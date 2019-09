Burse 2019 - 2020. Guvernul se razgandeste: vor exista in continuare burse mai mici de 100 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat ca Guvernul a adoptat o hotarare prin care cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevi este cel stabilit de autoritatile locale, aflat in plata in anul scolar 2018-2019.Citește și: EXCLUSIV Restructurarea guvernului…

- "Astazi adoptam mai multe acte normative in vederea organizarii si desfasurarii in mai bune conditii a scrutinului din aceasta toamna pentru alegerea presedintelui Romaniei. Prin trei hotarari de Guvern stabilim programul calendaristic, alocam fondurile si stabilim masurile necesare pentru pregatirea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a fost aprobat, in sedinta de joi, niciun fel de act normativ cu privire la cartelele pre-pay, iar proiectul de ordonanta de urgenta in care sunt cuprinse aceste prevederi a fost pus in transparenta decizionala potrivit Agerpres "As…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a fost aprobat, in sedinta de joi, niciun fel de act normativ cu privire la cartelele pre-pay, iar proiectul de ordonanta de urgenta in care sunt cuprinse aceste prevederi a fost pus in transparenta decizionala. "As vrea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anunțat, joi, ca rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in cadrul ședinței de Guvern de joi și ca va fi adoptata in urmatoarea ședința.”Rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in ședința de Guvern de astazi…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a fost demisa de premierul Viorica Dancila, pentru declarațiile „profund greșite” date în cazul Caracal. Pentru preluarea interimatului la Ministerul Educației va fi propus Valer-Daniel Breaz, actualul ministru al Culturii. Ministrul…

- Viorica Dancila a luat aceasta decizie dupa o declarație controversata facuta de Ecaterina Andronescu despre Alexandra din Caracal. ”Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din funcția de Ministru al Educației pentru declarațiile profund greșite facute recent in cadrul unei…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca premierul Viorica Dancila i-a demis pe prefectul de Olt, subprefectul de Olt si pe prefectul de Bucuresti. Potrivit lui Barbu, la Judetul Olt, noul prefect este Nicolae Angela, iar la Bucuresti, noul prefect…