aprobare consilierilor locali in ședința ordinara din luna ianuarie. „Incepand cu anul 2018, Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar…

- 25 de profesori de informatica din zonele rurale au devenit finalisti in cadrul celei de-a treia editii a proiectului sustinut de catre Fundatia Orange Moldova „Burse de Excelenta pentru profesorii in IT", evenimentul fiind sarbatorit in cadrul unei festivitati solemne, organizate in incinta Palatului…

- CCIA Timiș continua programul de informare și instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și naționale. In acest an, seria debuteaza cu un seminar privind relațiile de munca dintre angajați și angajatori și sanatatea și securitatea salariaților. Seminarul cu titlul generic…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association. Cercetarea, realizata de The Prince's Trust, organizatie caritabila…

- Patinatorii rusi Ksenia Stolbova si Ivan Bukin nu pot participa la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, din cauza scandalului de dopaj din Rusia. "Comitetul International Olimpic, fara nicio explicatie, nu i-a admis pe Ksenia Stolbova si Ivan Bukin", a anuntat federatia rusa, care considera deciia…

- Decizia vine ca urmare a intalnirii care a avut loc vineri, 19 ianuarie 2018, intre o delegatie a Clubului Rotary Curtea Domneasca, delegatie condusa de prof. univ. dr. Alexander Rubel, si prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC. In cadrul acestor discutii s-a avut in vedere…

- Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice 2018 de iarna cu o delegatie de 22 sportivi care vor concura la trei sporturi si la cinci discipline sportive, a anuntat sambata Comitetul International Olimpic.

- Guvernul a emis, la initiativa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, o hotarare conform careia tinerii dezavantajati se vor putea angaja pentru o perioada de doi ani in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, abilitati si experienta. Acest program priveste tinerii cu varsta…

- CinEd Romania 2018: Societatea Culturala NexT incepe sesiunile de formare pentru profesori și bibliotecari publici. Peste 3200 de elevi de gimnaziu și liceu au beneficiat de programul educațional in primii 2 ani de activitate CinEd, programul european de educație cinematografica pentru tineri, a ajuns…

- Instituțiile publice locale vor putea angaja, timp de doi ani de zile, tineri dezavantajați cu varsta intre 16 și 26 de ani, pentru a putea dobandi diverse competențe și experiența pe piața muncii.

- Muzeul National de Arta al Romaniei propune publicului vineri, 12 ianuarie 2018, ora 17.00, un tur ghidat al expozitiei 'Atelier de front. Artisti romani in Marele Razboi' in compania curatorului Alina Petrescu. 'Creatiile unei intregi pleiade de artisti mobilizati depun marturie despre Marele Razboi…

- Piata muncii se afla intr-o continua transformare, iar angajatorii trebuie sa se adapteze schimbarilor si, mai ales, nevoilor angajatilor. Companiile sunt acum mult mai atente cu tinerii, care sunt mai putin dispusi sa stea cativa ani la acelasi job. Acestia au nevoie de provocari, se plictisesc…

- Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat si in 2018. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul…

- Organizația de Tineret a PAS a organizat un flashmob ca urmare a incheierii campaniei Flexit. PAS Youth a depus o petiție cu 2340 de semnaturi adresata Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii in vederea reducerii numarului de discipline școlare.

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie ''condus…

- CRACIUN, 26 decembrie. Pe 26 decembrie, oamenii se duc „cu colacul" la nasi. Colacul traditional consta din sapte paini, doua sticle cu tuica, trei sticle de vin, un cocos, trei pui, o coasta de porc si sapte coti de trandafiri (carnati) sau alte maruntisuri. Cand ajung la casa nasului, finul saruta…

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei…

- Deputatul liberal de Maramures dr.Viorica Chereches a inaintat o solicitare catre Ministerul Culturii pentru a obtine fondurile necesare reabilitarii a doua obiective importante din Baia Mare. Este vorba despre Casa Iancu de Hunedoara si alte doua imobile situate pe Strada Petofi Sandor din municipiu.…

- Doi parlamentari din judetul Botosani au anuntat, marti, ca vor acorda, din propriile indemnizatii, zece burse sociale pentru elevi din clasa a VIII-a, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a Partidului Social Democrat (PSD). Deputatii PSD Tamara Ciofu si Razvan Rotaru…

- Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii a lansat Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care are drept scop susținerea și dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. În cadrul conferinței de presa dedicata subiectului, ministrul Monica Babuc…

- Intr-un decor magic, specific iernii, Balul caritabil Banut pentru Sufletel 2017 va avea loc in data de 16 decembrie, incepand cu ora 17:00, la Restaurantul La Fontana, aniversand astfel editia cu numarul XV a proiectului cu cea mai indelungata traditie in cadrul Rotaract Club Baia Mare. Fondurile stranse…